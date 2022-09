Zara relanza su cazadora doble faz más vendida en una versión mucho más bonita y cómoda

El otoño ya está aquí, pero todavía no nos vemos capacitadas para pensar en cómo vamos a adaptar las tendencias de la temporada a nuestros looks del día a día. Error. Nuestro sentido arácnido y detector de tendencias nos dice que es el momento de hacernos con esa chaqueta de pana que vuelve de los 90 para ser tendencia top porque lo que es ideal termina agotándose. Si no que se lo digan a todas las que se han quedado sin el abrigo rosa de Zara.

Todavía con bastantes prendas en stock, acaba de llegar a Zara, precisamente, una nueva cazadora doble faz mucho más bonita, cómoda y favorecedora que la mítica del buque insignia de Inditex que termina agotándose todos los años.

Al decir cazadora doble faz más vendida de Zara estamos seguras de que sabes a cuál nos referimos. Se hizo viral hace varias temporadas y desde entonces Zara no ha dejado de lanzar versiones de su exitosa prenda y todos los años termina haciéndose viral.

Ya sea por su diseño, por lo calentita que resulta y por lo cómoda que es, el caso es que la cazadora doble faz de Zara siempre es un éxito de ventas y su nueva versión es todavía más bonita que las anteriores. Esta temporada no te quedes sin ella (sobre todo ahora que la nueva versión de la cazadora doble faz es más bonita).

Así es la nueva cazadora doble faz más vendida de Zara

Debemos reconocer que la primera vez que vimos la cazadora doble faz más vendida de Zara tuvimos sentimientos encontrados. Por un lado, nos parecía demasiado oversize, por otro, la mezcla del efecto piel y los pelitos nos parecía una fantasía total. De ahí al flechazo absoluto, como era de esperar. No debimos de ser las únicas que experimentamos ese enamoramiento, porque cuando fuimos a comprar la famosa chaqueta ya no había modelos en ninguna talla.

Eso ocurría hace un par de temporadas, el pasado año y ahora vuelve a ocurrir. Por eso, el buque insignia de Inditex no se lo ha pensado dos veces y ha lanzado otra vez una nueva versión de su chaqueta doble faz más vendida de la historia. Aunque, como es de esperar, Zara no ha querido lanzar un único modelo de su cazadera doble faz más vendida. Las hay desde las más clásicas, esas que beben de la original cazadora, a otras más actuales, como las que mezclan el ante y el borreguito.

Así, una temporada más, Zara vuelve a dar en la clave del estilo y revisiona una de sus prendas más exitosas. Si teníamos dudas sobre si la cazadora doble faz sería la definitiva del otoño-invierno, Zara lo acaba de sentenciar.

Se trata de una cazadora de doble faz en tejido con efecto piel y cuello de solapa (que se puede subir hasta arriba para los días en los que haga demasiado frío). El forro interior también es en pelo a contraste de tacto suave. Presenta un cierre de trabilla en cuello. Por último, presenta manga larga acabada en puño con vuelta en formato XXL.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la nueva cazadora doble faz más vendida de Zara tiene un precio de 79,95 euros.