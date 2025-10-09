Zara tiene el total look vaquero que sienta como un guante, es tendencia y sustituye a los conjuntos de punto.

Cuando tenemos el look planteado ya de serie nuestros estilismos se simplifican bastante. Por eso, y por lo cómodos que resultan, los looks corrdinados se han convertido en todo un must en el armario de las más estilosas, siendo los conjuntos de punto los más demandados. Tanto es así, que por mucho que los vaqueros anchos combinados con los jerséis finitos más elegantes resulten de lo más cómodos, nada mejor que un total look para evitar complicaciones.

Como ocurre con otras tendencias y otras propuestas de looks, los conjuntos de punto también dan lugar a otras opciones de estilismos coordinados igual o más cómodos pero, sin duda, mucho más favorecedores, elegantes y en tendencia. Con idea de mantener la opción de llevar prendas conjuntadas, muchas son las fimas que ha decidido darle una vuelta al concepto denim, que siempre es tendencia, pero que hay temporadas en las que destaca más que otras. Este otoño, el tejido vaquero se adueña también de los looks coordinados y se convierte en la alternativa perfecta a los conjuntos de punto.

Mucho más sofisticados y elegantes, a pesar del tejido denim, los total looks vaqueros suelen estar compuestos por unos pantalones más o menos anchitos y una blusa o camisa que explora por todas las tendencias que hay en este tipo de prendas. Con cierto aire setentero, el total look vaquero de Zara es uno de nuestros favoritos. Sienta como un guante, es tendencia y, además, se convierte en el sustituto perfecto de los conjuntos de punto más cómodos del otoño.

Blusa con volantes y jeans, el combo denim de Zara que sustituye a los conjuntos de punto

Da igual lo cómodo que resulte un conjunto de punto, después de ver este total look vaquero de Zara no queremos llevar otra cosa. Además de que el tejido denim nos parece el más versátil y atemporal, en el caso de este look coordinado las prendas (juntas y separadas) nos parece que tienen mucha personalidad y juntas funcionan bastante bien. De hecho, parece que ambas configuran una sola prenda y se trata de un mono, pero no. Por un lado tenemos unos vaqueros wide leg sér anchos y por otro una blusa vaquera con unos detalles de lo más románticos.

Total look denim de Zara. / Zara

Con cierta inspiración reto, este look nos convence, en primer lugar, por su color. Estamos acostumbradas a que el denim se presente en un versiones más claritas, con la componente informal que eso conlleva. Esta versión es en un azul bastante oscuro, lo que le da un toque mucho más elegante. Además de su tonalidad, los acabados de los botones, tanto en la blusa como en los pantalones, son el remate perfecto y luminoso para un look setentero. En dorado, estos botones le dan el toque sofisticado a ambas prendas.

Total look denim de Zara. / Zara

A la versión acampanada de los vaqueros hay que añadirle los detalles en volantes que la blusa presenta en el frontal. Desde los hombros y hasta el pecho, estos volante se colocan en forma de triángulo invertido, haciendo que la prenda ayude a que la figura se vea mucho más estilizada, armoniosa y definida. Los pantalones vaqueros, al tener el tiro en la cintura, ayudan que el look siente como un guante y sea de lo más favorecedor.

Total look denim de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto denim tiene un precio de 35.99 euros, en el caso de la blusa, y de 29.99 euros, en el caso de los pantalones.

Ref blusa: 6147/181/407

Ref pantalones: 6147/170/427

Otros total look vaqueros de Zara en los que merece la pena invertir este otoño

Siguiendo la misma línea setentera y retro, en Zara también proponen otros total looks en clave denim. Evidentemente, las prendas de los looks coordinados se pueden llevar por separado y tienen muy buenos resultados, pero combinadas nos gustan más. Juntas tienen un efecto rompedor, configuran un look distinto a lo que estamos acostumbradas a ver y llevar y demuestran que el tejido denim va mucho más allá de las tendencias puramente funcionales.

De inspiración retro

Esta propuesta es similar a la primer, pero en un azul todavía más intenso. Las perneras de los pantalones no son tan holgadas, pero tienen el bajo rematado en hilatura a contraste y bastante anchito, lo que le da un toque muy original. Además, los panatlones presenta unas líneas verticales y en relieve en las perneras que ayudan a que la prenda estilice mucho más. Aunque lo que destacamos de este look es la blusa vaquerso, con mangas abullonadas y ligeramente entallada.

Total look denim de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto denim tiene un precio de 29.95 euros, en el caso de la blusa, y de 29,95 euros, en el caso de los pantalones.

Ref blusa: 8279/406/400

Ref pantalones: 8082/576/400

Con chalequillo

Podríamos decir que es la versión boho del primer total look que os hemos propuesto. A diferencia de los anteriores conjuntos, este se configura con un chaleco, que puedes llevar con una blusa debajo y que destaca por sus enormes botones en dorado. En el caso de los pantalones, también cuentan con unas líneas verticales y en relieve que potencian el efecto piernas infinitas. El total look es también en un intenso azul oscuro.

Total look denim de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto denim tiene un precio de 27.95 euros, en el caso de la blusa, y de 35.95 euros, en el caso de los pantalones.

Ref blusa: 6164/161/407

Ref pantalones: 6164/164/407