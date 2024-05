Cómo vestir en El Rocío, claves, consejos y tendencias de 2024

Muchas ya tienen preparadas sus batas y faldas para ir al Rocío a la espera de ver cómo evoluciona la climatología y el continuo ascenso del mercurio. Con estilismos mucho más ligeros y livianos que para ir a la Feria, los looks para El Rocío se caracterizan por tener la comodidad como una de las principales premisas de las que partir. Son muchas horas de camino y las temperaturas suelen ser bastante elevadas, por lo que que las formas ajustadas y las mangas largas están desaconsejadas para no pasar excesivo calor.

Los complementos, flores y mantoncillos, en ese sentido, cobran mucha más importancia en los estilismos rocieros porque son los encargados de rematar el look de forma sobresaliente. Aunque no son los únicos aspectos a tener en cuenta. Si no sabes cómo vestir en El Rocío, estas son algunas claves, consejos y tendencias que te pueden servir de inspiración.

Tendencias para El Rocío 2024

La pasarela We Love Flamenco 2024 acogió dos desfiles solidarios en su pasada edición, el de la Hermandad del Rocío de Sevilla y el de la Hermandad del Rocío de Triana. En ambos desfiles pudieron verse propuestas romeras para hacer el camino y estar en la aldea. Algunas de las tendencias que pudieron verse sobre la pasarela y que ahora puedes replicar son estas.

Faldas en neja : Mucho más cómodas que las que presentan volantes de capa o son canasteras. Te permiten libertad de movimiento y dibujan una silueta muy femenina.

: Mucho más cómodas que las que presentan volantes de capa o son canasteras. Te permiten libertad de movimiento y dibujan una silueta muy femenina. Mangas a la sisa : Es una tendnecia que se aprecia en los trajes de flamenca, en general, y que coge mucho más peso en las romeras. Algunas mangas ochenteras, pero todas a la sisa.

: Es una tendnecia que se aprecia en los trajes de flamenca, en general, y que coge mucho más peso en las romeras. Algunas mangas ochenteras, pero todas a la sisa. Detalles en pasacientas : Este remate de los trajes de flamenca hace tiempo que regresó de los 90 para convertirse en el protagonista de los diseños más naif. En el caso de las romeras, es todo un must.

: Este remate de los trajes de flamenca hace tiempo que regresó de los 90 para convertirse en el protagonista de los diseños más naif. En el caso de las romeras, es todo un must. Lunares y mucho color : El Rocío es una explosión de color y esto se nota en los trajes de flamenca y en las batas rocieras. Los lunares se llevan de mayor tamaño y los colores se saturan y se vuelven vibrantes.

: El Rocío es una explosión de color y esto se nota en los trajes de flamenca y en las batas rocieras. Los lunares se llevan de mayor tamaño y los colores se saturan y se vuelven vibrantes. Falda y blusa: Las faldas con talle alto y en evasé se combinan con blusas caladas y mantoncillos o picos para este Rocío.

Comodidad ante todo y elección de colores alegres

La comodidad es esencial, ya que la elección correcta del estilismo te ayudará en un día intenso donde andarás mucho, en terreno poco llano y bastante blando. Despídete de los talles bajos, las faldas ceñidas y las extravagancias en el volumen de mangas o bajos, lo más importante es que encuentres un punto cómodo, funcional y práctico en el estilismo por el que apuestes.

Es recomendable apostar por faldas con vuelo, muy vaporosas y con poco peso que te faciliten el paso, blusas de lino o algodón que no tengan exceso de tela para que el estilismo no sea un lastre a la hora de disfrutar.

Combinar colores, estampados y atreverse con las mezclas. Se puede jugar con los complementos, sin pasarse añadiendo accesorios. Algo clave para derrochar estilo propio a la vez que se viste apropiadamente y no fastidiar un día que está pensado para el disfrute.

Maquillaje ligero y peinado fresquito

Huye de un maquillaje muy denso y recargado que pueda deteriorarse con el paso de las horas y que tape los poros de tu piel en exceso haciéndote sudar más de la cuenta. Es necesario proteger la piel del sol con algún spray de alto factor y elegir tejidos que no sean acrílicos y que transpiren. Apuesta por un maquillaje sencillo y de aspecto jugososo con el que la piel se vea fresca.

En el caso del peinado, al igual que con el maquillaje, hay que pensar en un recogido con el que estar frescas y sin pasar calor. Es recomendable peinarte con una trenza, semirrecogido o moño que aparte el cabello de la cara.

Así puedes combinar tu look para ir al Rocío

A la hora de combinar el look de romera es clave tener controlados determinados aspectos que ayudan a acertar sin desentonar.

Los complementos : el cordón con la medalla , o alguna en oro o plata si no tienes la de la Hermandad. Los pendientes es mejor optar por aros y algunos que cuelguen para darle un toque boho.

: el cordón con la , o alguna en oro o plata si no tienes la de la Hermandad. Los pendientes es mejor optar por y algunos que cuelguen para darle un toque boho. Las flores : El básico en flores serían los ramilletes en la parte superior de la cabeza, y más si emulan las flores silvestres, aunque una flor grande también quedará genial.

: El básico en flores serían los en la parte superior de la cabeza, y más si emulan las flores silvestres, aunque una flor grande también quedará genial. El sombrero : Si optas por este complemento, hay que irse a lo práctico, con un ala que te proteja del sol pero que no roce el tamaño pamela.

: Si optas por este complemento, hay que irse a lo práctico, con un ala que te proteja del sol pero que no roce el tamaño pamela. ¿Se puede llevar bolso?: Si necesitas llevar tu bolso, los más tradicionales son o los de piel picados para llevar en bandolera o riñonera y los de paja o rafia, pesan poco y tienen espacio para lo necesario.

y los de paja o rafia, pesan poco y tienen espacio para lo necesario. ¿Pañuelo o mantoncillo? Ambos aptos y válidos, se suelen llevar en forma de pico sobre los hombros y son el complemento perfecto para la manga corta o a la sisa.

El calzado, cómodo y funcional

Al igual que con el resto de cuestiones relacionadas con el look de romera, a la hora de apostar por un determinado calzado, la comodidad es la clave. Es mejor renunciar la idea de ir con tacones o cuñas altas, las alpargatas de esparto suelen ser opción.

Los botos de piel son un clásico que nunca falla, aunque se debería descartar la posibilidad de estrenarlos en el camino, puede ser contraproducente, es mejor usar un zapato que ya esté hecho al pie.