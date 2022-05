Mango tiene una falda tipo mantón que es imprescindible en cualquier armario con estilo.

No hemos superado todavía el súper descubrimiento que acabamos de hacer, sobre todo porque emprender la difícil tarea de hacerse con un armario con estilo no es algo que se consiga en un suspiro y dar con una prenda como esta nos pone las cosas mucho más fáciles. A la hora de configurar un armario con estilo no hay que dejar de lado los grandes clásicos, aunque queramos apostar por ese mono con estampado sesentero tan ideal o no muramos de ganas por invertir en alguno de los vestidos de crochet que más se llevan esta temporada. Como habrás deducido, esta temporada no implica toda la vida, por lo que a la hora de hacernos con un imprescindible para cualquier armario con estilo hay que tener en cuanta otros factores y otro tipo de prendas.

Es el caso, por ejemplo, de ese vestido de lunares definitivo, no sabes si te lo pondrás ya, pero tienes claro que es uno de esos fichajes con los que contarás para siempre. De ahí que la falda tipo mantón de Mango se convierta en ese imprescindible para cualquier armario con estilo que se precie.

Con independencia de si las faldas tipo mantón se llevan o no (después de ver las últimas prendas que se han convertido en virales tenemos claro que sí, que se llevan), la que hemos encontrado en Mango es ese tipo de prenda imprescindible para cualquier armario con estilo que se precie que te salvará infinitos looks.

Además de por su estampado tipo mantón, que es un total y absoluto derroche de estilo, la falda de Mango imprescindible se presenta con unos dones maravillosos y que la convierten en todo un must. De largo midi y a la cintura, la falda tipo mantón de Mango es de color negro y con flores blancas. Su corte se presenta recto y tiene un favorecedor frunce en el frontal.

Un derroche de estilo que nos puede salvar el look de invitada con el que no sabemos cómo acertar (un cuerpo negro y unas sandalias de tira en dorado envejecido rematarían el lookazo) o incluso convertirse en esa prenda fresca con la que reinventar el clásico conjunto de camiseta y zapatillas.

Sea cómo sea, la falda tipo mantón de Mango es ese imprescindible con el que subir de nivel tu fondo de armario y con el que te garantizarás tener una eterna prenda comodín para todos tus futuros looks.

Así es la falda tipo mantón de Mango imprescindible en cualquier armario

Perteneciente a la colección Committed, la falda tipo mantón de Mango imprescindible en cualquier armario se presenta en un tejido fluido, con un largo midi y en un corte recto. Además del estampado de flores que evoca al de los mantones de Manila, la falda de Mango cuenta con una abertura en la parte delantera uy un favorecedor nudo (tipo pareo). Su cierre es de cremallera y se presenta en uno de los laterales.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la falda tipo mantón de Mango imprescindible en cualquier armario tiene un precio de 25,99 euros.