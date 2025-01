El desfile de Alicia Suárez en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

En muy poco tiempo, la diseñadora se ha convertido en una de las favoritas de We Love Flamenco por su mirada innovadora y elegante sobre el traje regional. Ahora, Suárez presenta Todo es de color, una coleccióne enfocada en la alegría de de la Feria de Abril. La diseñadora propone una flamenca sofisticada y elegante, con cortes ajustados, pero muy favorecedores. Nesgas, gasas y flecos juegan un papel fundamental en la colección, el leitmotive de su firma. Su flamenca es elegante, pero no renuncia a los volúmenes, que se observan en mangas asimétricas y faldas sin mucho dramatismo. En cuanto a los clores, Sua´rez se mueve entre los rosas y malvas, pero también coquetea con los amarillos y aporta el punto novedoso con diseños en blanco perforado y pasacintas de colores.. Además, la diseñadora propone looks de invitada para la noche del pescaíto o para cualquier evento de primavera.