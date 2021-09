Las flamencas de Carmen Acedo, musas en el nuevo videoclip de Califato 3/4

Los volantes y lunares han vuelto a Sevilla y ella no se lo ha querido perder. Carmen Acedo, responsable de llevar la esencia trianera a los trajes de flamenca, ha participado en los desfiles de moda flamenca celebrados en el centro. De nuevo, sus volantes y lunares han desfilado, devolviendo la ilusión a las almas más flamenca. Pero no es el único momento en el que los diseños de Carmen Acedo han vuelto a llevar por bandera las esencias flamenca más trianeras. Las flamencas de Carmen Acedo se han convertido en musas del último videoclip de Califato 3/4 y el resultado no ha podido ser más inspirador.

Estrenado el pasado 14 de septiembre, el videoclip de Califato 3/4 corresponde a su nuevo tema, Pascual Márquez, 33, dirigido por Raúl Rosillo. Se trata de unas sevillanas que hacen un recorrido por la historia de Sevilla en el que las flamencas de Carmen Acedo juegan un papel muy importante. Cuatro son los diseños que la firma ha aportado al videoclip y cuatro son las flamencas que inspiran y transmiten la esencia más pura del arrabal.

Un recorrido por la historia de Sevilla a través de sus flamencas

Califato ¾ estrenaba el pasado 14 de septiembre su videoclip de Pascual Márquez, 33, creado y dirigido por Raúl Rosillo. Una sevillana que no ha dejado indiferente a nadie por servirse de un recorrido por la historia de la ciudad de Sevilla, así como por su imaginario. Para cada una de las cuatro sevillanas, el film se transporta a un espacio-tiempo diferente: desde la Sevilla barroca, hasta un encuentro con la fallecida Duquesa de Alba, pasando por otro encuentro entre unos bandoleros y unas actualizadas Santas Justa y Rufina, patronas de la ciudad, y un paseo por la Expo ’92.

En estas distintas escenas, los vestuarios creados por la estilista Alejandra Gombau se han servido de piezas de la firma trianera Carmen Acedo: dos trajes rojos con lunares blancos, de los creados para la retrospectiva de la moda flamenca que hiciera la Asociación Mof&art, y otros dos trajes actuales de su última colección Alfarera de Carmen Acedo, su línea comercial con e-shop que lanzara en 2020, justo antes de que comenzara la pandemia de covid19.

Con estos saltos temporales, en el videoclip de Califato ¾ puede verse también la propia evolución de los trajes de la diseñadora Carmen Acedo; aunque todos ellos con colores rojo, blanco y negro, y el sabor de siempre de la flamenca sevillana y trianera. Claveles de la firma Blanco Azahar aderezan el pelo de las flamencas de Carmen Acedo.

Por último, piezas de Foronda, como la mantilla beige de seda de la Duquesa de Alba, y mantones de manila bordados en seda de colores, como los que lucen diferentes figurantes de la obra del director creativo Raúl Rosillo, ponen el broche a esta oda a la iconografía más sevillana.

Así son las flamencas de Carmen Acedo que han inspirado a Califato 3/4

Tras el éxito cosechado en la última edición de We Love Flamenco, Carmen Acedo se aventuraba, después de la alta demanda de sus clientas, con una línea de trajes de flamenca más comercial. Así nacía Alfareras, una colección que bebe de las raíces flamencas de y de la propia identidad de la firma y que ha servido de inspiración al grupo Califato 3/4.

De corte clásico, los diseños de esta nueva línea presentan faldas canasteras, todo un sello de identidad de la firma y volantes de capa que se observan en unos diseños en los que el verde botella, el blanco, el negro y el rojo son los colores preponderantes.

Lunares y flores se dibujan también en unos diseños de inspiración puramente trianera. Aunque lo clásico también convive con lo novedoso en estas propuestas que cuentan en algunas ocasiones con detalles de volantes en los hombros, toda una tendencia esta temporada flamenca. El estilo patchwork también está muy presente en esta firma. Un toque de originalidad en un traje regional que evoluciona con el tiempo y se convierte en pura moda.