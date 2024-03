Cómo hacerse el traje de flamenca para la Feria de Abril de Sevilla 2024

Que la Feria de Abril de Sevilla anticipe su celebración este 2024 implica que la búsqueda del traje de flamenca debe comenzar mucho antes. Aunque muchas estén relajadas porque el frío de estos días las invite a pensar que para abril todavía queda mucho tiempo. A la vuelta de la esquina, la Feria de Abril se convierte en una improvisada pasarela en la que se observan muchas de las propuestas que ya se han visto en SIMOF o We Love Flamenco, aunque también hay lugar para los vestidos de lunares alternativos al traje de flamenca. Con las tendencias en moda flamenca más que definidas (a estas alturas ya sabemos hasta el tipo de flores que se llevan para ir a la Feria de Abril), estos días previos a la primavera toca ultimar detalles.

A pesar de la premura, estos días toca pensar en cómo hacerse el traje de flamenca para la Feria de Abril de Sevilla, en qué diseñador confiar para tan importante tarea, por qué hechuras decantarse, qué color elegir o cómo serán las mangas y el escote. También son días para revisar los mantoncillos y complementos de los que ya disponemos y pensar cómo renovarlos. Te contamos cuáles son las tendencias en moda flamenca para 2024 para que tomes nota para tu traje de flamenca.

Los colores que más se llevan para el traje de flamenca

Si hace un par de temporadas los colores clásicos (rojo, negro y blanco) se convirtieron en los reyes de la pasarela, este 2024 son los tonos saturados (azul, verde, magenta) los que más presentes han estado. Con una clara disminución de los estampados de lunares, este año los diseñadores han hecho del color block su santo y seña. Atrás quedaron los trajes de flamenca estampados para dar paso a propuestas en llamativos colores y en los que las protagonistas son las mangas y las faldas.

¿Trajes de flamenca lisos o estampados?

En contraposición al color block, la fusión de tejidos y estampados también ha estado muy presente en ambas pasarelas. Dejando a un lado los estampados de lunares o flores en solitario, la flamenca de este año juega a combinar terciopelos con rasos, gasas o linos, pero también lisos con diferentes estampados, como si de una composición de retales se tratase.

El talle, ¿a la cadera, en la cintura o bajo?

La temporada pasada los talles se elevaron a la cintura para proponer faldas evasé, este año el talle desciende a la cadera para dibujar la figura femenina, pero dejando libertad de movimiento. Es un corte muy favorecedor porque resalta las curvas, pero no resulta incómodo porque las piernas quedan sueltas. Otra tendencia que pisa fuerte en el prêt à porter y que la moda flamenca incorpora de manera mucho más satisfactoria.

Escote, ¿si o no?

El tradicional escote de pico se vuelve mucho más generoso esta temporada flamenca, incluyendo asimetrías y nudos en muchos de los casos. En contraposición a esta tendencia, también se observan los favorecedores escotes bardot y los cuellos perkins, una innovación flamenca que invita a renunciar al mantoncillo en favor del propio diseño.

¿Qué tipo de mangas se llevan para la Feria de Abril?

Si antaño el triunfo de las mangas largas dejaba poco lugar a la imaginación, este 2024 costará elegir el tipo de manga que queremos para nuestro traje de flamenca. Mangas de farol, en globo, con minivolantitos, con volantes de capa, voluminosas, ablusonadas... Los diseñadores no tienen límite a la hora de imaginar mangas para sus propuestas y eso plantea un escenario en el que este elemento se convierte en protagonista. Tiene sentido, si tenemos en cuenta que los diseños se llevan lisos y que las formas son bastante fluidas. En algún elemento hay que destacar.

¿Hay que llevar mantoncillo con el traje de flamenca?

A pesar de que algunos escotes invitan a prescindir de este complemento, cada vez hay más firmas que no entienden el traje de flamenca sin su característico mantoncillo. Bordados, estampados, con madroñeras, tipo poncho o en formato patchwork, el mantoncillo es tendencia y puedes experimentar todas las posibles formas de llevarlo (cruzado al talle, de pico, dejado caer sobre los hombros, doble...).

¿Qué estilo de traje de flamenca se lleva más?

Se ha hecho mucha apología a las raíces y la esencia flamenca, pero lo retro y lo vintage también pisa bastante fuerte. Una flamenca años 20 pisa fuerte sobre la pasarela y sus formas ligeras, sutiles y con mucha personalidad se imponen a otras tendencias más extravagantes. La elegancia de lo retro se impone.

¿Cuáles son las novedades en el traje de flamenca este 2024?

Como ocurre otras veces, las tendencias que dominan el street style también llegan a las pasarelas de moda flamenca y si el cut out se ha adueñado de vestidos y looks de invitada, ¿por qué no lo iba a hacer en el traje de flamenca? La mayoría de estos cortes se aprecian en el abdomen, en la parte del diafragma, aunque también se observan en los laterales.

Traje de flamenca cómodo VS traje de flamenca voluminoso

El volumen sigue estando muy presente, sobre todo en diseñadores que han hecho de esta tendencia su sello de identidad, pero en 2024 la flamenca que veremos irá muy cómoda. Tejidos muy fluidos, faldas ligeras, volantes con caída, talles que se elevan y mangas que se acortan para una flamenca que no sólo busca la elegancia, también la comodidad a la hora de ir a la Feria.