Mónica Méndez, con ganas de 'jaleo' en We Love Flamenco 2023

Lleva más de 20 haciendo de la moda flamenca una forma de sentir la vida. Referente a la hora de jugar con la diversidad de patronajes y maestra en el dominio del vuelo de las faldas, Mónica Méndez ultima desde su taller las que será su nueva colección de moda flamenca. Denominada Jaleo, ésta verá la luz el 14 de enero en la pasarela We Love Flamenco, día en el que la Semana de la Moda Flamenca vive su jornada inaugural.

Agotada por el estrés de las últimas semanas y con los nervios antes del estreno, Mónica Méndez hace una pausa en su taller del Alcalá de Guadaíra para avanzarnos algunas claves de su nueva colección. Compuesta por casi una cuarentena de diseños, Jaleo tuvo su primer avance el pasado octubre durante el desfile de presentación de We Love Flamenco en la casa de Pilatos.

Diseños fluidos, mucha variedad en el patronaje, colores primarios y lunares se vieron en las primeras propuestas de Mónica Méndez para la temporada flamenca de 2023, pero no son las únicas novedades con las que la diseñadora está dispuesta a armar jaleo en We Love Flamenco 2023.

25 años haciendo del traje de flamenca arte en movimiento

Después de la incertidumbre del año pasado, la diseñadora reconoce estar mucho más tranquila. "La temporada pasada fue muy buena, pero ya al final. Nos resultó muy complicado trabajar porque no sabíamos qué iba a pasar y no fue hasta un par de semanas antes de la Feria de Abril cuando la gente se animó", reconoce Méndez.

A pesar de la inestabilidad inicial y el trabajo a marchas forzadas en el último momento, el buen tiempo, la fecha tardía de la Feria y las múltiples ferias de septiembre (la diseñadora reconoce que la de Fuengirola fue un éxito rotundo) han servido para que Méndez termine la temporada flamenca por todo lo alto y casi sin descanso para la que está a punto de comenzar. "El cierre del paso año y la proximidad con We Love Flamenco casi no me ha dado tregua para descansar o desconectar, pero esta temporada presiento que va a ser muy buena", explica Méndez.

Tras 25 años dedicada a la moda flamenca, Méndez tiene muy claras cuáles son las premisas de las que partir a la hora de confeccionar sus diseños. "Hay que embellecer el cuerpo femenino, cubriéndolo de volantes, pero teniendo en cuenta la comodidad. Los diseños voluminosos y pesados son preciosos, pero yo prefiero apostar por la ligereza y el movimiento", nos cuenta la diseñadora. "En el taller siempre digo lo mismo cuando una clienta me pide que ponga más tela o ciña más un vestido: el traje tiene que resultar cómodo, hay que llevar el traje y no el traje a nosotras", apostilla.

Así, los diseños de Mónica Méndez se caracterizan por ser unas piezas que dibujan a una flamenca etérea que parce flotar de camino al Real. Seña de identidad esa vaporosidad, el juego con los colores también ha marcado un antes y un después en la moda flamenca de de Mónica Méndez. Si 2022 fue el año de los colores vitamina, la temporada flamenca lo fue de la combinación de colore intensos. Esa fue la apuesta fuerte y certera de Méndez, que jugó a combinar el malva y el verde agua en varios de sus diseños. "Fue una combinación de colores muy aplaudida, esos diseños volaron", reconoce la diseñadora. En Jaleo el juego de colores será otro.

Así es 'Jaleo', la nueva colección de Mónica Méndez

Dividida en tres bloques, Jaleo se presenta como una colección en la que los tonos tierra estarán muy presentes. Al menos así se vio en la primera pincelada que la diseñadora dio de su nueva colección. Colores primarios (rojo, amarillo, verde y azul) con una tendencia al terroso se vieron en el desfile de presentación de We Love Flamenco. "También he querido apostar por los lunares, como se pudo ver en el desfile de presentación, y los colores que van a predominar son el malva, el coral o el amarillo, colores muy alegres", explica Méndez.

Colores vivos y alegres para Jaleo, una colección inspirada en conceptos como el arranque de un cante por bulerías y la fiesta. "Jaleo son muchas cosas y todas alegres", explica la diseñadora. En ese concepto festivo, además, Méndez vuelve a reivindicar la inspiración flamenca para la moda de calle.

Muy aplaudidos fueron los diseños de inspiración que la pasada temporada presentó la diseñadora, convirtiéndose en un referente en materia de invitadas. "La moda flamenca está en todas partes, siempre hay lunares y volantes, por eso apuesto por incluir diseños que luego puedas llevar a otros eventos", nos cuenta la diseñadora alcalareña.

Con entradas para su desfile del 14 de enero en We Love Flamenco agotadas, Mónica Méndez vuelve a hacer de la moda flamenca la máxima expresión del talento andaluz en estado puro.