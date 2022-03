Mango tiene los pantalones de lino cómodos y estilosos para un look arreglado e informal.

Ya lo cantaba Martirio: Con mi chándal y mis tacones, arreglá, pero informal. Eso justo es lo que buscamos ahora mismo a ala hora de componer un look, que la mezcla de prendas sea estilosa, pero sin que por ello debamos renunciar a la comodidad. De ahí que un traje de chaqueta se haya convertido en la mejor apuesta para una madre de Comunión o que los vestidos boho sean la siempre certera revolución de primavera.

Queremos (necesitamos) comodidad y por eso las blusas de primavera se convierten en las mejore aliadas de los vaqueros que hacen tipazo y no dudamos ni por un segundo en combinar el outfit con taconazo para marcarnos el look más estiloso y cómodo del mundo mundial.

Con la primavera recién estrenada, toca investigar entre las prendas de las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas y ahondar en nuestro fondo de armario para dar con ese look arreglado e informal (combinar conceptos opuestos nos encanta) con el que triunfar en primavera, sobre todo de cara a Semana Santa, cuando necesitamos que nuestros conjuntos sean estilosos, pero que eso no nos condicione a la hora de sentirnos cómodas.

Dicho y hecho. Como en otras ocasiones en las que hemos necesitado de básicos para nuestros looks, Mango tiene los pantalones de lino cómodos y elegantes para un look arreglado e informal.

Disponibles en cuatro colores (celeste, rosa, amarillo y blanco), los pantalones de lino de Mango son perfectos para un look elegante son renunciar a la comodidad. Tejido freso donde los haya, el lino se convierte en el protagonista de estos pantalones que combinan a la perfección con una blusa y una blazer y rematar el outfit con unas zapatillas deportivas súper estilosas y en tendencia.

Da igual cómo combines los pantalones de lino de Mango, serás como Martirio al llevarlos puestos y tendrás tu look arreglado e informal sin renunciar a la comodidad y sintiéndote la más estilosa del mundo mundial. Además, si eres de las que adoran los colores pasteles, los pantalones de lino de Mango serán tus mejores amigos.

Así son los pantalones de lino de Mango para un look cómodo y elegante

Disponibles desde la talla 32 hasta la 46, los pantalones de lino de Mango para un look arreglado e informal tienen un precio de 29,99 euros. En tonos pastel, los pantalones de Mango se convierten en la opción perfecta para esos días en los que necesitas ir cómoda, pero los vaqueros (a pesar de que los combines de manera sobresaliente) no terminan de darte ese look elegante y estiloso. Si quieres acertar de pleno, ficha los pantalones de Mango en color blanco, tendrás asegurado el lookazo de aquí a otoño.