Recién llegado a Stradivarius y todo un éxito: El jersey finito en el color en tendencia y con los hombros descubiertos que sólo querrás llevar con jeans.

Todo vuelve, siempre vuelve, sobre todo, en moda. Con independencia de si fue una tendencia que arrasó y nos encantó o si se trató de una tendencia que arrasó y nos decepcionó, en moda hay prendas, colores, estampados o estilos que regresan de vez en cuando con una versión renovada. Ahora que los jerséis finitos y elegantes están empezando a llenar las estanterías y percheros de nuestras firmas favoritas es el momento de hablar de una de esas tendencias que regresan.

Quizás recuerdes un tipo de jersey finito que arrasó a principios de los 2000 y que todo el mundo llevaba con los vaqueros más anchos que tueviera en su armario. Sí, se trata del mítico jersey con cuello Bardot que las más jóvencitas llevaban sin parar en 2005 y que ahora regresa para teñirse de los colores más en tendencia, como puede ser el burdeos o el marrón. Este disño está presente en muchas de nuestras firmas favoritas, pero el recién llegado a Stradivarius parece que será un éxito absoluto. Es un jersey finito, es el color más en tendencia, tiene los hombros descubiertos y sólo lo querrás llevar con jeans.

Las claves de un look con un jersey con el escote Bardot

Fue una de las prendas que más destacaba en los primeros inviernos de los años 2000. En tonos lisos y a veces con algún estampado, los jerséis con escote Bardot (o con los hombros descubiertos, off shoulders en inglés) solían acompañar a los vaqueros acampanados que también se llevaban por aquel entonces. La estética de aquellos años, ahora un poco dorados gracias a la perspectiva que da el paso del tiempo, regresa con fuerza y lo vemos en que este tipo de jerséis está en todas partes. Puede que a principio de los 2000 no tuviésemos muy claro cómo combinarlos, pero ahora jugamos con ventaja. Estas son algunas de las claves de estilo para acertar con un jersey Bardot.

Proporciones equilibradas : Como el escote deja a la vista la parte superior del cuerpo, es decir, la zona de los hombros, se recomienda combinarlo con prendas que aporten estructura o equilibrio visual. Unos pantalones de vestir de pinzas, por ejemplo, crean una silueta elegante y estilizada, perfecta para llevar con unos botines de tacón medio o zapatos de punta. Si prefieres algo más informal, unos vaqueros rectos o de corte mom fit también quedan bastante bien porque aportan frescura.

Look con jersey con escote Bardot. / @mariafrubies

En burdeos y con el escote Bardot, así es el jersey de Stradivarius ideal para llevar con jeans

Quizás en los 2000 no terminamos de verle todo el potencial a este tipo de jersey, por eso han tenido que pasar 20 años para que los recuperamos y sepamos encajarlos en nuestros looks. La estética sigue siendo la misma. Se trata de una prenda ajustada y que enmarca la cintura, de un color liso, por lo general, y que presenta un cuello vuelto en versión Bardot y con acabado plisado. Así eran los jerséis de antes y así son ahora.

Jersey burdeos de Stradivarius. / stradivarius

En el caso del diseño de Stradivarius, además, nos encontramos con una prenda que no puede estar más en tendencia por su color: el burdeos. A la hora de combinar este jersey nos planteamos varias opciones. En primer lugar, con los clásicos vaqueros que, para equilibrar las proporciones, recomendamos que sean de cote wide leg. Otra de las opciones a la hora de combinar este jersey es jugar al contraste y apostar por unos panatalones de vestir en color gris. Puede aparecer en ellos el estampado de cuadros si lo que quieres es un look de inspiración british.

Jersey burdeos de Stradivarius. / stradivarius

Otra opción más sofisticada es la de combinar este jersey finito y ajustado con una falda de talle elevado, largo midi y corte evasé. Este tipo de diseño ayuda a quilibrar las formas y las proporciones y también le da un toque muy coqueto a un look que tiene como protagonista a los hombros.

Jersey burdeos de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey finito de Stradivarius tiene un precio de 22.99 euros.

Ref: 5044/446/661