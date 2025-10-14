Acaba de llegar a Lefties la bomber de pelo calentita, elegante y barata que parece de lujo y conquista a las más estilosas.

Cuando las tendencias más sobrias y elegantes se dan la mano en prendas informales y relajadas tenemos como resultado un lookazo con personalidad que no querremos quitarnos en todo el otoño/invierno. Eso ocurre con la recién llegada a Lefties y que ya se ha convertido en todo un éxito entre las más estilosas. Hablamos de su nueva chaqueta en tendencia, que tiene todos los ingredientes para subir de nivel un total look denim, pero también para darle un punto cálido a los vestidos boho que más se llevan esta temporada.

Hablamos de una bomber en efecto pelo que, si bien nos habría pasado desapercibida hace unos años por resultarnos demasiado sobria, ahora se convierte en el auténtico must de la temporada. Es calentita, todo lo que le pedimos a una prenda de abrigo, es elegante, sin caer en lo excesivamente sobrio, y parece de lujo, pero es bastante barata. En definitiva, esta bomber de pelo de Lefties es de esas prendas que merece la pena tener en el armario.

Con vaqueros, pantalones de vestir y faldas midi, así puedes llevar una bomber de pelo

El efecto pelo no es una novedad. La temporada pasada ya se coló entre las tendencias de abrigo, auqnue es cierto que lo vimos en prendas más largas. Ahora este efecto da el salto a otras prendas más informales, como pueden ser las bomber, para plantearnos la opción de crear estilismos un poco más relajados e informales. Por regla general, solemos pensa en el efecto pelo como un tejido sobrio y demasiado formal, pero nada más lejos de la realidad. Ahora, gracias a que está presente en prendas súper en tendencia, como puede ser una bomber, tenemos la opción de llevarlo con unos vaqueros, con unos pantalones de vestir o con una falda midi, si eres de las más clásicas.

Look urbano con vaqueros : Con vaqueros, la bomber de pelo se convierte en la protagonista de un look urbano con aire casual, pero chic. Apuesta por unos vaqueros rectos o ligeramente holgaditos, un jersey de cuello alto en tono neutro y unas botas de tacón medio. El contraste entre la suavidad del efecto pelo y la estructura del denim crea un efecto tan elegante como desenfadado. Añade un bolso cruzado pequeño.

: Con vaqueros, la bomber de pelo se convierte en la protagonista de un look urbano con aire casual, pero chic. Apuesta por unos vaqueros rectos o ligeramente holgaditos, un jersey de cuello alto en tono neutro y unas botas de tacón medio. El contraste entre la suavidad del efecto pelo y la estructura del denim crea un efecto tan elegante como desenfadado. Añade un bolso cruzado pequeño. Look elegante con pantalones de vestir : Si prefieres algo más sofisticado, llévala con pantalones de vestir, que son la tendencia elegante, pero relajada que mas destaca en las últimas temporadas. Los tonos piedra, gris o camel funcionan especialmente bien con bombers en beige, chocolate o negro. A la hora de plantear e estilismo, puedes combinar una camisa blanca fluida o un jersey fino de cuello vuelto, unos botines en efecto ante y la propia bomber.

: Si prefieres algo más sofisticado, llévala con pantalones de vestir, que son la tendencia elegante, pero relajada que mas destaca en las últimas temporadas. Los tonos piedra, gris o camel funcionan especialmente bien con bombers en beige, chocolate o negro. A la hora de plantear e estilismo, puedes combinar una camisa blanca fluida o un jersey fino de cuello vuelto, unos botines en efecto ante y la propia bomber. Look romántico con falda midi: A puesta por una falda satinada o plisada que aporte movimiento al look, mientras que la textura del efecto pelo equilibra el look con un punto cálido, pero también más actual. Añade unas botas altas y un jersey ajustado para conseguir un look cómodo, elegante y actual. Si te atreves, juega con los contrastes: una bomber de pelo en tono chocolate con falda en burdeos o cobre también puede ser un combo ganador.

Looks con abrigos en efecto pelo. / @martalozanop

En marrón y en beige, los colores en tendencia de la bomber de pelo de Lefties

Lo reconocemos, los abrigos en efecto pelo nunca han sido nuestros favoritoss. Siempre nos han recordado a estilismo conservadores, clásicos y demasiado formales con los que no nos hemos sentido identificadas para nada. Eso por no hablar de que el efecto pelo de antaño era de todo menos un efecto. Sin embargo, ahora que este tejido es sintético y que se cuela en prendas mucho más juveniles y frescas estamos deseando darle una segunda oportunidad. Sobre todo, cuando se trata de un diseño como el de Lefties.

Bómber efecto pelo de Lefties. / lefties

En este diseño, nos encontramos ante una prenda de corte bomber. Esto quiere decir que esta prenda de abrigo deja de ser midi o tres cuartos para subir su largo hasta la zona de la cadera y, además, darle un acabado amombado. Este efecto también se da en las mangas, que son mucho más holgaditas que en otras prendas de estas características. Para darle un toque todavía más juvenil, la prenda añade un cuello de camisa bastante gordito en lugar de dejar el cuello a la caja. La opción que nos ha conquistado es la marrón caramelo, que no puede estar más en tendencia, pero también encontramos las bomber de pelo en beige clarito.

Bómber efecto pelo de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la bomber en efecto piel de Lefties tiene un precio de 45.99 euros.

Ref: 1800/301/121