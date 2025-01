Moda flamenca 2025: Este es el calendario de las pasarelas y desfiles que no te puedes perder.

Enero siempre es el mes marcado en rojo para el inicio de la temporada flamenca. Aunque pueda parecer una fecho demasiado temprana, la moda flamenca no puede esperar al último momento para dar a conocer las tendencias. A pesar de que el calendario de ferias y romerías este año se atrasa, los desfiles de moda flamenca permanecen en sus fechas habituales. We Love Flamenco, pasarela encargada de dar el pistoletazo de salida, vuelve a celebrarse a principio de enero, mientras que SIMOF recupera sus tradicioneles joranadas a final de mes. Aunque no son las únicas pasarelas ni desfiles que debemos tener en el punto de mira si nos apasiona da moda flamenca.

Al igual que hiciera en la temporada pasada, en la que celebraba su décimo aniversario, Rocío Pertalta vuelve a desfilar en solitario, convirtiéndose en la encagada de inagurar el calendario de desfiles en la temporada flamenca 2025. La Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe se presenta más avanzado febrero y firmas aclamadas y esperadas como Lina todavía no han dado a conocer la fecha oficial en la que presentarán su colección de moda flamenca. Aunque todo apunta, al igual que en la temporada anterior, a que lo hará finalizadas las pasarelas We Love Flamenco y SIMOF.

Si no quieres perder detalle de las tendencias en moda flamenca, estas son las fechas en las que se celebran las pasarelas y desfiles más relevantes. Recuerda que a través de nuestro perfil de Instagram (@wappissima_) puedes seguir todos los desfiles.

El desfile en solitario de Rocío Peralta

El año comienza con fuerza gracias al esperado desfile en solitario de Rocío Peralta. La diseñadora, conocida por su estilo elegante y su fusión de tradición e innovación, inaugurará el calendario el viernes 10 de enero en la Fábrica de Artillería de Sevilla. Este evento promete ser un despliegue de lujo y sofisticación, con una colección que, sin duda, marcará tendencia.

We Love Flamenco 2025

El Hotel Alfonso XIII será el escenario de la XIII edición de We Love Flamenco, una de las primeras pasarelas del año, del 10 al 17 de enero. Sobre la pasarela se suelen observa propuestas que combinan la elegancia clásica del traje de flamenca más de raíz, pero también propuestas de lo más novedosas. En esta edición, la XXIII, se podrá disfrutar de alrededor de 40 desfiles con diseñadores consagrados y nuevos talentos. Como es habitual, el lado solidario estará muy presente en esta edición.

SIMOF 2025

Tras adelantar su fecha en la pasada edición por la Feria de Abril, SDIMOF vuelve este año a sus fechas habituales. El 30 de enero dará comienzo la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que celebra su XXX aniversario del 30 de enero al 2 de febrero en Fibes. En esta edición especial, además de los desfiles habituales, con firmas consagradas y nuevos talentos, la Semana Internacional de la Moda Flamenca también incluye actividades adicionales para promover la moda flamenca y llevarla más allá de nuestras fronteras.

Pasarela Flemenca Jerez Tío Pepe

La Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe, que vive su XVIII edición, se celebra del 6 al 9 de febrero en las Bodegas González Byass de Jerez de la Frontera. Este evento combina desfiles, música, arte y gastronomía. Además, incluye certámenes como el Volantes de Cádiz, que apoya a jóvenes diseñadores, y el Certamen Noveles, una plataforma para talentos emergentes en la moda.