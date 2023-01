We Love Flamenco 2023: Los diseñadores más esperados de la pasarela

La cuenta atrás ha comenzado y quedan horas para que empiece la XI edición de We Love Flamenco. Primera cita de 2023 con la moda flamenca, la pasarela regresa en su edición más especial cargada de novedades. Una renovación en el formato para celebrar el cambio de década, una apuesta por la internacionalización de la moda flamenca y alguna que otra sorpresa que desde Go! Eventos y Comunicación (entidad organizadora) han guardado con mimo para que la expectación sea máxima.

Con un calendario de desfiles que se desarrollan en el Hotel Alfonso XIII del 14 al 20 de enero, la Semana de la Moda Flamenca cuenta con la participación de más de una treintena de diseñadores. Muy esperados y consagrados, estos diseñadores llevan años dedicados a la moda flamenca, Hacemos un repaso de lo que presentaron en la anterior edición de We Love Flamenco.

José Hidalgo en We Love Flamenco

Fiel a su estilo y formas, los diseños que José Hidalgo proponía en la pasada edición de We Love Flamenco se movían entre los rojos, buganvillas, azules y negros, siendo toda una fiesta la mezcla de lunares, los lisos, el lino y hasta el moharé. La idea de Hidalgo en esa colección era la de dibujar una figura femenina sin restar un ápice a la comodidad. Propuestas para la flamenca de calle y la que decide vestir de traje en las que la combinación, muy acertada, de estampados y lunares, fue la tónica dominante. Destacaron las propuestas que toman como referencia de la Feria de Abril y las lonas de sus casetas, muy originales y evocadoras. Los diseños de esta colección los lució la mismísima Reina Letizia.

Johanna Calderón en We Love Flamenco

Nunca deja indiferente a nadie y en la pasada edición de We Love Flamenco lo demostró con creces. La flamenca más transgresora y ochentera llegaba a la pasarela de la mano de la diseñadora Johanna Calderón y su colección Vuela. Con una fiesta como hilo conductor, la colección se cimentaba sobre los tres colores más característicos de la moda flamenca: rojo, negro y blanco. Con propuestas llenas de movimiento, volumen y diseños ceñidos, Vuela era un repaso que la propia diseñadora hace de su forma de entender la moda flamenca desde 2018 hasta hoy.

Mónica Méndez en We Love Flamenco

Serendipia fue la colección que la diseñadora alcalareña llevó a We Love Flamenco en su pasada edición. Una apuesta por las formas femeninas y en las que el movimiento más fluido es el protagonista. Diseños en tonos rojos, negros y blancos, lunares y una clara apuesta por hacer de la moda flamenca la fuente máxima de inspiración para un look de calle, la colección de Mónica Méndez reafirmaba su forma de entender los lunares y volantes. La combinación de malva y verde agua en algunos de sus diseños fue de lo más aplaudido.

El Ajolí en We Love Flamenco

Retrospectiva de la moda flamenca, en la que llaman especialmente la atención los diseños ochenteros, esa fue la propuesta que la firma El Ajolí llevaba a We Love Flamenco para celebrar su 40 aniversario. Todas las tendencias en moda flamenca tenían cabida en esta colección, en la que destacaban los encajes, las mangas voluminosas, los frunces y hasta la ausencia de adornos. Una retrospectiva total de la moda flamenca que demuestra que, a pesar de las tendencias, la moda flamenca siempre es cíclica. En esta edición de We Love Flamenco, la firma va a dar mucho que hablar.

Santana Diseños en We Love Flamenco

La voluptuosidad más dulce es la que llevó la firma a la pasarela en su pasada edición. Bajo el nombre de Mi ángel, la colección de Fran Santana se presentaba como un reflejo de la ternura más flamenca. Tonos suaves como los celestes, malvas y blancos se convertían en los protagonistas de unos diseños en los que Santana jugaba con los cortes clásicos y bien ceñidos al talle. Eso sin olvidar la voluptuosidad de volantes y mangas, siendo las faldas voluminosas en las enaguas el principal sello de identidad de la colección. Todo un icono, un diseño asalmonado con una voluminosas mangas a la sisa.

Notelodigo en We Love Flamenco

Referente en la moda adolescente, la firma Notelodigo fue la encargada de poner el broche de oro a la primera jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022. Bajo el nombre de Mil mujeres, la colección de la firma se presentaba como un baile de color entre blancos y negros y corales y naranjas, sin perder de vista los malvas y verdes. Diseños inspirados en la continuidad de su última colección, así fue la apuesta de la firma para cerrar la primera jornada de We Love Flamenco.

Carmen Acedo en We Love Flamenco

Sus trajes canasteros son ya todo un emblema de la firma, por eso no podían faltar en su propuesta para We Love Flamenco 2022 y no faltarán en la presente edición. Auténtica maestra y abanderada de la flamenca trianera, Carmen Acedo presentó su colección Arrabal, inspirada en las gitanas de Triana y en ese sentir arrabalero. Su nueva colección, de la que ya sabemos el nombre (Vecinas) será una reivindicación de las raíces flamencas. Así lo anticipó la diseñadora en la presentación de We Love Flamenco el pasado octubre en la Casa de Pilatos, donde volvió a reivindicar el papel del traje canastero como sólo ella sabe: haciendo bailar sus volantes.

José Manuel Valencia en We Love Flamenco

José Manuel Valencia apostó por resurgir las esencias flamencas en la colección que presentó en la pasada edición de We Love Flamenco.. Con dos líneas de propuestas muy diferencias, en las que se aprecia una mujer más flamenca y otra más sutil y etérea, el diseñador apuesta por los volúmenes y la variedad de mangas siendo la explosión de color final la que invitaba a ese resurgir de la moda flamenca.

Foronda y Rafa Díaz en We Love Flamenco

Este año cumplen 100 años y pueden presumir de ser la firma que ha visto crecer a tres generaciones. Foronda y sus mantones y mantillas vuelven de la mano del diseñador Rafa Díaz en esta nueva edición de We Love Flamenco para embelesar con ese danzar de flecos. En la anterior edición, Juan Foronda presentó una colección de mantillas y mantones que invitaban a soñar. Más de 25 propuestas en las que los bordados y flecos se convierten en elementos hipnóticos de los que resulta imposible apartar la vista.

Rocío Peralta en We Love Flamenco

Es una de las diseñadoras más esperadas de We Love Flamenco y con su última colección confirmó por qué es una de las más aclamadas. Rocío Peralta presentó en la pasarela su colección Entre Cuba y Filipinas va Carmen, la cigarrera. Toda una declaración de intenciones con la que la diseñadora recupera la figura de las cigarreras, en las que ya se inspiró en su anterior y aclamada colección Canela y fuego, para hacer de Cuba y Filipinas sus nuevas (y acertadas) musas.

Ángela y Adela en We Love Flamenco

Ecléctica, así se llamaba la colección de Ángela y Adela y eclécticas son sus propuestas. Con el sello especial que caracteriza a la firma, las propuestas de aquella colección bebían de la propia evolución de la moda a través del tiempo. Flamencas etéreas que se mueven en diseños vaporosos se aprecian en una colección en la que no hay un color predominante.

Flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco

Inconfundibles, así son los trajes de flamenca de Pol Núñez y así fueron las propuestas que la firma llevó a We Love Flamenco. Delia Núñez, sigamos pues, que así se llama la colección, era una invitación a vivir la moda flamenca desde otro prisma, con mucha personalidad y apostando por hacer de la distinción casi un dogma. Diseños atemporales, en los que las faldas fluidas con volantes asimétricos y en cascada cobran especial protagonismo, se mezclan con unos estampados y telas que tienen el sello Pol Núñez

Paco Prieto en We Love Flamenco

De las de peina y volantes, así era el nombre de la colección que Paco Prieto presentaba el paso año, inspirada en las folclóricas. Más de 20 trajes confeccionados con todo tipo de telas y variedad en mangas en sus flamencas, además de otros diseños de costura. Muchos colores, muchos estampados y mucha alegría podrá verse en la propuesta del onubense, todas ellas, elegantes y con pinceladas clásicas del traje regional.

Rocío Márquez en We Love Flamenco

La diseñadora de Rociana del Condado Rocío Márquez se inspiró en su colección presentada en We Love Flamenco 2022 en El Rocío, y en el mundo del caballo para crear una colección llena de azules marino, beiges, blancos, diferentes tonos de rosa, verdes y rojos.

Pitusa Gasul en We Love Flamenco

Las ferias de los años 20, 30 y 40 sirvieron de inspiración para Pitusa Gasul, quien creó una colección compuesta por 40 propuestas alegres, cómodas y clásicas. La época en que la diseñadora se ha inspirado se refleja en las líneas generales de Con solera, una colección llena de prendas muy elaboradas artesanalmente, con muchos detalles, tanto en trajes como en complementos.

Rocío Olmedo en We Love Flamenco

La diseñadora se inspiraba para su nueva colección en sus Reinas del Sur, colección que presentara en We Love Flamenco 2020 y a la que dio continuidad con La Feria vuelve para las reinas, una treinta de propuestas confeccionadas en algodón, gasas y terciopelo. Explosión de color en sus trajes, siempre míticos por los talles altos, con reminiscencias a aquella Feria de Sevilla del Prado de San Sebastián.

Pablo Retamero & Juanjo Bernal en We Love Flamenco

Broche de hora para la jornada y para esta nueva edición de We Love Flamenco (al igual que el año pasado) el de Pablo Retamero y Juanjo Bernal, que llevaron a la pasarela su colección Gachí. Una colección que partía de un lienzo negro sobre el que este dúo de diseñadores construye un abanico de colores que gritan vida, abriendo así una ventana hacia su particular forma de ver la flamenca: "Intensa, divertida, segura, sin miedos y muy andaluza".

