Así son las colecciones de moda flamenca vistas en Emprende Lunares 2021

Que la Feria de Abril se haya suspendido por segundo año consecutivo y que la ausencia de ferias y romerías no nos engañen, las tendencias en moda flamenca están en plena ebullición y los diseñadores, a pesar de la difícil situación que atraviesa el sector, están ávidos de creatividad. Si las actividades en apoyo al sector como el mercadillo de moda flamenca o la exposición sobre la evolución del traje de flamenca han servido para dar visibilidad a un sector muy perjudicado, iniciativas como el concurso Emprende Lunares sirven, un año más, como apoyo indiscutible para los diseñadores noveles. Así, después de un año bastante complicado, la Fundación Cajasol ha acogido este martes la V edición de Emprende Lunares, con la presentación de las colecciones de ocho diseñadores.

Los ocho diseñadores ganadores de la V edición del Concurso Fundación Cajasol Emprende Lunares han presentado este martes sus colecciones de moda flamenca en la sede de la Fundación Cajasol. Como novedad, los desfiles han sido semipresenciales con un aforo limitado de público y online, pudiéndose ver a partir de las 20:00 ver desde casa a través de las redes sociales (canal de Youtube de Simof y en IGTV de @EmprendeLunares).

El acto de presentación ha contado con la presencia de Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol y Raquel Revuelta, directora de la agencia de moda y comunicación Doble Erre. En un año tan delicado para el sector de la moda flamenca, marcado por la pandemia y la no celebración de ferias y romerías, por segundo año consecutivo, tanto la Fundación Cajasol como Simof y Fibes han querido seguir apoyando este programa formativo y celebrar una nueva edición Emprende Lunares para dar la oportunidad a estos diseñadores de seguir formándose y profesionalizándose en este sector.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar las carreras profesionales de talentos de la moda flamenca con talleres formativos que han consistido en un plan de formación en gestión empresarial, así como un plan de promoción que conlleva participar en el desfile individual celebrado hoy en la Fundación Cajasol y en un desfile en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (Simof) en 2022.

Los ocho diseñadores ganadores de la V edición de Emprende Lunares son: Toñi Salas, colección Solera (Andújar, Jaén); Carmen Espaliu, colección Taconazo (Sevilla); Isabel Quiles, colección Miku (Madrid); Arantxa Aguilera, colección Embrujo (Loja, Granada); Nancy Maturana, colección Flamenca 2.0 (Córdoba); Nuria Carmona, colección Maldita Condena (Granada); Rosa Rosal, colección Renacer (Sevilla); Rosario Sosa, colección Renacer (Jaén).

'Solera', la colección de Toñi Salas para Emprende Lunares 2021

Una colección donde quiere demostrar que el traje de flamenca siempre ha evolucionado cambiando formas, volantes, cortes, colores, pero lo que nunca cambia es su esencia: la solera. Diseños pensados para mujeres con raza, luchadoras, soñadoras y todo con ese toque elegante que me caracteriza. Formas voluminosas con muchos volantes, rizos y tiras bordadas, tan típicas en estos trajes desde sus orígenes.

'Taconazo', la colección de Carmen Espaliu para Emprende Lunares 2021

Es una colección que expresa pasión, fuerza, alma y compás, que la diseñadora define con formas diferentes y elegantes. Confeccionadas en texturas naturales combinadas con hierro. Los colores que la diseñadora utiliza en Taconazo son negros, grises y nudes. Los complementos que adornan los diseños son cuerdas, hierros y espartos.

'Miku', la colección de Isabel Perera para Emprende Lunares 2021

La colección Miku tiene como centro a la mujer femenina, orgullosa de sus raíces que, además, es una persona polifacética, apasionada en todo lo que hace y amante de las tradiciones. En esta colección presenta trajes convertibles. Tiene el registro de propiedad del diseño industrial de todos ellos ya que son formas totalmente innovadoras. La convertibilidad surge dentro de la conciencia de sostenibilidad de la marca, para aumentar el número de usos de la prenda en otras ocasiones además de la Feria.

'Embrujo', la colección de Arantxa Aguilera para Emprende Lunares 2021

Todos los vestidos son entallados hasta el muslo y largos hasta el tobillo con volantes de mucho vuelo y mucha cantidad. Uno de los diseños es estilo canastero; otro, con volante de capa grande con terminaciones de organza plisada, dos volantes grandes y terminación en encaje y los dos restantes, con gran cantidad de volantes. Aguilera ha utilizado biolastán en distintos colores, como son lunares, flores o rayas. En algunos, incluso, tejidos diseñados exclusivamente para la colección, también vemos popelín de licra en color liso beige y marrón y, por último, una gasa blanca de lunares combinada con organza.

'Flamencas 2.0', la colección de Nancy Maturana para Emprende Lunares 2021

La colección es una mezcla entre innovación y tradición en el traje de flamenca. Fusión de líneas clásicas del siglo XX adaptadas a la moda flamenca en el siglo XXI. Sus trajes son muy diferentes ya que cada mujer siente y se expresa a través de un tipo de vestido. En el siglo XXI, en el que es tan importante promover la diversidad, Maturama entiende que también podemos hacerlo desde la moda flamenca, ya que está en constante evolución, como la sociedad.

'Maldita condena', la colección de Nuria Carmona para Emprende Lunares 2021

Esta colección representa la situación vivida en la industria de la moda flamenca ocasionada por la pandemia del Covid-19. La colección se compone de cinco trajes: condena, el castigo de no poder vivir la moda flamenca en nuestras ferias como lo conocíamos hasta ahora; sangre, el calvario y la asfixia de diseñadores y público en general al no disfrutar de este magnífico arte; muerte, como su nombre indica, representa el cese del sector al no disponer de ayudas económicas ni poder celebrarse eventos como antes; resurgir, el ave fénix que resurge de sus cenizas tal y como hará la moda flamenca, y pureza: la esencia, lo puro, el arte, la tradición, que pase lo que pase siempre representará la moda flamenca.ç

'Renacer', la colección de Rosa Rosal para Emprende Lunares 2021

Su colección Renacer está inspirada en un día de Feria y un día en el Rocío. Entre las formas de sus diseños destacan sus vestidos canasteros, tradicionales de volantes y conjunto de falda y cuerpo típicamente rociero. Confeccionados en popelines, cancán, encajes y dabur. Los colores de Renacer son el gris, rosa, verde agua, malvas, estampado de flores, blanco y estampado malva con lunares negros.

'Renacer', la colección de Rosario Sosa para Emprende Lunares 2021

Renacer está inspirada en la vivencia personal de la diseñadora "que no ha sido muy buena este año, he tenido muchas zancadillas y he decidido, como siempre, volver a empezar sola como el ave fénix, que renace entre las cenizas". La colección está dedicada al camino y a la Virgen del Rocío, por eso utiliza formas muy sencillas para las romería, pero in perder el sello de la diseñadora que persigue resaltar la elegancia de la mujer.