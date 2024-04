Un traje de flamenca con un nórdico, la original propuesta ganadora de la X edición certamen de moda flamenca de Ikea

La Feria de Abril de Sevilla es mucho más que un evento en la ciudad. Con la moda flamenca en su punto más álgido, estos días, además de ser una explosión de color en forma de trajes de flamenca, también se convierten en el momento idóneo para la creación de los diseñadores. Trajes de flamenca, mantoncillos, complementos, todo lo relacionado con el traje regional se nutre de la creatividad de los diseñadores y siempre los días previos se observan las propuestas más originales. Es el caso del traje de flamenca confeccionado con un nórdico, el ganador de la X edición certamen de moda flamenca de Ikea Sevilla.

IkeaSevilla ha celebrado la 10º edición de su certamen de moda flamenca en colaboración con la Escuela Sevilla de Moda (ESSDM), especializada en patronaje industrial y diseño de moda. La ya tradicional acción anual nació hace 10 años desde el objetivo de potenciar el talento y el diseño local. Sagrario Escribano, directora de Ikea Sevilla, ha destacado que "es un orgullo poder celebrar un año más este Certamen de Moda Flamenca que, después de 10 años, es ya toda una tradición para nosotros y estamos muy agradecidos a los sevillanos y sevillanas que la acogen año tras año con tanto cariño".

Durante el certamen, quince alumnos y alumnas de esta escuela han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas de trajes de flamenca, en versión adulto e infantil, elaborados a partir de textiles, como fundas nórdicas, cojines o sábanas. El jurado ha estado formado por Sagrario Escribano, directora de la tienda IKEA Sevilla; María Cámara, directora de la Escuela Sevilla de Moda; Pilar Larrondo, periodista de Diario de Sevilla y las influencers Antonella Viera (@trendyantonella) y Rocío Madrid (@myrorro).

Así, el primer premio elegido por el jurado y valorado en 300 euros, ha sido para Ángel Zapata. El segundo premio elegido por el público asistente y valorado en 150 euros euros ha sido para Nazaret García. El tercer premio se decidirá a través de la página de Facebook de IKEA Sevilla y tendrá un valor de 100€. El ganador de esta categoría será el diseño que más me gusta y me encanta obtenga, y se podrá votar entre el el 15 y el 19 de abril.

Un traje de flamenca con una funda nórdica inspirado en Alexander Mcqueen

Obra del joven diseñador Ángel Zapara, el traje de flamenca ganador estaba confeccionado con una funda nórdica y un edredón, combinando el color verde y el blanco. Se trata de un diseño de mangas largas, con el cuerpo ajustado, unas hombreras en forma de cubo perfecto y un único volante de color blanco tipo globo. En el caso del diseño infantil, el traje de flamenca era corto con una estructura similar.

"La mayoría cogen la parte estampada de la funda nórdica y yo me he quedado con la parte interna, que me parecía preciosa", apuntaba el diseñador. "La idea de utilizar un nódico me rondaba desde la pasada edición del certamen porque es un elemento fundamental en Ikea y lo he querido fusionar con el concepto mueble. El mobiliario de la firma suele carcaterizarse por los cubos geométricos y yo lo he querido plasamar en el diseño a través de unas hombreras cuadradas. Para el nórdico tomé como referencia uno de los desfiles de Alexander Macqueen, que se se inspiró en el relleno de los nórdicos para hacer volantes", explicaba el diseñador.

A la hora de materializarlo, el diseñador aseguraba que ha sido toda una odisea. "El grosor era demasiado y necesitaba máquinas industriales para hacerlo y, además, venía de hacer un desfile en Francia y he tenido sólo una semana para elaborarlo, pero estoy muy contento", apuntaba el joven diseñador.

Así fue la X edición del certamen de moda flamenca de Ikea

María Cámara, directora de Escuela Sevilla de Moda ESSDM, también ha querido tener unas palabras de agradecimiento en el aniversario del certamen: "Es admirable como los participantes se superan año tras año y nos dan la oportunidad de ver diseños tan creativos y de alta calidad. Queremos agradecerles un año más su compromiso con este proyecto tan bonito y en el que nos encanta participar".

Como novedad este año se ha podido disfrutar de música en directo con el cantante Juan Ruíz Salces, el Juana. Los asistentes han podido disfrutar de una agradable tarde centrada en la moda andaluza y chocolate con churros al más puro estilo de la Feria de Sevilla. Esta iniciativa se alinea con la visión de Ikea de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, centrado en aportar al entorno en el que se encuentra, promoviendo la economía, el talento y contribuyendo a crear un impacto positivo en el mundo. Una acción que se suma al reciente anuncio de una bajada de precios en más de 1.300 referencias de su catálogo. Sumando las inversiones anunciadas en octubre, febrero y marzo hacen un total de una inversión de 90 millones de euros.

Con estas inversiones lo que IKEA pretende es facilitar aún más el acceso a productos de diseño y calidad que ayuden a tener un mejor día a día en el hogar a los millones de personas que cada año compran en IKEA en España y que, como sociedad, enfrentan un contexto socioeconómico convulso Conoce todos los productos que han bajado el precio aquí.