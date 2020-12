H&M tiene el vestido de fiesta definitivo (y más barato) que necesitarás llevar esta Navidad

Todos los días nos repetimos lo mismo: Esta Navidad va a ser diferente. Sí, somos conscientes de que, dadas las circunstancias, este 2020 viviremos las Navidades más atípicas que podamos recordar. No tendremos grandes reuniones, no habrá multitudinarios eventos ni comidas de empresa o con amigas y ni la Nochebuena ni el Fin de Año lo pasaremos rodeados de mogollón de amigos y familiares. Sí, la situación nos ha obligado a adaptarnos y a prescindir (por el momento) de nuestras rutinas habituales. Pero el cambio de planes no es excusa para dejarnos llevar por la desidia y no pensar en los looks que vamos a lucir esta Navidad.

Aunque no vayamos a salir de casa, es fundamental que esta Navidad sigamos pensando en nuestras rutinas de otros años. Sacar nuestros ugly sweaters para reírnos en familia, estudiarnos los catálogos de juguetes como si tuviéramos cinco años y, por supuesto, buscar ese vestido con el que vamos a brillar esta Navidad, la siguiente y la siguiente. Habitualmente no es una tarea sencilla porque solemos ser muy exigentes con el vestido de fiesta que queremos llevar en Navidad.

Pero este año, los requisitos del vestido de fiesta de Navidad se reducen a dos: que tenga brillibrilli y que sea barato. Dicho y hecho. Las firmas parecen habernos escuchado y se han puesto manos a la obra para ofrecernos un amplio abanico de vestidos de fiesta con estas características. Una de las primeras en hacerlo ha sido Lidl, que ha lanzado una propuesta de vestido de fiesta realmente económica. Pero, como los vestidos de lentejuelas y brillibrilli son la tendencia más top de la Navidad, no ha sido la única. Inmersas en la búsqueda del vestido de fiesta definitivo (y más barato) con el que triunfar en Navidad, nos hemos topado con una auténtica joya en H&M. Es de terciopelo, tiene pequeñas incrustaciones de brillibrilli y no vale ni 20 euros.

Un vestido sofisticado por menos de 20 euros

A veces solemos pensar que lo elegante y sofisticado no combina con lo económico, por eso muchas veces gastamos más dinero de la cuenta buscando el conjunto perfecto. Pero nada más lejos de la realidad. Lo económico no sólo resulta elegante y sofisticado, sino que además tiene el don de salvarnos cualquier look y hacernos felices por haber hecho un desembolso económico acorde a nuestro presupuesto. Por eso este vestido de fiesta de H&M se ha colado en el top ten de nuestros preferidos.

Se trata de un diseño bastante sencillo en el que todo el protagonismo lo tiene el tejido en el que está elaborado (terciopelo negro) y las pequeñas piedrecitas brillantes que lo adornan. Con el cuello a la caja, de mangas largas y ceñido, el diseño nos parece muy apropiado para esta Navidad.

Lo puedes combinar de tantas formas como días lo quieras llevar esta Navidad. Con botines negros, con taconazos, con unas sandalias e incluso con unas botas altas. Aunque la opción más recomendable es llevarlo con el pelo suelto y unas sutiles ondas (que puedes adornar con una diadema XXL), a nosotras nos encanta con un recogido bajo de aspecto despeinado. Ficha el vestido de H&M y triunfarás esta Navidad sin que te duela el bolsillo.

La versión informal del vestido de H&M

Te ha gustado el vestido pero no te convence el corte. Ni te gustan los vestidos ceñidos ni te apetece llevar manga larga. Te va más el rollo informal pero en Navidad quieres darle a tu look un toque algo más glamuroso. H&M tiene la versión desenfada de su vestido de fiesta y nosotras la hemos encontrado.

Por el mismo precio que el anterior y con el mismo tejido y adornos, este vestido es de corte recto, mangas cortas y hombro ligeramente caído. Nos gusta este diseño porque, a pesar de su corte más informal, también tiene muchas posibilidades. En este caso, te proponemos combinarlo con unos botines y un moño alto y despeinado a lo Elsa Pataky. Apuesta por un maquillaje ochentero y triunfarás.