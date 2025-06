Adiós, top de crochet, esta blusa estampada de Stradivarius con truco es la pareja perfecta de los pantalones blancos este verano.

Hay una prenda que todos los verano las rescatamos del fondo del armario y la convertimos en la perfecta compañera de pantalones anchos, si queremos un estilismo más elegante, o faldas boho, si lo que buscamos es un look más relajado y bohemio. El top de crochet, un must en la época estival, cada vez se enfrenta a más competidores y ya no es la única opción a tener en cuenta para llevar con los icónicos y estivales pantalones blancos. Ahora es igual de válido un top de flores que una blusa estampada, aunque, si se trata de una blusa como la que acaba de llegar a Stradivarius, será la única prenda que quieras llevar con pantalones blancos. Verdad verdadera.

Se trata de una blusa estampada de inspiración boho muy fresquita, cómoda y holgada, que cuenta con un truco especial que hace que resulte todavía más favorecedora. El estampado, unido al truco que presenta, convierten a esta blusa de Stradivarius en la perfecta (perfectísima) compañera de los pantalones blancos clásicos del verano.

Con qué pantalones blancos llevar una blusa estampada y anudada en verano

Por regla general, cualquier pantalón blanco es apto para que lo combines con una blusa estampada y anudada, pero siempre hay diseños que funcionan mejor que otros. ¿La razón? El contraste de los pantalones blancos con una blusa estampada es tal, que mejor elegir bien el diseño para que sean una simbiosis pefecta.

Pantalones blancos palazzo : No hay una combinación mejor que esta. El tiro elevado y las perneras XXL con una espectacular caída de los pantalones palazzo dibujan una silueta esbelta y definida y en la que se potencia todavía más la zona de la cintura si se añade una blusa estampada y anudada.

: No hay una combinación mejor que esta. El tiro elevado y las perneras XXL con una espectacular caída de los pantalones palazzo dibujan una silueta esbelta y definida y en la que se potencia todavía más la zona de la cintura si se añade una blusa estampada y anudada. Vaqueros blancos wide leg : Otro combo infalible, aunque tendrás que elegir bien el diseño para que no pases demasiado calor. Apuesta por unos vaqueros finitos o un diseño que combine el agodón y añade una blusa con cuadros vichy anudada a la cintura.

: Otro combo infalible, aunque tendrás que elegir bien el diseño para que no pases demasiado calor. Apuesta por unos vaqueros finitos o un diseño que combine el agodón y añade una blusa con cuadros vichy anudada a la cintura. Pantalones blancos de estilo carrot: Son unos pantalones muy veraniego y parece haber resurgido despueés de un par de temporadas. Se caracterizan por ser más anchos en la zona de las caderas y estrecharse hacia los tobillo. Anudar una blusa con este tipo de pantalones resulta muy favorecedor porque le da armonía a la figura.

Así es la blusa estampada y anudada de Stradivarius ideal para llevar con pantalones blancos

Nada más verla, querrás tenerla entre las blusas que configuren tus looks de verano porque, aunque es la pareja perfecta para unos pantalones blancos, esta blusa queda ideal con vaqueros, bermudas, faldas o incluso un bañador. De inspiración boho y con cierto halo de estética setentera, esta blus ase presenta con unas amplias y generosas mangas mariposas, uno de sus puntos fuertes.

Aunque, lo que más nos gusta de la prenda es que cuenta con un truco que ayuda a que afinemos la cintura. Sí, como has imaginado, se trata de un nudo, en lugar de botones o lazadas, que hace que la blusa quede perfectamente encajada en la cintura y la defina.

Blusa anudada de Stradivarius. / stradivarius

Además de las mangas mariposa y el detalle del nudo en la cintura, el estampado bohemio en tonos framuesas es otro de los punto fuertes de esta blusa. De hecho, esa combinación de tonalidades es lo que hace que la blusa sea perfecta para llevarla con unos pantalones blancos y hacer contraste.

Blusa anudada de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, las blusa estampada y anudada de Stradivarius ideal para llevarla con pantalones blancos tiene un precio de 19.99 euros.

Blusa anudada de Stradivarius. / stradivarius

Ref: 2003/246/148