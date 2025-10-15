5 jerséis finitos y holgados de Zara que te solucionan los looks básicos y elegantes con vaqueros y abrigo largo.

Los estilismos de fiesta ya llegarán, por el momento preferimos looks más sencillos y básicos con los que sobrevivir al día a día. Aunque eso no significa que debamos renunciar a la elegancia. Funcionalidad y sofisticación van de la mano y, en el caso de los looks de diario, lo hace gacias a los jerséis finitos. ¿El motivo? A pesar de que un jersey finito tiene una componente informal y relajada, al presentar mucha caída, confiere a cualquier estilismo un halo de sofisticación que, a veces, no se llega a alcanzar con una blusa. Además, si ese tipo de looks, casi siempre configurados con unos vaqueros anchos, se rematan con un buen abrigo, el resultado es un lookazo básico y elegante a partes iguales.

Ahora que la mayoría estamos haciendo el cambio de armario y nos encargamos de plantear las prendas con las que configuraremos el armario cápsula de otoño/invierno, los jerséis se convierten en la primera opción. De entre todas las propuestas que hemos descubierto en los últimos días, estos jerséis finitos y holgados de Zara se antojan perfecto para solucionar los looks básicos y elegantes con vaqueros y abrigo largo.

Tres looks para llevar a otro nivel tus vaqueros con jersey holgadito y abrigo largo

El combo jersey y vaqueros no es nuevo. De hecho, es la opción funcional que mejor funcionaa desde tiempo inmemoriales. Pero no siempre hay que hacer de la funcionalidad la piedra angular que sustente nuestros outfits. Sí, las propuestas prácticas y versátiles son fundamentales para los los looks actuales (sobre todo, para los estilismos de diario), pero tanta funcionalidad puede llevarnos a una estética demasiado anodina y con la que tengamos pocas opciones de explorar.

Para darle un punto elegante a los jeans, una de las opciones más sencillas es combinarlos con un jersey holgadito. Este tipo de prendas, al ser tan fluidas, tienen bastante caída y esta característica siempre es un plus a la hora de garantizar un estilismo sofisticado. Además, añadir un abrigo largo, ya sea de paño, de lana o de pelo, le otorga al estilismo la categoría de lookazo sofisticado. Estas tres propuestas te pueden ayudar a conseguirlo.

Clásico con aire parisino : Apuesta por unos vaqueros rectos en azul clásico, un jersey de punto más gordito en beige y un abrigo camel de corte masculino. Puedes añadir unas bailarinas de punta cuadrada o unos mocasines negros y remata con un bolso estructurado pequeño y cruzado y un pañuelo con algún estampado en tonos tierra anudado al cuello.

: Apuesta por unos vaqueros rectos en azul clásico, un jersey de punto más gordito en beige y un abrigo camel de corte masculino. Puedes añadir unas bailarinas de punta cuadrada o unos mocasines negros y remata con un bolso estructurado pequeño y cruzado y un pañuelo con algún estampado en tonos tierra anudado al cuello. Sofisticado y urbano : Para un look más pulido, apuesta por unos vaqueros oscuros o en negro, un jersey oversize en gris clarito y un abrigo largo en burdeos, el color en tendencia de este otoño. Combina el look con unos botines de tacón medio, pendientes dorados finitos y minimalistas y un bolso cruzado.

: Para un look más pulido, apuesta por unos vaqueros oscuros o en negro, un jersey oversize en gris clarito y un abrigo largo en burdeos, el color en tendencia de este otoño. Combina el look con unos botines de tacón medio, pendientes dorados finitos y minimalistas y un bolso cruzado. Relajado y actual:Para un estilismo relajado, puedes combinar un jersey en blanco roto o gris claro, unos vaqueros anchos y un abrigo largo de estilo kimono, preferiblemente en lana o paño. Completa el look con zapatillas deportiovas de inspiración retro, una bufanda maxi y un bolso shopper de piel blanda.

En verde y con cuello subido

Los colores que conectan con la naturaleza son tendencia todos los otoños, aunque el marrón y el burdeos se han convertido en los protagonistas de esta temporada. Esa omnipresencia de marrones y burdeos puede que nis abrume un poco y a la hora de apostar por un jersey preferimos otras opciones. Para seguir en la línea de tonalidades que contectan con la naturaleza, nada mejor que un jersey en verde hoja. Este jersey, holgadito y finito, presenta un cuello subidito que estiliza la figura. Nos gusta combinado con unos vaqueros claritos y anchos. Apuesta por añadir un abrigo largo en versión doble faz.

Jersey finito de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y holgado de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 9598/107/514

Holgadito y con el cuello a la caja

Siempre que tengas un jersey en beige, vas a tener solución a cualquier estilismo que te plantees. En el caso de esta propuesta de Zara, nos encontramos con un diseño con el cuello a la caja y la holgura suficiente como para manter una caída perfecta, independientemente de si llevas la prenda metida por detro de los vaqueros o no. Si apuestas por unos jeans anchos, que sean en denim oscuro, si prefieres uno pitillo, juega con los tonos claritos y lleva el jersey por fuera. Puedes añadir un abrigo oversize en gris oscuro.

Jersey finito de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y holgado de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 3644/101/450

Oversize, ideal para llevar con vaqueros pitillo

Los vaqueros pitillo vuelven a ser tendencia y a la hora de llevarlos es importante adaptar las proporciones para tener como resultado un look equilibrado. Una de las opciones que más nos gusta es la de combinarlos con un jersey holgadito y meter la parte delantera por dentro de los vaqueros para que la cintura no se pierda. Para ello, este jersey oversize es perfecto. El cuello perkins es perfecto para configurar un estilismo calentito. Para potenciar el efecto estilizador que tiene el look, puedes combinarlo con unas botas altas y añadir un abrigo marrón algo más estructurado y entallado.

Jersey finito de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y holgado de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 2893/158/737

De estilo sudadera

Nada como una sudadera para conseguir ese efecto holgadito. En ese sentido, este jersey amarillo es perfecto, porque está confeccionado en punto, pero presenta los acabados de una sudadera. Para un look urbanita es perfecto y lo puedes combinar con unos vaqueros de estilo boyfriend o barrel y unas deportivas de estilo retro. El abrigo que le añadas a este look puede ser en versión camel y oversize.

Jersey finito de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y holgado de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 2142/203/310

En versión polera

Los jerséis tipo polera son tendencia desde el otoño pasado. Siguen proliferando los diseños más cortitos, pero también empezan a destacar las versiones oversize, como este diseño de Zara. Con ochitos y cuellos, este diseño se presenta bastante holgadito y es perfecto para llevarlo con unos vaqueros ajustados, unas botas altas de color marrón y un abrigo de lana a juego. Aunque también lo puedes llevar con unos vaqueros wide leg, con un cinturón de hebilla grande, y un abrigo en marrón chocolate y deportivas.

Jersey finito de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito y holgado de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 1509/108/722