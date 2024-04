Ir a la Feria de Abril no es sólo el hecho de acudir al Real. Para las sevillanas, que esperan durante un año la llegada de una de las semanas más especiales de la ciudad, este evento está cargado de rituales previos que se siguen de madres a hijas. Como cualquier evento importante, además, la Feria de Abril no invita a dejar al azar los looks escogidos para cada momento. Desde el traje de flamenca, a las alpargatas cómodas o los mantoncillos, pasando por el look del pescaíto o el propio maquillaje y peinado.

Como antesala a la Feria de Abril y con la idea de ayudar a las sevillanas, en El armario de Paola acogieron una masterclass, de la mano de la consultora de belleza Marisa Flores Barragán, en la que mostraron cómo maquillarte y vestirte para la Feria de Abril, ya sea para vestir de flamenca o con un look de inspiración. Además de distintos tipos de maquillaje, desde la boutique propusieron tres looks para distintos momentos de la Feria de Abril, uno de flamenca, uno para la noche del pescaíto y otro para una tarde de toros.

En cuanto a los maquillajes, la consultora de belleza elaboró dos propuestas, una para ir a la Feria con un make up muy natural, pero más marcado, y otro con los ojos ahumados para la noche del pescaíto. "Te tienes que sentir bien con tu maquillaje, con independencia de lo que se lleve y , aunque seas de maquillajes más sutiles o de ir con la cara lavada, en Feria es el momento perfecto para atrevernos y maquillarnos un poco más", adelantaba la experta.

Consejos previos a cualquier maquillaje para la Feria de Abril

Antes de comenzar con sus propuestas de maquillaje, la consultora de belleza Marisa Flores Barragán explica una serie de pasos a seguir para preparar la piel y que ésta esté lo mejor cuidada e hidratada posible. "No sólo es importante para luego fijar todos los productos y que el maquillaje sea más duradero, también es necesario para evitar que el maquillaje cause rojeces o irritaciones en la piel, al igual que la aparición de brillos o granitos", explica la experta.

Preparar la piel : Es la piedra angular sobre la que debe cimentarse cualquier maquillaje y esto pasa por una limpieza previa para eliminar impurezas del rostro y que todos los productos se fijen bien a la piel. Con la piel limpia, aplicaremos una crema hidratada para que la piel esté nutrida y el maquillaje posterior se vea mucho más jugoso.

: Es la piedra angular sobre la que debe cimentarse cualquier maquillaje y esto pasa por una limpieza previa para eliminar impurezas del rostro y que todos los productos se fijen bien a la piel. Con la piel limpia, aplicaremos una crema hidratada para que la piel esté nutrida y el maquillaje posterior se vea mucho más jugoso. Aplicar una prebase : Es el producto favorito de los maquilladores y también debería ser el tuyo. Se aplica justo después de la hidratación y antes de aplicar la base. Es ideal para que el maquillaje dure mucho más tiempo y minimiza los brillos que suelen aparecer en el rostro pasadas las horas.

: Es el producto favorito de los maquilladores y también debería ser el tuyo. Se aplica justo después de la hidratación y antes de aplicar la base. Es ideal para que el maquillaje dure mucho más tiempo y minimiza los brillos que suelen aparecer en el rostro pasadas las horas. Aplicar la base: La consultora de belleza hace dos indicaciones a la hora de aplicarla. La primera es evitar la zona del cuello, que luego se cubrirá con polvos, y la segunda pasa por crear nosotras mismas la cobertura en función del resultado que queramos conseguir. "Al aplicar el producto con los dedos, la cobertura será menor, mientras que si lo aplicamos con un pincel o una esponja, habrá más producto sobre la piel", recomienda.

Una vez aplicada la base, toca trabajar con los volúmenes y darle forma al maquillaje completo. Como recomendación, la consultora de belleza apunta a aplicar el corrector de ojos antes del color, aunque luego vuelva a aplicarse. Así se notarán los efectos del maquillaje y los puntos de luz desde el principio.

Un maquillaje natural para vestir de flamenca

La primera de las propuestas de maquillaje para la Feria de Abril está pensada para un look de flameca. A diferencia del clásico maquillaje de ojos ahumados y labial en un intenso rojo, Marisa Flores propone un make up más natural y con un efecto glowy muy favorecedor. Empieza con los ojos, para los que usará tonos negros y marrones, para seguir con el rostro y los pómulos y rematar con un labial en un tono nude más subidito. Estos son los pasos a seguir.

Trilogía del color : Antes de comenzar a definir la mirada, la consultura de belleza recomienda tener claro dónde se debe aplicar el color para que la mirada resalte, empezando por definir la cuenca, seguido de la aplicación de un tono de luz en el parpádo móvil para rematar creando profundidad con tonos más oscuros en el extremo de las pestañas.

: Antes de comenzar a definir la mirada, la consultura de belleza recomienda tener claro dónde se debe aplicar el color para que la mirada resalte, empezando por definir la cuenca, seguido de la aplicación de un tono de luz en el parpádo móvil para rematar creando profundidad con tonos más oscuros en el extremo de las pestañas. Definir la cuenca : Esta zona es por la que la experta recomienda empezar, aplicando producto de menos a más en toda la zona. Recomienda hacerlo en los dos ojos a la vez para que el maquillaje sea idéntico.

: Esta zona es por la que la experta recomienda empezar, aplicando producto de menos a más en toda la zona. Recomienda hacerlo en los dos ojos a la vez para que el maquillaje sea idéntico. Aplicar luz en el párpado móvil : La experta aconseja hacerlo con una sombra de ojos con brillo, que es más fácil de aplicar y más propia para la Feria. Las sombras de ojo mates son perfectas para aportar volúmen, pero son mucho más densas.

: La experta aconseja hacerlo con una sombra de ojos con brillo, que es más fácil de aplicar y más propia para la Feria. Las sombras de ojo mates son perfectas para aportar volúmen, pero son mucho más densas. Aplicar color en el extremo de las pestañas : A la hora de definir la mirada es esencial darle oscuridad al extremo de las pestañas, siempre con un pincel en formato de punta. "Hay que aplicar el producto desde el final de las pestañas hacia arriba y siempre en el extremo. Se puede aplicar primero un tono marrón que se va extendiendo en esa zona para rematarlo con un negro más intenso, que también debe difuminarse. El exceso de producto puede aplicarse en el extremo para terminar de definir la mirada", recomienda

: A la hora de definir la mirada es esencial darle oscuridad al extremo de las pestañas, siempre con un pincel en formato de punta. "Hay que aplicar el producto desde el final de las pestañas hacia arriba y siempre en el extremo. Se puede aplicar primero un tono marrón que se va extendiendo en esa zona para rematarlo con un negro más intenso, que también debe difuminarse. El exceso de producto puede aplicarse en el extremo para terminar de definir la mirada", recomienda Delineado final : Lo que termina por definir la mirada es el delineado, que se aplica con un lápiz negro desde el extremo de la última pestaña hacia dentro. Hay que difuminarlo de manera muy sutil para que se integre en el maquillaje. La experta recomienda aplicarlo a puntitos para que el resultado no sea tan abrupto.

: Lo que termina por definir la mirada es el delineado, que se aplica con un lápiz negro desde el extremo de la última pestaña hacia dentro. Hay que difuminarlo de manera muy sutil para que se integre en el maquillaje. La experta recomienda aplicarlo a puntitos para que el resultado no sea tan abrupto. Limpiar la zona contaminada : Terminados los ojos, puede que el exceso de producto se haya quedado en la zona de las ojeras o incluso en las mejillas. Marisa Flores recomienda limpiarlo con un algodón y un desmaquillante de ojos bifásico a toquecitos. "Para desmaquillarnos, humedeceremos con agua el algodón previamente, para limpiar la zona contaminada, sólo aplicaremos desmaquillante y eliminaremos los excesos a toquecitos", aconseja.

: Terminados los ojos, puede que el exceso de producto se haya quedado en la zona de las ojeras o incluso en las mejillas. Marisa Flores recomienda limpiarlo con un algodón y un desmaquillante de ojos bifásico a toquecitos. "Para desmaquillarnos, humedeceremos con agua el algodón previamente, para limpiar la zona contaminada, sólo aplicaremos desmaquillante y eliminaremos los excesos a toquecitos", aconseja. Máscara de pestañas : La experta recomienda usar un producto que también sea hidrantante para cuidar y proteger las pestañas, sobre todo en Feria. "Hay que aplicar la máscara de pestañas con el rostro mirando al frente, no hacia arriba, biendesde la base de las pestañas y en zigzag, bien desde arriba y haciendo hincapié en las puntas, cada una con la técnica que mejor le funcione", aconseja.

: La experta recomienda usar un producto que también sea hidrantante para cuidar y proteger las pestañas, sobre todo en Feria. "Hay que aplicar la máscara de pestañas con el rostro mirando al frente, no hacia arriba, biendesde la base de las pestañas y en zigzag, bien desde arriba y haciendo hincapié en las puntas, cada una con la técnica que mejor le funcione", aconseja. Aplicar el corrector : Ya lo habíamos aplicado previamente, pero para que el resultado sea mucho más favorecedor, la consultora de belleza recomienda volver a hacerlo, esta vez con un pincel.

: Ya lo habíamos aplicado previamente, pero para que el resultado sea mucho más favorecedor, la consultora de belleza recomienda volver a hacerlo, esta vez con un pincel. Aplicar pólvos translúcidos : Es esencial para fijar el maquillae, sellar y matizar. Se puede aplicar a toquecitos.

: Es esencial para fijar el maquillae, sellar y matizar. Se puede aplicar a toquecitos. Dos formas de aplicar el colorete : Además de la forma clásica, que consiste en aplicar el producto en la zona de las mejillas que de forma natural se sonroja (conocida como la manzanita), la experta apunta a que a la hora definir el rostros se puede aplicar en la zona de la patilla, algo más subida que la anterior y siempre de dentro hacia afura.

: Además de la forma clásica, que consiste en aplicar el producto en la zona de las mejillas que de forma natural se sonroja (conocida como la manzanita), la experta apunta a que a la hora definir el rostros se puede aplicar en la zona de la patilla, algo más subida que la anterior y siempre de dentro hacia afura. Remate final, los labios: La idea que todas tenemos en mente a la hora de aplicar un labial en Feria es decantarnos por un intenso rojo, pero no todos los maquillajes tienen por qué estar configurados en esta tonalidad. La experta juega con un tono nude más subidito y lo aplica con brillo y un delineador. Para que el maquillaje sea más duradero, Maria Flores recomienda aplicar delineador en el centro del labiol.

Ojos ahumados para la noche del pescaíto

Para un maquillaje con ojos ahumados los pasos previos a seguir son los mismos que en el maquillaje anterios, al igual que los posteriores, sólo cambia el maquillaje de los ojos y el labial, que en, este caso, rojo intenso. "Este maquillaje resulta mucho más fácil de hacer", adelanta la experta.

Elegir una tonalidad oscura : "No necesariamente tiene que ser negra, puede ser marrón, azul o incluso gris", apunta la consultora de belleza.

: "No necesariamente tiene que ser negra, puede ser marrón, azul o incluso gris", apunta la consultora de belleza. Aplicar el color : Una vez se ha escogido el color, sólo hay que aplicarlo en la zona del centro del párpado "Es importante que el lápiz de ojos sea de cera", matiza la consultura. Una vez aplicado en el centro del párpado, se va difuminando con un pincel por toda la cuenca del ojo. Patra evitar equivocarnos, las consultura indique que hay que guiarse por la bolita del ojo.

: Una vez se ha escogido el color, sólo hay que aplicarlo en la zona del centro del párpado "Es importante que el lápiz de ojos sea de cera", matiza la consultura. Una vez aplicado en el centro del párpado, se va difuminando con un pincel por toda la cuenca del ojo. Patra evitar equivocarnos, las consultura indique que hay que guiarse por la bolita del ojo. Difumina con sombra de ojos marrón : Para hacer el degradado, aplicaremos una sombra de ojos marrón por toda la cuenta del ojo y así, además, se evitar cortes.

: Para hacer el degradado, aplicaremos una sombra de ojos marrón por toda la cuenta del ojo y así, además, se evitar cortes. Iluminar con sombra de ojos blanca : El producto, esta vez mate, se aplica debajo del arco de la ceja para iluminar la mirada. También se puede aplicar un poco en la zona del lagrimal.

: El producto, esta vez mate, se aplica debajo del arco de la ceja para iluminar la mirada. También se puede aplicar un poco en la zona del lagrimal. Aplicar contorno de ojos : Al igual que en el maquillaje anterior, una vez hayamos terminado, aplicaremos al terminar contorno de ojos en la zona y lo difuminaremos con una brochita.

: Al igual que en el maquillaje anterior, una vez hayamos terminado, aplicaremos al terminar contorno de ojos en la zona y lo difuminaremos con una brochita. Remate final con un labial rojo: A este maquillaje tan intenso hay que añadirle un labial en un intenso rojo. Para que dure más, se aplica el perfilador en el centro del labio y se va difuminando.

Combinación de colores explosiva para vestir de flamenca

Además de los maquillajes, en El armario de Paola también propusiron diferentes looks para la Feria de Abril. El primero de ellos, un traje de flamenca en un intenso naranja con lunares en frambuesa. La combinación clásica habría sido apostar por un matoncillo y una flor en los mismos tonos que los lunares, pero desde la boutique proponen jugar con las tonalidades explosivas y rematar el conjunto con un mantoncillo y la flor naranja. A la hora de colocar el mantoncillo, apuestan por cruzarlo al talle, pero algo más subido en la zona de pecho. Tanto el diseño como los complementos son de la propia firma.

De blanco y mantón para ir a los toros

Una de las citas que muchas mujeres tienen durante la Feria de Abril son las tardes de toros. Pare esete evnto, desde El Armario de Paola proponen un look compuesto por falda y blusa en color blanco, que se complementa con un mantón en azul petróleo. Este look es ideal para ir a los toros y luego acudir a la Feria, pero también es perfecto para las madres de Comunión, ahora que están a la vuelta de la esquina. Tanto el diseño como los complementos son de la propia firma.

Fucsia y negro para la noche del pescaíto

El nergo siempre es el gran aliado para los looks de la noche del pescaíto, pero no todo tiene que ser en este color ni tampoco tiene que combinarse con rojo. Desde El armario de Paola propone un vestido midi y bicolor en rosa fucia y negro con las mangas largas y un favorecedor cinturón en fucsia que ayuda a estilizar la figura. El detalle de la cartera en rosa fucsia metalizado con una gran lazada nos parece ideal. Al igual que las anteriores propuestas, este look también está disponible en la boutique.