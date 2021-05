Mango tiene el vestido negro que por fin reivindica las curvas femeninas y se convierte en el favorito de las 'insiders'.

A lo largo de la historia de la moda los vestidos han ido evolucionando mientras se adaptaban a las nuevas necesidades femeninas. Las tendencias, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la comodidad y la funcionalidad como principales características, las crisis económicas... Todo ha influido a la hora de conformar los vestidos imprescindibles que deben estar en un buen fondo de armario y sí ahora la tónica dominante es la fluidez de los tejidos y las formas desdibujadas, nosotras echamos en falta los vestidos que reivindican las curvas femeninas.

Como si hubiera leído nuestros pensamientos, Mango acaba de lanzar un vestido negro que por fin reivindica las curvas femeninas y que se ha convertido en el favorito de las insiders. Como ocurre con todo lo que lanza la firma últimamente (atentas al peto vaquero que es el nuevo uniforme de la primavera de las mujeres mayores de 50)

Reivindicar las formas femeninas no implica ceñir los diseños, sólo recordar que debajo de esa prenda hay caderas, hay cintura y hay pecho, nada de jugar a perderlos entre la ropa. Por eso nos gustan los pantalones que hacen cintura de avispa y no es precisamente porque potencien la cintura, sino porque evidencian las caderas, esa parte de nuestra anatomía tan nuestra y tan poco reivindicada. Por eso mismo el vestido negro de Mango que por fin reivindica las curvas femeninas se ha convertido en el favorito de las insiders y nosotras no podemos resistirnos a sus encantos.

Como comentábamos al principio, reivindicar las curvas femeninas no implica ceñir un diseño, más bien jugar con los volúmenes y texturas para potenciar esas partes de la anatomía que, por lo general, son voluptuosas aunque nos empeñemos en disimularlo. En ese sentido, el vestido negro de Mango se presenta en un diseño cut out, con una apertura en uno de los laterales a la altura de la cintura, con una parte superior fruncida y con escote asimétrico y una falda bastante voluminosa.

La características del diseño, que hacen que se remarque la zona del busto y de las caderas, hacen que el vestido sea toda una reivindicación de las curvas femeninas desde la elegancia y el empoderamiento. Nada de ocultar las formas bajo vestidos fluidos y tipo túnica o reivindicar nuestra figura única y exclusivamente ciñendo un diseño, ahora toca darle volumen a las zonas que naturalmente lo tienen.

Disponible también en una irresistible color naranja mandarina, el vestido negro de Mango que por fin reivindica las curvas femeninas y es el favorito de las insiders se ha colocado en nuestro top 10 de vestidos top de este verano.

Así es el vestido negro de Mango que reivindica las curvas femeninas

Por primera vez en mucho tiempo, una firma lanza un vestido que queda mejor en cuerpos más voluptuosos que en figuras más rectas. No es que sea un diseño excluyente, faltaría más, cualquier mujer que se enamore del vestido puede ponérselo y estará estupenda, porque es una pieza ideal.

Lo que ocurre es que, al ser un diseño que juega con los volúmenes en la zona del busto y de la cadera, todo parece indicar que quedará mucho mejor en una mujer que tenga esas partes de su anatomía más voluptuosas. De ahí que el vestido negro de Mango sea una reivindicación de las curvas femeninas.

Las insiders, que han hecho del vestido negro de Mango su prenda preferida, recomiendan combinarlo con unas espartos de cuñas bien altas, unos pendientes que cuelguen y unos buenos labios rojos que digan aquí estoy yo. Aunque el diseño también lo encontramos en una adorable naranja mandarina, las insiders han visto en el vestido negro de Mango el mejor aliado para los looks de las mejores noches veraniegas.

Disponible desde la talla XS hasta la talla XL, el vestido negro de Mango tiene un precio de 49,99 euros.