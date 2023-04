La inspiración que necesitas para el maquillaje de flamenca para la Feria de Abril

Ir a la Feria de Abril siempre es un aliciente para buscar la mejor versión de uno mismo, el mejor look, peinado, complementos y por supuesto, el maquillaje. A veces es difícil prever lo que se va a llevar en cuanto a las tendencias de maquillaje de cara a la Feria, pero lo principal es que cada una elija el make up con el que más cómoda se sienta. Porque, no sólo la forma de llevar el traje de flamenca, cómo colocarse el mantoncillo o cómo hacerse los peinados más flamencos influyen en el estilismo.

No es necesario acudir a un maquillador o un peluquero para ir a disfrutar de un bonito día en el Real, aquellas que quieras y puedan permitírselo, sin duda disfrutarán de una experiencia completa en esa jornada. Aquellas que prefieran hacerse ellas mismas el maquillaje podrán encontrar aquí algunos vídeos en los que inspirarse de cara a la Feria de Abril de 2023.

Lo ideal es que la idea del peinado y el maquillaje se haya probado antes de ejecutarla el día que se vaya a ir a la Feria, para evitar agobios, disgustos y un sufrimiento innecesario. Por eso se recomienda que con unos meses o semanas de antelación, las interesadas vayan barajando cuáles son sus posibilidades, si van a ir vestida de flamenca o si por el contrario se va a optar por otro tipo de look.

Dependiendo de cuál sea la elección habrá que escoger qué tipo de peinado llevar y cuáles son los posibles maquillajes que pueden combinar con el vestido de flamenca en cuestión, o con cualquier otro look. Hay quienes atienden la elección del maquillaje con los colores del traje de gitana y otras personas que prefieren tener un make up listo y neutral sea cual sea el outfit.

Los tonos tierras y los ahumado siempre son un acierto a la hora de elegir el maquillaje cuando se va vestida de flamenca, son garantía de un look espectacular.

Inspiración de maquillajes para lucir con el traje de flamenca

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Rueda (@andreadrueda)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒂 (@mmzmakeup)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MAC Nervion (@mac_nervion)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ● 𝕀𝕤𝕒 𝔾𝕒𝕝𝕝𝕖𝕘𝕠 ● MAKEUP & BEAUTY (@gisarose)