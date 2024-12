10 looks de última hora para Nochebuena que puedes hacer sin gastar dinero con lo que ya tienes en el armario.

La Nochebuena siempre es un momento bonito en el que se reune toda la familia. Para una ocasión tan especial, la mayoría buscamos un look con el que ir elegantes, pero sin renunciar a la comodidad. A veces, esa búsqueda del look perfecto puede generarnos algo de estrés. La falta de tiempo o la preocupación por nuestros bolsillos no nos dan lugar a salir de compras para fichar el modelazo, pero nada que no se pueda solucionar buscando entre lo que ya tenemos en el armario. Así ahorramos y somos responsables con el consumo y el medioambiente.

Seguro que en tu armario tienes prendas versátiles que, con un poco de creatividad, puedes transformar en estilismos perfectos para la ocasión. Un jersey de lentejuelas de temporadas pasadas, un vestido negro básico o un vestido de punto que usas en tu día a día pueden convertirse en las piezas clave de tu look navideño con los accesorios adecuados y un toque de estilo personal.

Reutilizar ropa no sólo es una solución práctica y económica, sino también una forma sostenible de enfrentarse a estas fechas. Es el momento de dar una nueva vida a esas prendas olvidadas y demostrar que se puede brillar en Nochebuena sin gastar un solo euro. Aquí tienes 10 ideas de looks que puedes hacer con lo que ya tienes en el armario para lucir increíble esta Navidad.

10 looks de última hora para Nochebuena con lo que ya tienes en casa

Detrás de cada no tengo nada que ponerme se esconde un armario repleto de prendas de hace varias temporadas que no te pones porque, o bien no encuentras la ocasión, o bien no sabes cómo combinarlas. Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina y, ante la imposibilidad de comprarte un modelito, bien por falta de tiempo, bien por preferir mirar por tu economía, es el momento de abrir el armario y repsar todas las prendas que ya tienes y con las que seguro puedes plantearte infinidad de looks. Estas son algunas de las propuestas para brillar en Nochebuena.

El clásico vestido negro con accesorios festivos : Ese vestido negro que todas tenemos en el armario es el mejor comodín para una noche especial. Combínalo con un cinturón dorado o plateado, pendientes llamativos y unos stilettos o botas altas para darle un aire renovado y sofisticado.

: Ese vestido negro que todas tenemos en el armario es el mejor comodín para una noche especial. Combínalo con un cinturón dorado o plateado, pendientes llamativos y unos stilettos o botas altas para darle un aire renovado y sofisticado. Pantalón negro y jersey de lentejuelas : Si tienes un jersey de lentejuelas o con algún detalle brillante de temporadas anteriores, este es su momento de brillar. Póntelo con un pantalón negro de tiro alto y unos zapatos de tacón para un look cómodo y festivo.

: Si tienes un jersey de lentejuelas o con algún detalle brillante de temporadas anteriores, este es su momento de brillar. Póntelo con un pantalón negro de tiro alto y unos zapatos de tacón para un look cómodo y festivo. Camisa blanca y falda midi : Una camisa blanca básica combinada con una falda midi estampada o con textura (como satén o terciopelo) puede ser la clave de un look elegante y sencillo. Añade un collar llamativo y unos zapatos de tacón bajo para completar el outfit.

: Una camisa blanca básica combinada con una falda midi estampada o con textura (como satén o terciopelo) puede ser la clave de un look elegante y sencillo. Añade un collar llamativo y unos zapatos de tacón bajo para completar el outfit. Vestido de punto con botas altas : Tu vestido de punto favorito puede transformarse en un look perfecto para Nochebuena si lo combinas con botas altas y un cinturón ancho para marcar la cintura. Añade unos pendientes dorados y estarás lista para la cena.

: Tu vestido de punto favorito puede transformarse en un look perfecto para Nochebuena si lo combinas con botas altas y un cinturón ancho para marcar la cintura. Añade unos pendientes dorados y estarás lista para la cena. Mono básico y blazer : Si tienes un mono negro o de un color neutro, llévalo con una blazer estructurada. Este conjunto aporta elegancia sin esfuerzo. Completa el look con tacones y un clutch.

: Si tienes un mono negro o de un color neutro, llévalo con una blazer estructurada. Este conjunto aporta elegancia sin esfuerzo. Completa el look con tacones y un clutch. Falda corta y jersey oversize : Una falda corta combinada con un jersey oversize puede ser una opción moderna y cómoda. Completa el look con medias tupidas y botines. Si el jersey tiene algún detalle especial, como pedrería o brillo, mejor aún.

: Una falda corta combinada con un jersey oversize puede ser una opción moderna y cómoda. Completa el look con medias tupidas y botines. Si el jersey tiene algún detalle especial, como pedrería o brillo, mejor aún. Pantalón de traje y top lencero : Si tienes un pantalón de traje, combínalo con un top lencero o de tirantes. La mezcla de texturas entre el tejido del pantalón y la delicadeza del top crea un look sofisticado. Añade una chaqueta si necesitas más abrigo.

: Si tienes un pantalón de traje, combínalo con un top lencero o de tirantes. La mezcla de texturas entre el tejido del pantalón y la delicadeza del top crea un look sofisticado. Añade una chaqueta si necesitas más abrigo. Vaqueros y camisa satinada : Unos vaqueros oscuros pueden ser la base de un look más informal pero igual de elegante. Combínalos con una camisa satinada o de seda y unos zapatos de tacón para darle un toque especial.

: Unos vaqueros oscuros pueden ser la base de un look más informal pero igual de elegante. Combínalos con una camisa satinada o de seda y unos zapatos de tacón para darle un toque especial. Vestido floral de verano y medias y blazer : ¿Tienes un vestido floral que usas en verano? Dale un giro invernal con medias opacas, botines y una blazer en tonos neutros. Este contraste de prendas de diferentes estaciones puede ser muy original.

: ¿Tienes un vestido floral que usas en verano? Dale un giro invernal con medias opacas, botines y una blazer en tonos neutros. Este contraste de prendas de diferentes estaciones puede ser muy original. Falda larga y top brillante: Una falda larga que tengas en el armario puede ser el centro de tu look si la combinas con un top brillante o con detalles especiales. Añade un cinturón fino y pendientes largos para darle un acabado festivo.

Trucos para subir de nivel tus looks de Nochebuena sin gastar dinero

Da igual que las prendas que tengas en el armario sean de lo más básico, recuerda que menos, siempre es más y que unos buenos complementos tienen el don de subir de nivel cualquier estilismo. Estas son las claves que debes seguir si quieres que tu look con prendas reutilizadas sea de impacto.