Horóscopo de hoy 3 de diciembre de 2022: Todo lo que debes saber sobre las predicciones de los signos del zodiaco.

Nada mejor que estrenar el primer sábado de diciembre para aprovechar las energías de los astros para emprender proyectos e iniciativas, da igual de la índole que sean. Con la Luna en su fase creciente e inmersos en plena temporada de Sagitario, las predicciones del horóscopo para hoy 3 de diciembre de 2022 se antojan bastante esperanzadoras.

Además, los buenos aspectos de Venus harán que los signos de fuego estén especialmente seductores. Aunque no son los únicos aspectos que hay que tener en cuenta en las predicciones del horóscopo este sábado 3 de diciembre de 2022.

Así que es el momento de conocer las predicciones del horóscopo de hoy 3 de diciembre de 2022 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 3 de diciembre

Las energías parecen reconducirse en los nativos de este signo. Toda la semana has estado alicaído, pero la Luna en su fase creciente parece devolverte el espíritu aventurero y jovial que siempre te a caracterizado. Hoy brillarás con luz propia y nada podrá detenerte.

Horóscopo de Tauro del 3 de diciembre

Los problemas de salud parecen volver a tu vida, sobre todo en lo relacionado con el sistema digestivo. Debes controlar la comida y no lanzarte a los peligros gastronómicos si no quieres volver al punto de partida. Estarás más sociable que nunca y eso hará que todos los signos del zodiaco quieran estar a tu lado.

Horóscopo de Géminis del 3 de diciembre

La familia es un pilar muy importante para los nativos bajo este signo y hoy más que nunca sentirán la energía de los suyos, que son un apoyo fundamental. En lo laboral parece que todo empieza a fluir y esa noticia que tanto tiempo llevabas esperando va a llegar. Géminis, saca tu lado más creativo y a brillar.

Horóscopo de Cáncer del 3 de diciembre

Sigues sumido en una especie de tristeza crónica de la que te está costando salir, pero, Cáncer, no te angusties porque sabes que este abatimiento sólo se debe a un desgaste físico que arrastras desde mucho tiempo. La Luna en su fase creciente te invita a parar y reflexionar para volver a coger energías y enfrentarte a todos tus demonios.

Horóscopo de Leo del 3 de diciembre

Sabes que tu don de gentes es tu principal atractivo, pero en los últimos tiempos te has venido un poco arriba y tu entorno empieza a estar algo saturado. Aprovecha la energía renovadora de la Luna en su fase creciente para adentrarte en tus profundidades y acercarte a conocer otros puntos fuertes de tu forma de ser.

Horóscopo de Virgo del 3 de diciembre

Por fin gozas de ese reconocimiento que tanto te mereces. Has dudado, has trabajo por encima de tus posibilidades y te has convertido en un guerrero cósmico que ahora recibe todos los elogios y aplausos en el ámbito laboral que se merecía. No descuides tu lado más personal y date ese capricho en pareja que tantas falta te hace.

Horóscopo de Libra del 3 de diciembre

Ese amor del pasado que tenías olvidado vuelve a ti vida para ponerlo todo patas arriba, aunque no de la forma en la que esperabas. Ten paciencia y plantéate qué es lo que de verdad merece la pena en tu vida y no desperdicies tu tiempo en algo que no es necesario.

Horóscopo de Escorpio del 3 de diciembre

Toda la fuerza y energía que llevas pidiéndole a los astros hoy se materializa en forma de buenas noticias. No te cierres puertas a nada y no dejes que el orgullo o la pereza te impidan apostar por nuevos rumbos. Es momento de pasar tiempo con los tuyos y disfrutar de tus pasiones más ocultas.

Horóscopo de Sagitario del 3 de diciembre

Vuelves al punto de partida una y otra vez. No hay quien te saque de la casilla de salida, pero es que tampoco estás muy por la labor de moverte a ninguna parte. Has dejado que la desidia te coma por dentro y vive inmerso en una especie de inercia que te lleva a la deriva. Es el momento de que cojas las riendas de tu vida, te lo mereces.

Horóscopo de Capricornio del 3 de diciembre

Novedades cósmicas llegan a tu vida. Prepárate porque se va a producir un movimiento sísmico en lo laboral y no vas a saber cómo encajarlo. No es que vayas a brillar con luz propia, es que vas a irradiar un magnetismo que hacía tiempo que tenías oculto, así que aprovecha para hacer de las relaciones sociales tu mejor baza vital.

Horóscopo de Acuario del 3 de diciembre

Hoy la energía renovadora de la Luna en su fase creciente te concede una alegría y una paz mental que te saldrá a borbotones. Es un día para tomar decisiones, para disfrutar de los tuyos, para decir que no en el trabajo y para que la naturaleza se convierta en tu mejor amiga.

Horóscopo de Piscis del 3 de diciembre

Encuentras la serotonina en lugares insospechados y es que la creatividad propia de tu signo se hace presente de formas realmente insospechadas. Has aprendido a relajarte y canalizar tus pensamientos negativos de una y mil formas y hoy, en concreto, los astros te concederán una nueva vía de escape a todos sus psicodramas.