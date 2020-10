Esta chaqueta joya de Zara hará que te reconcilies (y te enamores) del cuello babero

Hay que reconocer que es una tendencia que genera suspicacias. Demasiado clásico e infantil, el cuello bobo no es apto ni para todos los estilos ni para todas las mujeres. Muchas pensarán en esta tendencia con cierto resquemor porque les recuerda a aquellos trajes pomposos que sus madres les ponían de pequeñas. Otras la mirarán con recelo por ser una tendencia demasiado clásica y poco rompedora. Sea como sea, el cuello babero no ha gozado de muchos adeptos en los últimos años.

Sólo algunas se han atrevido a lucirlos cuando han buscado una versión más lady de su look o cuando la ocasión requería de ese toque clásico y convencional. Pero ahora hemos encontrado la prenda con la que no sólo te reconciliarás con el cuello babero, sino que hará que lo ames por siempre jamás. La culpa es de la nueva chaqueta joya de Zara, una prenda en tonos pastel con un enorme cuello babero celeste que llevará tus looks a otro nivel. La influencer María F. Rubíes (@mariafrubies) ya la ha fichado para sus looks de otoño y sabemos que a ti te falta poco.

Si hay algo que en Zara saben hacer es reinventar sus prendas estrella para que temporada tras temporada quieras tener la nueva versión en tu armario. Las chaquetas de punto son una de las joyas de la corona de la firma del grupo Inditex y esta temporada han querido subir de nivel con esta chaqueta, que ya es una de las más virales en Instagram.

La joya de la corona, palabra de influencer

La acaban de incluir entre los cien influencer más relevantes y no es para menos. Su particular visión a la hora de reconocer una tendencia nos tiene fascinadas. Como no podía ser de otra forma, María F. Rubíes es una de las descubridoras de la chaqueta de cuello babero que nos tiene enamoradas. Para ella, al igual que para nosotras, la chaqueta joya ha sido un auténtico flechazo, de ahí que la hayamos podido ver luciendo esta prenda en dos de sus posts en su perfil de Instagram.

Sus seguidoras no han dudado en decirle lo bien que le sienta este tipo de cuello y se han vuelto locas preguntando la procedencia de esta prenda. A alguna, incluso, le ha disipado las dudas a la hora de comprársela.

Razones por las que amamos esta chaqueta

Elaborada en punto, esta chaqueta tiene un corte y un diseño clásico que hace de ella una prenda básica a la hora de combinarla con cualquier outfit. Combina los tonos pasteles y tiene una abotonadura y detalles joyas que llevan a otro nivel el clasicismo de esta prenda. Es de estilo lady pero llevado ala extremo, lo que nos hace amar todavía más esta chaqueta. Es tan bonita que la vas a querer combinar con unos vaqueros para ir más informal y con una falda midi y plisada para darle un rollo años 50 a tu look. Con una falda lápiz y unos stilletos es trendy total.

Además, el tejido empleado por Zara para elaborar esta chaqueta es de procedencia sostenible, ya que es una mezcla de lana que se contiene a partir del recicla de plástico PET y es respetuosa con el medioambiente. Y, ¿sabes qué es mejor todavía? Su precio. Este auténtico flechazo lo puedes comprar sólo por 25,95. Estamos seguras de que se va a agotar.