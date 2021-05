El vestido boho definitivo está en Mango outlet y las que más saben de estilo sólo se lo ponen con un bolso de rafia.

Hay una combinación de estilo que siempre triunfa porque se compone de prendas que parecen haber sido creadas para estar juntas y las que más saben de estilo son conscientes de ello. Al igual que no entendemos las rayas marineras sin un pantalón azul, no concebimos apostar por un vestido boho y no llevarlo con bolso de rafia.

A pesar de que, en lo referente a vestidos, esta temporada hay otro tipo de tendencias que vienen pisando muy fuerte (véase el vestido mariposa rosa fucsia que mejor sienta), los vestidos boho siempre tienen un hueco (un huecazo) en nuestros armarios. Con un estilo muy particular y definidos, los vestidos boho, combinados con un bolso de rafia, son el estilo más ponible en primavera-verano. A pesar de que hayamos visto todo tipo de diseños y de que pensemos que ya no vamos a sorprendernos, después de descubrir que Mango outlet ha rebajado a la mitad su falda midi plisada más deseada, nos acabamos de encontrar con el vestido boho definitivo que las que más saben de estilo sólo se ponen con un bolso de rafia y nos hemos quedado en shock.

El vestido boho definitivo que hemos encontrado en Mango outlet y que las que más saben de estilo sólo se lo ponen con un bolso de rafia presenta un estilo hippie en versión chic que nos encanta. Se trata de una propuesta con estampado de flores (el print por antonomasia de los vestidos boho), un escote asimétrico con volate y en una versión larga que se acorta en la parte delantera.

Esta característica hace que que, además de con un bolso de rafia, podamos llevar el vestido boho de Mango outlet con unas sandalias de tiras romanas y podamos presumir de ellas (en otoño podremos llevar el vestido con botas tipo cowboy y también nos marcaremos un conjuntazo).

Con un diseño rompedor, el vestido boho de Mango outlet pide a gritos que lo combinemos con un bolso de rafia. Apostar por esta prenda y combinarla con otro tipo de bolsos (shopper, mini, de colores...), desdibuja el estilo y hace que la esencia hippie se diluya. Por eso, las que más saben de estilo sólo se lo ponen con un bolso de rafia (o, en su defecto, con un cesto de mimbre o esparto) y nosotras, que nos inspiramos en ellas para conseguir nuestros mejores looks, también vamos a hacer lo mismo.

Así es el vestido boho definitivo de Mango outlet

Confeccionado en un tejido muy fluido y vaporoso, el vestido boho de Mango outlet también puedes combinarlo con un cinturón de piel que enmarque tu figura y le dé un punto más glamuroso al diseño. Si el bolso de rafia por el que decides apostar no es demasiado excesivo, puedes apostar por un cinturón también en este material.

De media manga y con escote asimétrico, el vestido boho de Mango outlet presenta un volante en la zona del pecho con un elastiquillo. Esta característica también nos ayuda a la hora de crear diferentes looks en función de cómo coloquemos el escote. Podemos apostar por la asimetría y dejar uno de los dos hombros al aire, o podemos marcarnos un escote bardot y dejar clavículas y hombros al descubierto. Adelántate a las que más saben de estilo y apuesta por dejar sólo un hombro al descubierto.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Mango outlet tiene un precio de 29,99 euros.