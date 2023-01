Las Fantásticas de la Fundación Sandra Ibarra llenan de vida We Love Flamenco

Por noveno año, la cita ineludible con la Fundación Sandra Frente al Cáncer ha vuelto a llenar de vida, ilusión y "purpurina" la pasarela We Love Flamenco. Las modelos de este esperado desfile ha vuelto a ser una veintena de mujeres que luchan frente a esta enfermedad, y han lucido diseños de las firmas participantes en esta XI edición de la Semana de la Moda Flamenca.Con Laura Sánchez como anfitriona y Sandra Ibarra como invitada de honor, el graderío del Salón Real del Hotel Alfonso XIII se ha llenado hasta la bandera para ver a las 'fantásticas' de la Fundación Sandra Ibarra. Desfile que, organizado por GO! Eventos y Comunicación, cuenta con la colaboración de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank. Personalidades como Manuela Villena, Belén López y Nicolás Montenegro tampoco han querido perderse este desfile benéfico, apoyado institucionalmente por Ricardo Sánchez."Celebramos el décimo aniversario de la Fundación Sandra Ibarra, si a ello le sumamos el movimiento de nuestra querida Elena Huelva... No nos queda otra que seguir apostando por celebrar esta cita con las fantásticas, y es que nos demuestran cada año el regalo de vivir sobre esta pasarela llena de vida", explicaba Laura Sánchez, minutos previos antes del arranque del desfile."Necesitamos que haya médicos expertos en supervivientes", ha expresado Sandra Ibarra, a la finalización del desfile. "El reto de la fundación en el 2023 es la coordinación asistencial. Cada uno de nosotros debe ser un altavoz, no os olvidéis de celebrar la vida todos los días", finalizaba, arrancando los aplausos del numeroso público.“Para las pacientes de la Fundación, el desfile arranca desde que recibimos la llamada de Juande; ellas empiezan a ponerse nerviosas pensando en cuándo será el día de la prueba, qué diseñador les va a tocar... A algunas más veteranas, incluso, que ya han desfilado más veces, les gusta escoger diseñador, mientras que otras, nuevas, están locas por poder vivir esta experiencia", explicaba Yolanda Vielba, directora de la Fundación Sandra Ibarra en Andalucía. "Es una experiencia única, se sienten modelos por un día, pero modelos de verdad, no desde la pena por el cáncer, sino desde la alegría de desfilar por una pasarela mágica y llena de vida”Desde las firmas más clásicas con sus flamencas de volantes y mantón al talle, hasta los creadores más vanguardistas, también han vestido a estas fantásticas que tanto tienen que enseñarnos: "El momento de las pruebas es muy importante, porque se ve el cariño con que las tratan los diseñadores... Y el verse con esos trajes, y luego, el día del desfile, con el maquillaje, la peluquería, ese ensayo con Javier Villa antes de salir a la pasarela, ver sus caras no tiene precio. Llevamos junto a We Love Flamenco bastantes años y esperamos que sean muchos más, porque a estas mujeres les hace olvidar su quimioterapia, su dolor, su tratamiento, su pena, su ansiedad, y en ese momento solo son mujeres felices, llenas de luz, pasando por esa pasarela de vida"."Es un desfile especial, cada persona que va a verlo, nunca se queda indiferente y vuelve a repetir. Desde la Fundación, hacemos un llamamiento a que nadie se pierda este desfile, y sigamos llenando de vida a todas estas pacientes y supervivientes", concluía Yolanda Vielba.