Acaba de llegar a Stradivarius y es un éxito: El jersey finito con truco que estiliza la figura y queda ideal con pantalones de vestir.

Desde que descubrimos que el combo perfecto para los días de otoño puede ser elegante a la par que cómodo, somos infinitamente más felices. Dábamos por hecho que el exceso de comodidad estaba reñido con la formalidad y por eso recurríamos a estilismos con los que no estábamos a gusto del todo. Uno de nuestros combos favoritos que fusiona comodidad y elegancia es el que conforman los jerséis finitos y elegantes con los pantalones de vestir más atemporales. Las blusas sueltecitas y elegantes también funcionan bien con estas prendas, pero el toque relajado y natural que aporta un buen jersey no lo consigue una camisa.

A pesar de que el combo que nos sale de manera natural es el de los vaqueros anchos y los jerséis, el resultado con unos pantalones de vestir resulta mucho más elegante y, al ser también holgaditos, son de lo más cómodos. Ahora que ya empieza a resfrecar es el momento de echar un vistazo a las novedades en jerséis finitos de nuestras firmas favoritas y dejarse enamorar. Sobre todo, si se trata de un jersey finito y con truco como este de Stradivarius.

Así puedes combinar un jersey básico con unos pantalones de vestir este otoño

Al ser una prenda bastante básica (a no ser que te decantes por algún diseño con elementos 3D, felcos o estampados), el jersey serulta fácil de combinar. Por regla general, lo llevamos con vaqueros, pero le han ganado terreno a las blusas a la hora de ser el match perfecto para unos pantalones de vestir. Si ya estás pensando en dejar a un lado las blusita y empezar a apostar por otras prendas un poco más calidas e igual de estilosas, echa un vistazo a nuestras propuestas de looks.

El combo gris y negro : Apuesta por un jersey básico gris clarito de punto fino, ligeramente metido por dentro de unos pantalones negros de pinzas y añade un cinturón con una hebilla grande. Puedes rematar con unos mocasines o unas bailarinas. Cuando refreseque, añade una gabardina beige.

: Apuesta por un jersey básico gris clarito de punto fino, ligeramente metido por dentro de unos pantalones negros de pinzas y añade un cinturón con una hebilla grande. Puedes rematar con unos mocasines o unas bailarinas. Cuando refreseque, añade una gabardina beige. Los tonos tierra, en tendencia : Los tonos marrones, los camel, los arena y los beige son tendencia este otoño. Combina un jersey de punto beige o color caramelo con unos pantalones de vestir en marrón oscuro si quieres un como muy en tendencia. Puedes añadirle unos botines de ante y un bolso cruzado en efecto piel.

: Los tonos marrones, los camel, los arena y los beige son tendencia este otoño. Combina un jersey de punto beige o color caramelo con unos pantalones de vestir en marrón oscuro si quieres un como muy en tendencia. Puedes añadirle unos botines de ante y un bolso cruzado en efecto piel. Total look a tono : Los looks pulidos y en el mismo color son garantía de éxito y, además, estilizan. Apuesta por un conjunto en tonos crema o blanco roto, con un jersey básico de cuello redondo, pantalones de vestir en el mismo tono y zapatillas blancas o bailarinas nude. Para un total look old money, remata con unabrigo largo en tono piedra y pendientes dorados pequeños.

: Los looks pulidos y en el mismo color son garantía de éxito y, además, estilizan. Apuesta por un conjunto en tonos crema o blanco roto, con un jersey básico de cuello redondo, pantalones de vestir en el mismo tono y zapatillas blancas o bailarinas nude. Para un total look old money, remata con unabrigo largo en tono piedra y pendientes dorados pequeños. Añade una americana : Puedes darle un toque más sofisticado al look añadiendo una americana o una blazer estructurada. Apuesta por combinar un jersey negro finito con unos pantalones de vestir anchos en gris marengo y una americana oversize en tono similar. Luego añade unos botines de tacón cuadrado y unos pendientes llamativos y listo.

: Puedes darle un toque más sofisticado al look añadiendo una americana o una blazer estructurada. Apuesta por combinar un jersey negro finito con unos pantalones de vestir anchos en gris marengo y una americana oversize en tono similar. Luego añade unos botines de tacón cuadrado y unos pendientes llamativos y listo. El combo del otoño: El burdeos es el color estrella de la temporada y nada lo realza más que los tonos neutros cálidos. Prueba con un jersey básico burdeos, unos pantalones beige o color topo y unos mocasines en nude. La mezcla también puede funcionar con unos pantalones grises y un jersey burdeos.

Gris y con truco, así es el jersey recién llegado a Stradivarius que es un éxito

Nada como un jersey finito para darle un toque de elegancia a un look. Con bastante caída y un efecto envolvente, este tipo de prendas, en lugar de aportar informalidad, le dan ese savoir faire que tienen los estilismos de las parisinas. Sobre todo, si se trata de un jeersey con truco.Cuando hablamos de truco nos referimos a elementos de la propia prenda que no sólo hacen que funcione, ssino que. además, potencia y favorece nuestra anatomía. El escote en pico suele ser uno de esos trucos, pero no es el que tiene el jersey de Stradivarius.

Jersey de Stradivarius. / stradivarius

El jersey de Stradivarius presenta un cuello a la caja que, a priori, no es efectivo a la hora de estilizar la figura. Sin embargo, el diseño pesenta unos pliegues en la zona de los hombros que hacen las veces de hombreras y convierten la zona del tronco en una especie de triángulo invertido. Esto es bastante positivo, ya que se ajusta la zona de la cintura y se ensancha la de los hombros. El resultado es una figura más armoniosa y proporcionada.

Jersey de Stradivarius. / stradivarius

Además, ese detalle de los hombros también hace que la prenda resulte bastante elegante. A la hora de combinarla, apuesta por unos pantalones de vestir oscuros, aunque también puedes jugar con el súper en tendencia burdeos. Añade algún collar a la prenda o un pañuelo pequeñito para potenciar esa elegancia.

Jersey de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey con truco de Stradivarius tiene un precio de 25.99 euros.

Ref: 5106/434/250