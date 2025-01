We Love Flamenco 2025: La visión renovada de los nuevos talentos en el quinto día de desfiles

El desfile de Jose Paco Couture en We Love Flamenco 2025.

Los nuevos talentos en moda flamenca tienen sus propio espacio en la pasarela para lanzar sus propuestas y su personal visión de la moda flamenca. Pasado el ecuador de la We Love Flamenco, el quinto día de desfiles acogió la tradicional pasarela Viva by We Love Flamenco, un punto de encuentro entre los talentos emergentes y en el que un total de 12 diseñadores mostraron una flamenca para la que son posibles todas las tendencias. Si el Concurso Andalucía, destino de moda dejó claro que los nuevos talentos pisan fuerte, la pasarela Viva, con una de las jornadas más intensa, dejó claro que la cantera en moda flamenca tiene mucho que decir.

Carmina en We Love Flamenco

El desfile de Carmina en We Love Flamenco 2025.

La diseñadora lleva a la pasarela su colección Sub rosa, compuesta de trajes de flamenca, pero también loos de invitada. La diseñadora tomo como referencia a las propias mujers y, con el objetivo de emporderarlas, juega con la estética más ochentera y noventera. En sus diseños detacan los tejidos satinados y los colores lisos, pero también los estmpados de flores y lentejuelas. También se observan los bordados y los terciopelos en tonalidades oscuras, como el morado, el negro y el verde, pero también los colores claros, como el blanco, para aportar luz.

Lucía Márquez en We Love Flamenco

El desfile de Lucía Márquez en Viva by We Love Flamenco 2025

En Destino, la diseñadora juega con los estampados silvestres en tonos verdes y rojos que recuerdan a las amapolas, para darpaso a los negros más elegantes con lunares a tono. En ella destaca el juego con los escotes, sobre todo los de estilo Bardot y los más pronunciados. Destacan los botones dorados que la diseñadora añade en bajos de faldas y también en los cuertos en tonos lisos. A destacar, los trajes de flamenca dos en uno que se transforman en diseños para una noche del pescaíto o para cualquier evento de primavera.

Sueños de Abril en We Love Flamenco

El desfile de Sueños de Abril Flamenca en We Love Flamenco 2025

EInspirada por la Exposición del 29la diseñadora lleva a la pasarela a una flamenca muy clásica y de formas ligeras y livianas, ideales para una Feria con elevadas temperaturas. Destacan las madroñeras, tanto en los propios diseños como a modo de mantilla- En sus propuestas, el talle se eleva a la cadera y los volumen buscan el movimiento, llegando incluso a convertirse en cascadas. Las propuestas infatiles ponen la nota divertida a su desfile. En cuanto a alos complementos, hueso, claveles y carey para la flamenca de siempre.

Rocío Muñoz en We Love Flamenco

El desfile de Rocío Muñoz en We Love Flamenco 2025

Garapatí, la colección que Rocío Muñoz lleva a We Love Flamenca y tiñe de fiesta la pasarela. Entre sus propuestas dedestacan los diseños en verde, negro y rojo y cambia los tejidos más clásicos por las lentejuelas y el brillibrilli. Los escotes, amplios y generosos, estando presente el escote Bardot, juegan un papel importante en unas propuestas con un aire festivo y donde los verdes con enaguas voluminosas ponen la nota diferenciadora a los rojos y negros.

La Parrala en We Love Flamenco

El desfile de La Parrala en We Love Flamenco 2025

Inspirada por la figura romántica del bandolero andaluz, la diseñadora propone una colección en la que se observan propuestas cómodas, ligeras y con mucho movimiento. Destacan los negors, rojos, azules ycrudos y los tejidos perforados y los detalles con madroños de aires goyescos. La Parrala propone vestidos cómodos, ligeros y con mucho movimiento, confeccionados en tejidos naturales como el lino, el algodón bordado y perforado.

Caridad Pastor en We Love Flamenco

El desfile de Caridad Pastor en We Love Flamenco 2025

La luz dorada de azahar, así se llema la colecciñon en la que Caridad Pastor dibuja a una flamenca de líneas sencillas, con diseños versátiles y adaptables a todos los cuerpos. Los detalles toreros en hombreras y los flecos añaden el punto distintivo a la colección. Las propuestas de la diseñadora siguen apostando por el punto de nido de abeja, destacando los modelos en rojo, blanco y negro. Sus vestidos son sencillos con uno o dos volantes son versátiles, del día a la nohce. Inspirada por la tradición orfebre y joyera de Córdoba pone mucho énfasis en bolsos y complementos de factura propia, elaborados en tonos dorados y con aplicaciones de perlas y flecos.

Rocío Feria en We Love Flamenco

El desfile de Rocío Feria en We Love Flamenco 2025.

La diseñadora lleva a la pasarela Mi vida, una colección en la que el negro juega con los colores más vivos del pantone, los remates en vivos negros y los estampados florales. Una colección de siluetas fluidas, cómodas y conjuntos dos piezas versátiles y muy combinables, con escotes cuadrados y en pico y lazadas en algunas prendas, un detalle que parce despuntar en esta edicón. Como toque de estilo, complementos en color oro.

Nuria Carmona en We Love Flamenco

El desfile de Nuria Carmona en We Love Flamenco 2025.

La diseñadora granadina inspira su colección en la figura y la obra de Federico García Lorca. Sobria y contundente, Eterno, nombre de la colección, llega con siluetas ajustadas que marcan las curvas femeninas y despliegan grandes volúmenes. Destacan los vestidos entolados con dibujos de Lorca en el talle y una paleta cromática de blancos, negros, rojos y granates.

José Paco Couture en We Love Flamenco

El desfile de Jose Paco Couture en We Love Flamenco 2025.

El diseñador es uno de los más revolucionarios de la tarde y llega a la pasarela con su colección Trece. Un número que a los supersticiosos no convence, pero que al diseñador le trae muy buenas sensaciones. El diseñador ceebra su trece aniversario en la moda flamenca y también el 13 cumpleaños de su hija y lo celebra con una colección en la que propone trajes realizados en tejidos naturales: lino, algodón y seda, en trajes aptos para ferias y romerías con prints florales (claveles y clavellinas para la Feria y amapolas en los diseños más romeros. El diseñador se mueve entre opciones puramente flamencas y propuestas de inspiración andaluza para contextos de fiesta.

D'Lino y seda en We Love Flamenco

El desfile de D'Lino & Seda en We Love Flamenco 2025.

Las diseñadoras proponen una línea de trajes de flamenca tanto para niñas como para adultas basada en las formas más cómodas y ligeras en las que destacan las faltas sueltecitas y los colores pastel como el celestón y el rosa empolvado o incluso en blanco.

MColmenero & Luque en We Love Flamenco

El desfile de MColmenero & Luque en We Love Flamenco 2025

SEl dúo propone en su colección acrificio el rojo el negro y el blanco como hilo conductor en diseños con voluminosas mangas y faldas. Los escotes a la caja con hombres puntiagudas se observan en una colecciñon en la que los escotes en la espalda dibujan a una flamenca basatnte sensual.

Flamenco a la Mexicana en We Love Flamenco

El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2025.

Inspirada en la Talavera, una de las artesanías más icónicas de México que tiene sus orígenes compartidos entre España y China y por eso este ha sido el nombre escogido, es el hilo conductor de su colección. En pasarela, peinetas de Talavera original poblana realizadas en colaboración con la casa de artesanos Uriarte y los vestidos están confeccionados con los textiles patrocinados por la casa de telas JUNCO, empresa mexicana que sublimó los diseños de talavera en textiles. Los colores principales de esta colección son blanco, azul y amarillo.