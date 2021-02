El sector de la moda flamenca se moviliza de nuevo para reivindicar ayudas ante una situación de agonía

La última vez que por Sevilla se vieron pasear mujeres de flamenca era octubre y no se dirigían al Real de la Feria. De negro riguroso y con claves rojos en sus cabezas, aquellas mujeres vestían de luto para reivindicar ayudas para un sector, el de la moda flamenca, que lleva más de un año en una eterna agonía. Ahora, cuatro meses después, aquellas flamencas que convirtieron la ciudad en pasarela han vuelto a sacar sus trajes de flamenca para revindicar de nuevo ayudas para un sector que está muriendo lentamente.

Organizada por el movimiento #Lunaroff, la mañana de este viernes ha vivido una segunda movilización para que desde la administración les concedan algunas de las ayudas que llevan meses reclamando. Encabezadas por una enorme bandera de Andalucía, en la que se podía leer para volver a ser lo que fuimos, pedimos ayuda, la movilización ha comenzado a las 12:00 en el Ayuntamiento de Sevilla y ha finalizado en el Palacio de San Telmo, donde el diseñador José Galvañ ha leído el manifiesto que recoge las reivindicaciones del sector.

Así, una treintena de mujeres vestidas de traje flamenca, que en esta ocasión han renunciado al negro porque "la moda flamenca es color", han desfilado por la Avenida de la Constitución al grito de somos cultura. Revuelo de volantes y muchos lunares han llenado de color la mañana de un anodino viernes de febrero en el que el arte y la artesanía han sido las armas con las que el sector de la moda flamenca se ha decidido a seguir luchando por sus derechos.

Ayudas para un sector que "se ahoga"

"Somos cultura y somos la imagen por la que siempre se apuesta cuando se quiere poner en valor a Andalucía, pero ahora estamos olvidados", ha afirmado el diseñador Javier García, precursor del movimiento #Lunaroff. Harto de la constante reinvención del sector porque "no pueden vivir todas las familias de la misma actividad y son demasiadas familias", García ha hecho especial hincapié en la necesidad de que desde las administraciones les concedan ayudas porque el sector "se ahoga". "Que planteen la posibilidad de hacer un evento los días de Feria no supone una ayuda para nosotros porque las mujeres no se van a comprar un traje de flamenca para ello", ha añadido Jesús Fernández, también precursor del movimiento #Lunaroff.

Tras varias reuniones tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento de Sevilla, los diseñadores y artesanos de la moda flamenca siguen sin recibir soluciones y día tras días ven como cada vez son más los negocios que echan el cierre de manera definitiva. "Que se organice un desfile o que se hagan actividades sustitutivas de la Feria no nos sirve de ayuda porque el sector continuaría sin ingresos económicos, y ya llevamos más de un año así. Necesitaríamos algún tipo de reducción fiscal, que se nos reconozca como actividad para poder acogernos a determinadas ayudas y que de cara al próximo año podamos contar con alguna ayuda económica para poder lanzar una colección y así remontar la actividad económica", ha asegurado Jesús Fernández.

Desde la organización del movimiento consideran que es necesario que se les faciliten ayudas y reducciones fiscales ante esta situación de paro obligado, así como el reconocimiento de su actividad como cultura y su consecuente IVA cultura. Medidas que llevan solicitando desde abril del pasado año y, por el momento, sin respuesta alguna. "Más de mil familias viven en Andalucía de la moda flamenca, por eso no entendemos que llevemos meses esperando respuestas por parte de la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento de Sevilla nos haya dado como solución celebrar un evento en los días que hubiera sido la Feria o realizar un desfile en la calle. Esas medidas nos dejan fuera", ha asegurado Javier García.

"¿A quién le importa la moda flamenca?"

"A los diseñadores y a las familias que comen de ella", así ha respondido el diseñador José Galvañ a la pregunta que planteaba el manifiesto leído en la puerta del Palacio de San Telmo. Galvañ, megáfono en mano y flanqueado por un ejército de flamencas, ha recordado que la moda flamenca es cultura, generadora de empleo, imagen, color y, en definitiva, Andalucía".

Todo ello las vísperas de un 28F que tendrá que renunciar a uno de sus baluartes si no se toman las medidas oportunas. "O nos ayudan o desaparecemos", ha sentenciado Galvañ, quien ve como algo positivo que, por lo menos, "esta situación nos está uniendo y estamos trabajando todos por un bien común".

Rostros conocidos y apoyo en redes sociales

La moda flamenca cuenta con el apoyo de la sociedad desde el minuto uno en el que decidieron alzar la voz para denunciar su situación. Por eso no es de extrañar que muchos hayan querido sumarse a esta iniciativa, ya sea a través de redes sociales o acudiendo a la movilización. Rostros conocidos como la cantante Joana Jiménez o la bailaora Rosario Montoya, la Farruca han querido mostrar su apoyo al sector acudiendo a la movilización ataviadas con sus mejores galas flamencas. Ellas, además, han sido las encargadas de poner el sello con más arte de toda la movilización.

A las puertas de San Telmo Joana Jiménez se ha arrancado a cantar el himno de Andalucía, al que muchos espectadores le han hecho unos tímidos coros para acompañar a la cantante, que ha arrancado el aplaso y los vítores de un emocionado auditorio. La artista ha derrochado un arte y un poderío al que no ha podido evitar sumarse la Farruca, que también se arrancó a bailar. Un momentazo absoluto que ha servido como colofón a una movilización que continúa clamando por unas ayudas que no llegan y lo hacen de la mejor forma que saben: con mucho arte.

Influencers como Margarita de Guzmán (Invitada Ideal) o Claudia Martínez (Entre cirios y volantes) también han querido mostrar su apoyo y participar en la movilización vestidas de flamenca. La primera con un diseño de Ana Morón y la segunda con un vestido de Luis Fernández. Además, desde la organización han invitado a todas las mujeres que quieran a subir a sus perfiles de Instagram imágenes con sus trajes de flamenca para apoyar al movimiento #Lunaroff y dar así visibilidad a un sector que siempre nos da alegrías y que ahora necesita nuestro apoyo.