Horóscopo de hoy viernes 6 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Hoy, viernes 6 de febrero de 2026, el cielo nos guiña un ojo y nos invita a mirarnos por dentro con honestidad y también con cierta osadía. La Luna menguante sigue marcando un ritmo de depuración emocional, pero lejos de apagarnos nos anima a brillar desde lo auténtico y a defender lo que nos apasiona. Venus transitando por Acuario trae un aire rebelde y refrescante a las relaciones, empujándonos a romper rutinas afectivas y a explorar nuevas formas de vincularnos.

Además, el ingreso de Mercurio en Piscis tiñe la comunicación de sensibilidad, intuición y palabras que salen más del corazón que de la cabeza. Se respira un clima de cambio de paradigma, de despedida de viejos esquemas y de apertura a una manera distinta de estar en el mundo.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 6 de febero de 2026

Este jueves te enfrenta a una pregunta clave sobre tu lugar en el mundo y, aunque no tengas todas las respuestas, hoy te atreves a actuar. En las relaciones personales surge la necesidad de mayor libertad y sinceridad, lo que puede traducirse en conversaciones inesperadas pero muy liberadoras. En el trabajo notas que algo se mueve entre bambalinas y tu intuición te ayuda a adelantarte a los acontecimientos. Es un buen día para confiar en tu olfato y no tanto en la lógica pura. La fortuna te sonríe cuando apuestas por lo que te ilusiona, incluso si otros no lo entienden. La Luna menguante te pide cerrar una etapa con orgullo y sin rencor.

Horóscopo de Tauro del 6 de febero de 2026

El cielo te invita a soltar rigideces y a permitirte sentir sin tantas defensas, algo que no siempre te resulta sencillo. En el terreno afectivo, Venus en Acuario te empuja a replantearte ciertas dinámicas y a buscar más complicidad intelectual y menos posesividad. En el trabajo puedes sentir cierta confusión, pero Mercurio en Piscis te ayuda a comunicarte con tacto y empatía, ganando aliados sin esfuerzo. La fortuna se activa cuando confías en procesos lentos pero profundos. Hoy no es día de forzar resultados, sino de observar y ajustar. Cerrar asuntos pendientes te dará una sensación de alivio muy necesaria.

Horóscopo de Géminis del 6 de febero de 2026

Con Mercurio cambiando de signo, hoy notas que tus palabras se vuelven más suaves y cargadas de intención emocional. En las relaciones personales conectas desde un lugar más empático, lo que favorece reconciliaciones y conversaciones pendientes. En el trabajo puede que no todo esté claro, pero tu capacidad para adaptarte te permite fluir sin perder oportunidades. Venus en Acuario te anima a pensar a lo grande y a imaginar nuevos proyectos junto a personas afines. La fortuna aparece a través de contactos inesperados o ideas que surgen casi por arte de magia. Aprovecha la Luna menguante para dejar atrás distracciones y centrarte en lo esencial.

Horóscopo de Cáncer del 6 de febero de 2026

Este día te mueve por dentro más de lo que aparentas y te invita a escuchar tus emociones sin juzgarlas. En el amor y la amistad buscas vínculos más auténticos y menos condicionados por el pasado, algo que puede remover viejas heridas pero también sanarlas. En el trabajo, la sensibilidad se convierte en tu mejor herramienta para entender el ambiente y actuar con inteligencia emocional. Mercurio en Piscis te favorece especialmente, ayudándote a expresar lo que sientes con claridad y dulzura. La fortuna llega cuando te permites confiar y no controlar cada detalle. La Luna menguante te recuerda que soltar también es una forma de cuidarte.

Horóscopo de Leo del 6 de febero de 2026

Hoy la energía lunar te empuja a reafirmar tu brillo personal, pero desde un lugar más consciente y menos impulsivo. En las relaciones, Venus en Acuario te reta a escuchar al otro y a aceptar diferencias sin tomarlas como un ataque al ego. En el trabajo, es un buen momento para colaborar y abrirte a ideas innovadoras, incluso si al principio te sacan de tu zona de confort. Mercurio en Piscis suaviza tensiones y te ayuda a negociar con más tacto. La fortuna se activa cuando compartes tu talento sin imponerlo. Cerrar ciclos con elegancia será tu gran triunfo del día.

Horóscopo de Virgo del 6 de febero de 2026

El tránsito de Mercurio te coloca frente al espejo de tus relaciones y te invita a comunicarte desde la emoción y no solo desde la razón. En el plano afectivo, hoy es clave escuchar más y corregir menos, algo que fortalecerá vínculos importantes. En el trabajo puedes sentir cierta falta de control, pero confiar en el proceso te permitirá descubrir soluciones creativas. Venus en Acuario favorece cambios en la rutina laboral y nuevas formas de organizarte. La fortuna aparece cuando te permites ser flexible y aceptar ayuda. La Luna menguante te pide limpiar pensamientos repetitivos y descansar la mente.

Horóscopo de Libra del 6 de febero de 2026

Este jueves te trae una sensación de renovación interna que se nota en tu actitud y en tu forma de relacionarte. En el amor, Venus en Acuario despierta tu lado más libre y seductor, favoreciendo encuentros estimulantes y conversaciones fuera de lo común. En el trabajo, Mercurio en Piscis te ayuda a suavizar conflictos y a encontrar las palabras justas para mediar. La fortuna se manifiesta cuando confías en tu intuición estética y emocional. Es un buen día para tomar decisiones que te acerquen a un mayor equilibrio personal. La Luna menguante te anima a dejar atrás compromisos que ya no te representan.

Horóscopo de Escorpio del 6 de febero de 2026

Hoy el cielo te invita a bajar la intensidad y a conectar con un disfrute más sereno y consciente. En las relaciones personales surge la posibilidad de profundizar desde un lugar menos controlador y más abierto. En el trabajo, Mercurio en Piscis favorece la creatividad y te ayuda a expresar ideas complejas de forma comprensible. Venus en Acuario puede remover asuntos familiares o emocionales que piden una mirada distinta. La fortuna aparece cuando te atreves a confiar sin tener todas las garantías. La Luna menguante te acompaña en un proceso de cierre emocional muy sanador.

Horóscopo de Sagitario del 6 de febero de 2026

La jornada te anima a replantearte tus prioridades y a buscar coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. En el amor y la amistad, hoy valoras especialmente la honestidad y la libertad mutua, alejándote de relaciones que te limitan. En el trabajo, Mercurio en Piscis te pide paciencia y escucha, sobre todo en asuntos domésticos o de base. Venus en Acuario favorece ideas nuevas y proyectos compartidos que te ilusionan. La fortuna se activa cuando te permites improvisar y salir del guion. La Luna menguante te ayuda a cerrar un capítulo con optimismo y aprendizaje.

Horóscopo de Capricornio del 6 de febero de 2026

Este día te enfrenta a la necesidad de flexibilizar tu discurso y de comunicarte desde un lugar más emocional. En las relaciones personales, Mercurio en Piscis te ayuda a expresar sentimientos que normalmente guardas, fortaleciendo la confianza. En el trabajo, Venus en Acuario puede traer cambios en la forma de gestionar recursos o valorar tu tiempo. La fortuna se manifiesta cuando te permites innovar y no aferrarte a lo conocido. Hoy no se trata de controlar, sino de comprender. La Luna menguante te invita a soltar cargas innecesarias y a priorizar tu bienestar.

Horóscopo de Acuario del 6 de febero de 2026

Con Venus transitando tu signo, hoy te sientes especialmente magnético y con ganas de romper moldes. En el amor, buscas relaciones auténticas, libres y estimulantes, y no estás dispuesto a conformarte con menos. En el trabajo, Mercurio en Piscis te ayuda a valorar mejor tus talentos y a comunicar tu valía con sensibilidad. La fortuna aparece cuando confías en tu originalidad y te atreves a mostrarte tal como eres. La Luna menguante te anima a cerrar etapas personales con valentía y sin mirar atrás. Es un día ideal para apostar por un cambio que llevas tiempo gestando.

Horóscopo de Piscis del 6 de febero de 2026

El ingreso de Mercurio en tu signo te coloca en el centro de la escena y potencia tu intuición y capacidad de comprensión. En las relaciones personales, hoy sabes decir lo que sientes sin herir, creando puentes donde antes había silencios. En el trabajo, tu creatividad se ve reforzada y encuentras soluciones inspiradas a problemas antiguos. Venus en Acuario te invita a cuidar tu mundo interior y a poner límites energéticos. La fortuna se manifiesta cuando escuchas tu voz interna y actúas en consecuencia. La Luna menguante te acompaña en un proceso de limpieza emocional que te prepara para un nuevo comienzo.