Los vestidos boho de Sfera cómodos, en tendencia y muy ponibles son todo lo que necesitas para tus looks de otoño.

Nos da igual que los vestidos camiseros sean los más socorridos porque combinan con todo, a la hora de elegir un look de otoño, preferimos un vestido boho por encima de cualquier otro. Al igual que las blusas más bohemias, los vestidos de estas características tienen un personalidad muy marcada y gracias a la cual no tendrás que complicarte mucho la vida a la hora de plantear el look. Además, los vestidos de estética boho siempre son un acierto porque siempre son tendencia, aunque cada temporada incorporen elementos nuevos.

Ideales para llevarlos con una cazadora de ante (si tiene flecos, mejor), estos vestidos boho de Sfera cómodos, en tendencia y muy ponibles son todo lo que necesitas para configurar tus looks más potentes este otoño. Además, con ellos puedes seguir reforzando la estética y utilizar otras prendas más bohemias y en tendencia, como las cazadoras de ante, los bolsos de flecos y las botas cowboy.

Las claves para combinar un vestido boho este otoño 2025

Un vestido boho tampoco necesita mucho más para subir de nivel. Por lo general, será de un color intenso y otoñal, tendrá detalles como volantes y encajes y los estampados lo convertirán en el centro de las miradas. En este caso y, aunque menos siempre es más, nos parece muy interesante añadir elementos al estilismo para reforzar más la idea de look retro, bohemio, relajado y vintage.

Capas ligeras : Seguro que te suena el concepto layering, que no es más que superponer capas con equilibrio, algo que resulta ideal para darle profundidad a un look boho. Combina tu vestido con chalecos de punto, rebecas largas o chaquetas vaqueras. Si quieres un aire más sofisticado, añade una americana fluida o un abrigo largo de lana en tono neutro.

: Seguro que te suena el concepto layering, que no es más que superponer capas con equilibrio, algo que resulta ideal para darle profundidad a un look boho. Combina tu vestido con chalecos de punto, rebecas largas o chaquetas vaqueras. Si quieres un aire más sofisticado, añade una americana fluida o un abrigo largo de lana en tono neutro. Las botas como protagonistas : Las botas altas de ante, en tonos camel o chocolate, potencian el aire setentero y, además, son tendencia este otoño. Si prefieres un toque más moderno, elige botines con tacón cuadrado o suela track. Las botas de estilo cowboy siguen siendo tendencia y también combinan a la perfección en este tipo de looks.

: Las botas altas de ante, en tonos camel o chocolate, potencian el aire setentero y, además, son tendencia este otoño. Si prefieres un toque más moderno, elige botines con tacón cuadrado o suela track. Las botas de estilo cowboy siguen siendo tendencia y también combinan a la perfección en este tipo de looks. Complementos artesanales : Los detalles son vitales para darle presencia al look. Añade cinturones trenzados o de cuero envejecido, pendientes de aro dorados o collares de piedras naturales para reforzar ese toque boho. Además, puedes añadir un bolso tipo bandolera de ante o flecos para completar la estética bohemia.

: Los detalles son vitales para darle presencia al look. Añade cinturones trenzados o de cuero envejecido, pendientes de aro dorados o collares de piedras naturales para reforzar ese toque boho. Además, puedes añadir un bolso tipo bandolera de ante o flecos para completar la estética bohemia. Un mix de texturas : Uno de los encantos del estilo boho está en las combinaciones de tejidos (que también nos sirve para potenciar el layering) Puedes mezclar un vestido vaporoso, con una chaqueta de ante y un chaleco de lana o de punto.

: Uno de los encantos del estilo boho está en las combinaciones de tejidos (que también nos sirve para potenciar el layering) Puedes mezclar un vestido vaporoso, con una chaqueta de ante y un chaleco de lana o de punto. Apuesta por los colores y estampados del momento: Este otoño, el boho se reinventa en una paleta cálida y elegante, por lo que veremos muchos diseños en burdeos, marrón, terracota, beige y verde oliva. En cuanto a los estampados, de nuevo los florales y los paisley, pero también los geométricos más retros son los que destacan.

Burdeos y con bordados

Lo tiene todo para convertirse en uno de lso vestidos boho del otoño. En primer lugar, es en uno de los colores (por no decir el que más) en tendencia del otoño: el burdeos. En una versión un poco más apagada que otros diseños que también son tendencia, este vestido burdeos cuenta ocn unas flores en relive repartidas por toda la prenda y detalles en volantes en la zona de la falda.

Vestido boho de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Sfera tiene un precio de 99.99 euros.

Ref: 56240008955

Con estampado paisley

Es el estampado boho por antonomasia y si quieres acertar con tu estilismo boho, nada como apostar por un vestido con un print paisley. Sobre un fono negro, los dibujos en tonos tierra y cobrizos van dejando ver la esencia del vestido que, además, cuenta con varios volantes en la falda, que refuerzan ese concepto boho chic.

Vestido boho de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Sfera tiene un precio de 59.99 euros.

Ref: 56240008963

Con el escote bordado

Es la propuesta más diferente de la selección, pero nos encanta. Bastante luminoso, este vestido cuenta con un detalle en la parte superior que es lo que marca la diferencia por compelto. De rayas y con las mangas abullonadas, este vestido presenta unos bordados en la zona del pecho que emulan al clásico chalequillo que en muchas ocasiones acompaña a este tipo de diseños boho.

Vestido boho de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Sfera tiene un precio de 59.99 euros.

Ref: 56240008807