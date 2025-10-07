7 vestidos boho de Zara para llevar con botas altas este otoño: Son cortitos, tienen estampado y estilizan la figura.

A todas nos pasa cuando buscamos vestidos con los que configurar el armario de otoño. Sobre todo, cuando se trata de vestidos boho. Damos un paseo por nuestras tiendas favoritas y buceamos por algunas de nuestras webs de referencia en busca de un diseño que sobrepase la rodilla. Sólo nos fijamos en un diseño corto cuando se trata de una blusa boho. Pero hay vida más allá del clásico vestido boho de largo midi. Vida y muchas posibilidades.

Por lo general, suelen ser estampados y tener algún detalle que los hace especiales, aunque, en realidad, lo que más les hace destacar es su largo. Bastante por encima de la rodilla, este tipo de vestidos se antojan perfectos para llevarlos con unas botas altas. No es que no se puedan llevar con botines, es que las botas de caña alta ayudarán a que la figura se vea mucho más alargada y estilizada. Sobre todo, si se trata de los diseños de caña alta que se llevan este otoño.

Como no estamos acostumbradas a buscar vestido boho en versión cortita, hemos recurrido a una de nuestras firmas de referencia y hemos encontrado algunos diseños irresistibles. En concreto, 7 vestidos cortos de Zara, boho y con estampados, que son perfectos para llevar con botas altas.

Con las mangas abullonadas

La primera propuesta se mueve entre los tonos verdes y grisáceos con un estamado paisley. Con el cuello a la caja, el diseño presenta unas mangas bastante abullonadas que invitan a llevar la prena con un chaleco. El efecto abullonado de las mangas se traslada también al propio vestido y en forma de pliegues para desembocar en una falda muy cortita con dos volantes. Además, el diseño cuenta con unos frunces en la cintura que hacen que la prenda resulte muy favorecedora.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho y cortito de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 5770/242/330

De estilo retro

Si recuerdas la estética hippie de los 70, puede que el estampado y las tonalidades del vestido te resulten familiares. Con la holgura justa para resultaf cómodo, pero sin excesos, el vestido tiene un cuello a la caja, rematado con unos pliegues frontales en la zona de los hombros que dan la sensación visual de llevar unas hombreras. Recto, el vestido termina en una falda con dos pequeñitos volantes que le dan un aire romántico a esta pieza de inspiración retro.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho y cortito de Zara tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 9008/202/330

De flores

Los estampados de flores también son para los vestidos de estética boho. En este caso, nos encontramos con un diseño de color negro con un estampado de flores irregulares en tonos rosas, rojos, amarillos, azules y blancos. Bastante vitalista, este vestido presenta una falda ligeramente evasé, que también termina en volantes. A destacar, la lazada que remata el cuello a la caa y que puedes llevar a modo de fular o como una lazada.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho y cortito de Zara tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 8955/201/330

Ajustado y con volantes

No es exactamente un vestido ajustado, pero tampoco es un diseño holgado. De color negro y con unas diminitas flres repartidas por toda la prenda, este vestido se diferencia de los anteriores en que tiene el corte a la cadera, de la que salen tres volantes peuqeños que le dan mucho juego a la prenda. Confeccionado en un tejido semitransparente, el diseño también presenta volantes en los puños de las mangas.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho y cortito de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 8950/460/830

En marrón y con volantes

La única propuesta de la lista que no presneta estampado, pero es que no puede estar más en tendencia. El color marrón, junto con el burdeos, es el que más se lleva este otoño y este diseño lo encontramos en una versión más clarita que los clásicos chocolates. Al ser liso, a pesar de tener un bajo asimétrico con tres volantitos, este vestido necesita que le añadas alguna pieza extra, como collares o un chaleco, que lo suba de nivel.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho y cortito de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 2180/218/717

En blanco y negro

¿Has visto el combo de la modelo? Aunque con unas botas negra sería bastante fácil de combinar, este vestido necesita que le metas un puto boho más potente y eso se consigue con unas botas altas de ante. Con el corte a la cintura, este vestido es ideal para que le añadas un cinturón con el que proporcionar más todavía la figura. Con mangas abullonadas, el detale de los volantes en lso hombros nos encanta.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho y cortito de Zara tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 5029/199/330

Estampado patchwork

Es uno de los vestidos que más nos gustan. Con las mangas a la sisa, pero muy caíditas, este vestido tiene un estampado irresistible. En formato patchwork, el diseño va superponiendo diferentes prints sobre un fondo burdeos con un resultado muy favorecedor. El diseño es muy sueltecito, pero presenta una cintura ajustadita de la que salen tres volantas muy fluidos y vaporosos.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho y cortito de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 5770/237/330