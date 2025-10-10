5 jerséis finitos de Zara que marcan la diferencia: Son de rombos, están en tendencia y quedan genial con vaqueros clásicos.

Las temperaturas por fin empiezan a ser otoñales y ya podemos apostar por los estilismos propios de la época. Las propuestas son muchas porque el otoño es una de las estaciones que más posibilidades de estilo plantean, pero a nosotras la que más nos gusta es la que tiene por base unos clásicos vaqueros anchos. Atemporales y muy versátiles, estos jeans combinan con cualquier otra prenda que tengamos en el armario, pero con la que más nos gusta es con ese jersey finito con truco y que estiliza la figura. Es un estilismo cómodo, sencillo y básico que nos permite jugar con el resto de prendas y accesorios para dar diferentes propuestas.

A la hora de plantear esos estilismos, los verdaderamente importante son los jerséis finitos que escojas. Los vaqueros tienen su propia personalidad, por lo que el juego lo dará el jersey. Por lo general, se llevan lisos y en las tonalidades en tendencia de este otoño (ojo a los jerséis burdeos), pero parece que este otoño se ha colado un estampado atemporal e inesperado que ha revolucionado nuestro concepto de combinaciones. Hablamos del estampado de rombos, que es el protagonista de los jerséis más elegantes de este otoño. Hemos seleccionado 5 propuestas de Zara con los que puedes marcar la diferencia en tus looks. Échales un vistazo y decide con cuál combinarás tus vaqueros clásicos.

Jerséis de rombos, el clásico perfecto para llevar con vaqueros

El estampado de rombos es un clásico atemporal que nunca falla. Nos recuerda un poco a la estética british o a los estilismos de inspiración college, pero es un print que se ha colado en infinidad de looks. Tiene un aire clásico, sí, pero siempre se puede atcualiazar, ya sea en la prenda, o con las combinaciones. Algunos de los jerséis finitos de rombo que ahora vemos en algunas de nuestras firmas favoritas beben de tendencias actuales, como los cortes o los escotes y, por supuesto, las tonalidades. Otros, conservan su estética clásica, pero los puedes combinar con prendas más actuales, como una parka en efecto piel o unas zapatillas retro.

De estética preppy : Apuesta por un jersey de rombos en tonos beige, burdeos o verde oliva y llévalo sobre una blusa blanca con el cuello de babero para dejar ver el cuello y los puños. Remata el look con mocasines de suela gruesa, un cinturón minimalista y un bolso pequeño y cruzado.

: Apuesta por un jersey de rombos en tonos beige, burdeos o verde oliva y llévalo sobre una blusa blanca con el cuello de babero para dejar ver el cuello y los puños. Remata el look con mocasines de suela gruesa, un cinturón minimalista y un bolso pequeño y cruzado. Urbano, pero sofisticado : Si prefieres un conjunto más pulido, apuesta por un jersey de rombos en tonos neutros, como gris y azul marino, y combínalo con vaqueros oscuros ligeramente acampanados. Añade botines de piel y un abrigo largo oversize.

: Si prefieres un conjunto más pulido, apuesta por un jersey de rombos en tonos neutros, como gris y azul marino, y combínalo con vaqueros oscuros ligeramente acampanados. Añade botines de piel y un abrigo largo oversize. Con aires british : Apuesta por un jersey de rombos en tonos verdes, tostados o mostaza y combínalo con vaqueros rectos en azul clásico. Añade unas botas de ante o camperas, un chaleco acolchado o una parka y un bolso en efecto piel.

: Apuesta por un jersey de rombos en tonos verdes, tostados o mostaza y combínalo con vaqueros rectos en azul clásico. Añade unas botas de ante o camperas, un chaleco acolchado o una parka y un bolso en efecto piel. De inspiración parisina : Escoge un jersey de rombos que combine colores suaves y combínalo con vaqueros rectos o tipo mom fit, ligeramente doblados en el bajo para dejar ver el tobillo. Remata el lookaco de inspiración parisina con unas bailarinas, un bolso pequeño de piel y un pañuelo anudado al cuello o al asa del bolso.

: Escoge un jersey de rombos que combine colores suaves y combínalo con vaqueros rectos o tipo mom fit, ligeramente doblados en el bajo para dejar ver el tobillo. Remata el lookaco de inspiración parisina con unas bailarinas, un bolso pequeño de piel y un pañuelo anudado al cuello o al asa del bolso. Minimalismo actual: Combina unos vaqueros rectos o ligeramente holgados con unas zapatillas deportivas blancas, sin mucho artificio, y un jerey de rombos actual, por ejemplo, con un escote Bardot. Añade un abrigo de líneas rectas y estructuradas.

Para llevar con vaqueros oscuros

Con el cuello de pico y ligeramente ajustado, este jersey presenta unos colores un poco apagados y, aunque lo puedas combinar con unos jeans claritos, resaltará mucho más si lo llevas con unos vaqueros bastante oscuros. Puedes llevarlo solo con los vaqueros, pero si quieres potenciar el efecto clásico, recomendamos que apuestes por llevar también una blusa de algodón en un tono celeste, que vaya a juego con el esampado de rombos. Al ser el cuello de pico, pero no muy pronunciado, los cuellos de la camisa quuedarán perfectamente encajados y te ayudar a estiliza y alargar tu cuello.

Jersey de rombos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de rombos finito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 2142/195/719

En el color en tendencia del otoño

El burdeos es un color otoñal per se, pero, además, está de tendencia máxima esta temporada. Además, el combo de burdeos y gris nos parece siempre uno de los más acertados, ya sea en una misma prenda o en piezas coordinada. Oversize y bastante holgadito, este jersey nos dará bastante juego con unos vaqueros anchos, pero no los clásicos wide leg. Con un aire relajado, este jersey pide a grito que lo combinemos con unos jean de estilo barrel (anchos, pero ajustándose hacia la zona de los tobillos). Nos encatan el look si, además, le añades unas bailarinas clásicas.

Jersey de rombos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de rombos finito de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 9598/174/813

De punto grueso

Oversize y con el punto grueso, este jersey combina colores oscuros, como el nergo y el marrón, con un luminoso beige. Al tener el cuello redondo no es necesario que tengas que llevar una blusa debajo, con una camiseta básica vale. A la hora de combinarlo, puedes apostar por unos vaqueros clásicos de corte recto en negro y meter la parte delantera de la prenda por los pantalones, pero te recomendamos ir un paso más allá. Dale una oportunidad a los vaqueros pitillo y combínalos con esye jersey y unas botas altas.

Jersey de rombos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de rombos finito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 5802/101/093

Tipo polera

El otoño pasado este tipo de jerséis ya se coló entre las prendas de punto. No es nuevo, porque el jersey tipo polera siempre ha estado ahí, pero esta temporada pisa con bastante fuerza y se convierte en la opción perfecta para un look clásico de inspiración parisina. Este jersey, además, combina dos colores muy otoñales. El gris siempre es la base de los estilismos de esta estación (gris, negro y camel son el trío de color), pero los tonos tierra, además, siempre aportan un punto de calidez. Este diseño nos gusta con unos vaqueros wide leg en versión clarita.

Jersey de rombos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de rombos finito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 9598/213/802

Con escote Bardot

Se llevaron un montón en los 2000, le daban el aire chic a los estilismos más informales. Ahora los jerséis con escote Bardot vuelven a estar en tendencia máxima. Son difíciles de llevar porque, al dejar los hombros al descubierto, no resultan muy calentitos. Así que aprovecha los días más cálidos del otoño para llevarlo con unos vaqueros anchos, de tiro elevado, unas botas de tacón y una pañuelo anudado al cuello. Tendrás in estilismo informal, pero con un punto bastante sofisticado.

Jersey de rombos de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de rombos finito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 5755/138/814