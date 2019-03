Las nuevas formas de llevar el mantón de flamenca que serán tendencia en 2019

Junto a la flor en el pelo, el mantón es el complemento por antonomasia del traje de flamenca. Aunque saber llevarlo correctamente para la ocasión es un arte que, en el fondo, conocemos todas, las nuevas tendencias de flamenca 2019 traen nuevas formas de llevarlo para que te animes a salir de tu zona de comfort y experimentes con los complementos de tu look flamenco. Guíate por tus instintos y llévalo como más te guste o como más te favorezca, porque en estos nuevos estilismos la variedad es muy amplia y hay para todos los tipos de flamenca.

Desde el mantón cruzado en el pecho hasta el mantón en el hombro al estilo toga, firmas como Juan Foronda, Pilar Vera o Pol Núñez han apostado fuerte por ensalzar la gracia andaluza en las formas de la moda contemporánea. Si te gusta innovar con la moda flamenca y tus looks para la Feria, sigue las propuestas de estos genios del diseño de nuestra tierra, que brillan con sus creaciones atrevidas y arrolladoras.

Llevar el mantón de lado es una apuesta segura esta temporada y ha sido uno de los estilos que han pisado las principales pasarelas flamencas esta temporada. El mantón cruzado, algo que también hemos visto en otras temporadas flamencas, vuelve con más fuerza que nunca este año y se posiciona como una tendencia a tener en cuenta no solo para las romerías, sino también para las ferias. Llevar el mantón con cinturón también ha sido algo muy visto durante esta temporada flamenca y es una opción maravillosa para acentuar cierto tipo de silue

De lado o lateral

Rocío Peralta nos lo mostró con su colección Génesis en su desfile de We Love Flamenco y no nos lo quitamos de la cabeza. Una propuesta de lo más acertada, ligeramente caído en el hombro.

Otra forma de llevar el mantón lateral es a modo de toga, como proponen Pablo Retamero y Juanjo Bernal en We Love Flamenco, para acentuar aún más la silueta de este vestido de volantes canasteros de corte imperio.

Los complementos en el hombro suelen ser símbolo de elegancia y sencillez. La firma El Madroñal lo mostraba así, con un mantón negro grácilmente colocado en el hombro para acompañar a este diseño blanco con lunares negros, en su desfile en We Love Flamenco 2019.

Con cinturón

La diseñadora Luisa Pérez, en su desfile We Love Flamenco triunfó con este estilismo de mantón recogido en un cinturón fruncido a la cadera.

Pablo Retamero y Juanjo Bernal también apostaban por el cinturón en el desfile de We Love Flamenco. Acentuándo el arco de la cintura, el traje queda de lo más favorecedor y el mantón apostaba por un suave bordado floral de tonos aguamarina y rosas que contrastaban con el azul intenso del vestido.

Mercedes Dobenal, en su presentación en We Love Flamenco 2019, optaba una vez más por la nueva tendencia. En su caso, el cinturón era estrecho y muy ceñido a la cintura, dejando los flecos fluir con ligereza por los faldones.

Mantón Cruzado

Esta propuesta de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2019 brillaba con estos mantones de colores rosados cruzados en los laterales de la cintura. Es un estilismo exótico y acertado.

La diseñadora Pilar Vera, en su nueva colección presentada en SIMOF hacía gala también del mantón cruzado. Esta vez por debajo del contorno del pecho. Favorecedor y vanguardista.

Las Hermanas Serrano que también sacaron a la luz sus propuestas en SIMOF 2019, apostaban por la misma tendencia. Los mantones rematados con bordados de tonos corales y verdosos se cruzaban a medio cuerpo.

A modo de pañuelo

Los mantones de pequeño tamaño llevados como un pañuelo son también tendencia para las más atrevidas. Aurora Gaviño sorprendía en su desfile en SIMOF 2019 con sus mantones a modo de pañuelo. Una alternativa innovadora a nuestros looks tradicionales de flamenca.

Lola Azahares, en We Love Flamenco también apostaba por la tendencia. Colores lisos y flecos de gran longitud hacen que funcione el complemento ideal a tu día atrevido en la feria.

La nueva colección de flamenca de Pol Núñez optaba por el mantocillo de flecos más dispares con estampados étnicos. Garantía de éxito si lo conjuntas con trajes de colores lisos para que sirva de punto de color.

La diseñadora Cristina Vázquez y su nueva colección presentada en SIMOF apostaba por el mantoncillo de tejido ligero con flecos cortos y cruzado al cuello.

Mantón colocado a la inversa

La firma Belulah en la Pasarela Flamenca de Jerez, lucía el mantón colocado de forma inversa. Algo más clásico que el resto de nueva tendencias pero funcional y de buen gusto.

Queda elegante y muestra gran sencillez, algo que queremos irradiar en nuestros looks de flamenca.

Mantón doble

El mantón doble también es tendencia esta temporada. Firmas como Foronda lo muestran con sus estilismos maravillosos.

Juan Foronda en la pasarela de We Love Flamenco creaba el estilismo perfecto jugando con mantoncillo y mantón. No sabemos qué tiene este look, pero nos flipa.

Otra apuesta de Juan Foronda. Vivaz y extraordinario juego de colores entre el mantoncillo y el mantón.

En total look

Rebelándose contra el costumbrismo establecido en el diseño flamenco, el total look del mantón es una reinterpretación del vestido, que con sensualidad claudica como nueva tendencia del año. Rocío Peralta lo lucía en varias de sus piezas, conformando unos de los estilismos más llamativos para la nueva temporada de invitada.

En falda, también de Rocío Peralta para We Love Flamenco. Muy acertado y lleno de glamour.