We Love Flamenco 2023 da las últimas puntadas de su edición más especial

Es la primera cita con la moda flamenca del año y la expectación es máxima. Sobre todo este año. Tras la incertidumbre de estos dos últimos años, la XI edición de We Love Flamenco se desarrolla con normalidad y para celebrar esa vuelta natural de los volantes y lunares Laura Sánchez y Javier Villa, responsables de la pasarela, nos adelantan algunas de sus novedades.

Con el Hotel Alfonso XIII como escenario, la Semana de la Moda Flamenca se desarrolla del 14 al 20 de enero y cuenta con la participación de más de una treintena de diseñadores que presentan sus colecciones y hacen de la moda flamenca una reivindicación de la Alta Costura andaluza. Así concibieron tanto Laura Sánchez como Javier Villa la creación de We Love Flamenco y en torno a esa premisa han trabajado durante más de diez años para hacer de We Love Flamenco un referente del sector a nivel internacional. "Estamos muy ilusionados de celebrar esta nueva edición, que ya es normal 100%. Todos los años son especiales, pero éste vivimos un cambio de década y eso se va a notar en la edición", explica Laura Sánchez.

La pasada edición se antojaba muy especial para la organización de We Love Flamenco y desde Go! Eventos y Comunicación quisieron que la pasarela formase parte de un proyecto de mayor envergadura y que se extendió a lo largo de todo el año. Además de los tradicionales desfiles, desde Go! Eventos y Comunicación, con Sánchez y Villa a la cabeza, también llevaron a cabo el proyecto Andalucía Destino de Moda. En colaboración con la Junta de Andalucía, esta iniciativa nació con la idea de aglutinar a todo el sector de la moda flamenca en un desfile magno que se celebró a las puertas del Palacio de San Telmo.

Un éxito rotundo, tanto para la organización como para el sector, el desfile fue una inyección de esperanza para un sector que empezaba a recobrar el vuelo tras la pandemia. "Estamos muy orgullosos de haber creado algo que no existía y habernos convertido en un apoyo tan grande para la moda flamenca. Ha sido un trabajo muy duro, pero la satisfacción por lo logrado es inmensa", expone Javier Villa.

Año de éxitos para Villa y Sánchez, 2022 también ha traído novedades para la organización. Además de We Love Flamenco y el desfile magno del Palacio de San Telmo, el pasado año también nacieron los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza, que se celebraron en Jerez y reunió a profesionales del sector y a diversas personalidades. Con vocación de continuidad ambas iniciativas verán la luz de nuevo este 2023, aunque con alguna novedad que ya nos han avanzado tanto Laura Sánchez como Javier Villa. Por el momento, ambos se encuentran dando las últimas puntadas a We Love Flamenco 2023 y así nos lo cuentan.

Todas las novedades de We Love Flamenco 2023

Un cambio de década siempre se presenta como un momento ilusionante en el que las novedades deben fluir. "Todas las décadas son especiales y nosotros siempre nos enfrentamos con la misma ilusión a una nueva edición de We Love Flamenco, pero en esta ocasión, además, vamos a llevar a cabo algunas pequeñas novedades", nos adelanta Laura Sánchez.

La pasarela, que nació con el espíritu de los salones de moda más emblemáticos y distinguidos de París, vuelve a convertirse en el epicentro de la moda flamenca durante una semana. "Esta edición se presenta como una nueva era y por eso hay cambios en el formato, que ahora está mucho más unificado", expone Villa. "Este año la pasarela se consolida como plataforma y por eso hemos puesto toda la carne en el asador", apostilla.

A pesar de que ambos prefieren la cautela (les encanta guardar las sorpresas para el final), nos adelantan la presencia de un diseñador nacional y no relacionado con la moda flamenca en una de las propuestas. "Esto es un salto importante y va a ser una gran sorpresa. Es la primera vez que un diseñador no relacionado con We Love Flamenco y va a ser muy potente", avanza Laura Sánchez. "Además, en ese desfile también van a participar personalidades muy top", añade Villa.

Esa nacionalización de We Love Flamenco también se suman los miembros del jurado del Certamen de Diseñadores Noveles, entre los que destacan Modesto Lomba y Pepa Bueno, entre otros. "Este año el jurado lo tiene bastante difícil porque el nivel es bastante alto", nos cuentan.

Con jornadas bastante más relajadas y desfiles repartidos a lo largo de toda la semana, esta edición de We Love Flamenco se presenta como un evento cíclico y bien diferenciado. "Las primeras jornadas están protagonizadas por desfiles profesionales, luego siguen los noveles e infantiles para finalizar de nuevo con los profesionales", cuenta Villa.

A pesar de que la mayoría de las entradas para los desfiles ya están vendidas, todavía se pueden adquirir en la página web de We Love Flamenco.

La moda flamenca que está por venir

Como avanzaban al principio los responsables de We Love Flamenco, tanto el desfile magno como los Premios a la Excelencia en Moda Flamenca tienen vocación de continuidad, aunque con algunos matices. "El desfile magno fue todo un éxito, aunque hubo una parte mínima del sector que no quiso participar. Nosotros queremos que la moda flamenca trabaje de manera conjunta, es lo que el sector se merece y lo que necesita para hacer ruido", reflexiona Villa. El director de We Love Flamenco. Además, Villa "echa en falta el apoyo del Ayuntamiento en sus iniciativas e invita al Consistorio a participar de forma mucho más activa".

En el caso del desfile magno, Villa lanza la idea de que tal vez no sólo aglutine a diseñadores dedicados a la moda flamenca, sino que sea un punto de convergencia para la moda andaluza en general. "En Andalucía hay mucho talento y grandes profesionales, es el momento de unificar toda la moda regional", explica Villa.