Así han ido las famosas e influencers al Rocío 2022

Las hermandades hace días que peregrinan hacia la aldea del Rocío y la expectación es máxima. Tras dos años de pandemia, la romería más famosa del mundo y la que congrega a más peregrinos vuelve a celebrarse y muchas son las mujeres que han sacados sus mejores batas y faldas rocieras para hacer uno de los caminos del Rocío más especiales que se recuerden.

Como no podía ser de otra forma, las famosas e influencers andaluzas también han preparado sus mejores galas para vivir la romería del Rocío 2022 de forma especial. Si hace unos días la influencer Macarena Silva nos daba las claves para ir de flamenca al Rocío, ahora podemos verla por las arenas luciendo sus mejores galas junto a su hermana, la también influencer Alba Silva, que hace el camino junto a su prometido el futbolista Sergio Rico. Aunque no son las únicas que estos días visten de flamenca camino del Rocío.

La modelo Laura Sánchez, María José Suárez, que este año hace el camino junto a su novio Álvaro Muñoz Escassi, Pastora Soler o la diseñadora Rocío Peralta son algunos de los rostros conocidos que se han dejado ver durante el camino del Rocío 2022.

Laura Sánchez en el Rocío 2022

La modelo y directora de la agencia de comunicación Go! Eventos y Comunicación (organizadora de la pasarela We Love Flamenco) marcha camino del Rocío con la hermandad de Sevilla. La onubense ha apostado por una bata rociera en rosa fucsia de Guzmán Diseño y Costura. La riñonera étnica y el pañuelo tipo bandana le aportan un toque súper moderno y rompedor al look flamenco.

Lourdes Montes y Tana Rivera en el Rocío 2022

La diseñadora y responsable de la firma de trajes de flamenca Mi Abril se encuentra haciendo el camino junto a Tana Rivera. Ambas con muy buena sintonía y con lo que parecen diseños de la firma de la propia diseñadora.

María José Suárez en el Rocío 2022

La modelo y ex Miss España se encuentra haciendo el camino del Rocío con la hermandad de Coria del Río junto a su novio Álvaro Muñoz Escassi. La modelo ha apostado por un diseño ceñido y de grandes flores, que combinan con las rosas que ha colocado en un lateral de su pelo. Al igual que en la Feria de Abril, María José Suárez ha vuelto a lucir pendientes de la firma Carmen Sánchez de Ventura.

Macarena Silva en el Rocío 2022

La influencer Macarena Silva tiene preparados seis trajes de flamenca para el Rocío 2022. Fiel a Anguas Ruiz, hasta el momento ha lucido dos diseños muy acordes al estilo rocieros. Cómodos, fresquito sy con mucha personalidad, los dos diseños que hasta el momento ha lucido Macarena Silva juegan con los tonos verdes y se combinan con flores silvestres.

Alba Silva en el Rocío 2022

La también influencer y hermana de Macarena Silva se ha incorporado un poco más tarde al camino del Rocío. La hemos podido ver con su prometido, el futbolista Sergio Rico, y una bata rociera muy sencilla y flamenca. Volantes de capa para las mangas y lunares negros para el estampado. La influencer remata el look con flores de colores y un pañuelo (también de colores) colocado en pico.

Claudia Alfaro en el Rocío 2022

La bloggera (Entre cirios y volantes) y referente en el mundo de la moda flamenca también está haciendo del camino del Rocío y ya la hemos podido ver con dos diseños diferentes. El primero, firmado por Sergio Vidal, es blanco con lunares rojos y lo ha combinado con unas cuñas de esparto del mismo color. Sobre su cabeza, un acertado ramillete de flores de colores. El segundo de los diseños, en tonos arena y combinado con peonías en color colar, lo firma Alejandro Andana, ganador del Certamen de Diseñadores Noveles de SIMOF 2022.

Pastora Soler

"Cuando sabes que solo tienes un día, lo saboreas todo con mucha más intensidad", eso escribía la cantante en su cuenta de Instagram el primer y único día de camino. Pastora Soler ha compartido camino con sus hijas y con la hermandad de la Puebla del Río. Ataviada con una falda rociera celeste de flores y un cuerpo con volantes en las mangas, la cantante guarda la promesa de poder hacer el camino el año que viene.

Rocío Peralta en el Rocío 2022

La diseñadora favorita de famosas e influencers también está haciendo el camino del Rocío 2022. Con la hermandad de Triana, hemos podido ver a Rocío Peralta con un look súper rociera en el que destaca su falda de colores, combinada con una blusa con pequeños volantes a la sisa.