Las alpargatas cómodas y elegantes con las que aguantarás toda la Feria de Abril, lleves traje de flamenca o un look de inspiración

Uno de los aspectos más importantes a la hora de ir a la Feria de Abril, casi más que el traje de flamenca o el look para la noche del pescaíto, es el calzado con el que vayamos a acudir. Al igual que elegimos los mantoncillos con sumo cuidado para que nos combine con el traje de flamenca, saber escoger el calzado va mucho más allá de las combinaciones. Con idea de ir cómodas a la Feria de Abril, lleves traje de flamenca o un look de inspiración, las alpagatas elegantes se convierten en la mejor de las opciones.

Versátiles, cómodas y muy ponibles, las alpagatas de esparto se han convertido en la opción favorita de las más estilosas, que las llevan con un mono negro la noche del pescaíto y también con todos sus trajes de flamenca durante todo lo que dura la Feria de Abril. Si estás en la búsqueda de unas alpargatas cómodas y elegantes con las que aguantar toda la Feria de Abril, tienes que echar un vistazo a las propuestas de la nueva colección de espartos de la firma Pol Núñez.

De los campesinos del siglo XIV a la Feria de Abril: el origen de las alpargatas

Seguramente llevas toda la vida calzando alpargatas. Algunos modelos habrán sido más tendencia que otros, pero estoy seguras de que ha sido un calzado que has tenido alguna vez de fondo de armario. Desde las más sofisticadas, que incluso has llevado en alguna boda, a las que has cogido como aliadas para ese viaje todo terreno de verano o las que se llevan con el traje de flamenca. De una forma o de otra es un zapato que nos ha acompañado toda la vida.

Las alpargatas son, uno de esos tipos de calzado, que siempre son tendencia y que, temporada tras temporada, diseñadores y firmas logran deleitarnos con la reinvención de este clásico. Pero este calzado tiene un pasado y una historia que contar.

El origen de su nombre proviene de la palabra catalana espardenya. En sus inicios, las alpargatas o espadrilles eran los zapatos de lona con suela de cuerda enrollada utilizados por los campesinos del siglo XIV en los Pirineos españoles.

En los años cuarenta, las alpargatas ya habían aparecido en portadas de revistas de moda y se habían hecho populares en el panorama Hollywoodiense. Pudimos ver a Lauren Bacall con espadrilles atadas con listones a lo largo de Key Largo, una película de 1948 del género noir en la que actuó al lado de Humphrey Bogart. También con un modelo con gruesos listones combinado con shorts de seda con lunares en The Big Sleep en el año 1946.

Grace Kelly lució espadrilles color coral en High Society en 1956 y combinó un sencillo par de espadrilles negras con una blusa y shorts en el filme de Alfred Hitchcock To Catch a Thief en 1955. En los años 60, Jeanne Moreau lucía con un top de rayas marineras y espadrilles en el filme de François Truffaut Jules et Jim en 1962 y Romy Schneider utilizó las suyas en La Piscine en 1969.

Las alpargatas pasaban de ser los zapatos de los soldados republicanos de la Guerra Civil española al accesorio básico en la rivera francesa. Desde entonces, las paradojas de la moda han logrado convertir este calzado en un must have de la moda que todavía, a día de hoy, logra conservar su esencia. De hecho, este calzado es el clásico de la Feria de Abril desde hace décadas y ya se ha convertido en el favorito de muchas de las invitadas con más estilo en las bodas de primavera/verano.

Alpargatas hechas a mano para llevar en la Feria de Abril

La nueva colección Zahara Experience Shoes de Pol Núñez son alpargatas cuidadosamente hechas a mano en España para llevarlas a la Feria de Abril, ya sea con un look de calle o vestida de flamenca, y también para ir a una boda, ya seas una invitada o la novia. Con un diseño pensado para vivir la experiencia de cada mujer en su día a día o para un evento más arregladito. Todos los modelos están diseñados por Mara Alvarez, diseñadora de la firma de novias e invitadas Pol Núñez, especialmente para una mujer que pisa fuerte y con personalidad.

En una gama de colores que abarcan los clásicos neutros como la combinación del negro con beige y el topo con negro al punto de color con el terracota y el citron. Perfectas para verano y las mejores aliadas para aguantar toda la Feria de Abril y vivir la experiencia inolvidable de un año más pisando el Real.

Además, desde la propia firma dal recomendaciones para colocarte las alpargatas y que te duren toda la Feria.

