Acaban de llegar a Zara las bermudas fresquitas y con efecto tipazo que sustituyen a los clásicos vestidos y faldas este verano.

Hay que reconocer que, al principio, teníamos sentimientos encontrados con respecto a las bermudas. Son tendencia absoluta, sí, pero no nos veíamos apostando por ellas sin parar este verano y no es que vayamos a apostar sin parar por ellas, es que se han convertido en la alternativa perfecta de los vestidos más ideales del verano. Bastante versátiles, porque las puedes llevar con una blusa estampada, con un top de crochet o con una camiseta básica, las bermudas tienen un don para hacer que un estilismo fresquito también resulte elegante.

Recién llegadas a Zara, estas bermudas sueltecitas y muy cómodas se han convertido en una de nuestras favoritas. Tienen efecto tipazo, combinan con todo y las podremos convertir en el uniforme del verano sin sentirnos culpables por ello. Los cásicos estidos y las faldas están bien, pero el poder para un efecto tipazo inmediato y las posibilidades de combinación de unas bermudas no la tienen otras prendas.

Cómo combinar unas bermudas en un look de verano

Es hablar de bermudas y que se nos venga la imagen de Lady Di con unos pantalones cortos de lino blanco, blusa celeste y mocasines. Ella las puso de moda y desde entonces las bermudas han sido todo un must estival y no sólo por lo fresquitas que resultan. Las bermudas, como otras prendas, son sinónimo de estatus y confiere a la que las lleva cierto halo de elegancia que no se consigue con otros pantalones. Bastante más sofisticados que los pantalones cortos, las bermudas presentan múltiples combinaciones en un look de verano. Estas son algunas de las más ideales.

Bermudas blancas y blusa celeste : Es el look de Lady Di, pero toca reinterpretarlo. En lugar de una blusa celeste básica, vamos a apostar por una de rayitas finas y en vez de combinar el outfit con unos mocasines lo haremos con unas bailarinas trenzadas.

: Es el look de Lady Di, pero toca reinterpretarlo. En lugar de una blusa celeste básica, vamos a apostar por una de rayitas finas y en vez de combinar el outfit con unos mocasines lo haremos con unas bailarinas trenzadas. Bermudas verde caqui y top de crochet : Un estilismo muy propio del verano y que siempre funciona. Apuesta por un top en tonos marfil y añade unas sandalias de tira con algún elemento joya.

: Un estilismo muy propio del verano y que siempre funciona. Apuesta por un top en tonos marfil y añade unas sandalias de tira con algún elemento joya. Bermudas negras, top blanco y sobrecamisa de seda : Si quieres un estilismo un poco más elegante, apuesta por una bermudas negras y holgaditas y combínalas con un top blanco (un lencero negro también valdría) y remata el look con una blusa holgadita a modo de sobrecamisa. Olvídate del calzado plano y apuesta por unas sandalias de tacón.

: Si quieres un estilismo un poco más elegante, apuesta por una bermudas negras y holgaditas y combínalas con un top blanco (un lencero negro también valdría) y remata el look con una blusa holgadita a modo de sobrecamisa. Olvídate del calzado plano y apuesta por unas sandalias de tacón. Bermudas camel y camiseta blanca: El estilismo clásico que lo mismo vale para hacer turismo en vacaciones que para salir de compras. Da un aire un poco más sofisticado y añade collares largos al look. Apuesta por unas sandalias destalonadas.

Así son las bermudas de Zara con efecto tipazo que sustituyen a los clásicos vestidos y faldas este verano

Parece que Amancio Ortega tienen bastente claro dónde radica la clave de su éxito y es por eso por lo que, cuando una prenda le funciona, no dua en volver a sacarla al año siguiente. Lo hemos visto ocn multitud de básicos y ahora le llega el turno a una de las prendas más en tendencia de este verano. A pesar de estar súper d emoda este verano, las bermudas no son algo que le resulte novedoso a Zara, que ya contaba con diseños con estas características entre sus colecciones de verano desde hace ya bastantes temporadas. Por eso, cuando hemos visto que de nuevo están en la web las bermudas con efecto tipazo hemos sentido una explosión de felicidad.

Ideales para sustituir a los clásicos vestidos y faldas (como lleva haciendo las bermudas desde que en primavera empezaron a ser tendencia), las bermudas de Zara son uno de sus icónos estivales y lo son porque tienen el don de conseguir el efecto tipazo en aquellas que se las ponen. Con el tiro bastante elevado y las perneras anchas, estas bermudas presentan un tejido fluido y con caída que, además, les añade un extra de elegancia.

Bermudas de Zara. / Zara

Para terminar de mejorar la cosa, Zara ha lanzado sus favorecedoras bermudas en cinco colores diferentes, haciendo que nos resulte bastante complicado decantarnos sólo por unas. Están las clásicas camel, que siempre combinan con blanco, las negras, que puedes llevar con un lencero, o las blancas, todo un must para los looks estivales.

Bermudas de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, las bermudas de Zara con efecto tipazo que sustituyen a los clásicos vestidos y faldas este verano tienen un precio de 25,95 euros.

Bermudas de Zara. / Zara

Ref: 8372/444/756