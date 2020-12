Los accesorios para el pelo de Primark más bonitos (y baratos) con los que llevar a otro nivel tus peinados de Navidad

Si algo tenemos claro esta Navidad es que los looks necesitan una reinvención. Sabemos que este año las fiestas y celebraciones van a ser bien distintas, por lo que muchas han preferido no invertir en un vestido de fiesta para estos días especial y reutilizar otros looks que ya tienen en el armario. Y mira que algunas firmas nos han puesto algunos vestidos de lentejuelas que son para enamorarse... Pero este año preferimos ser austeras y no invertir en moda, por aquello que vamos a amortizar poco nuestro vestido.

Pero no comprarnos un vestidazo de fiesta no es sinónimo de llevar un look aburrido en Navidad. Somos conscientes de que un vestido no es esencial para conseguir un look espectacular, que el peinado y los complementos son la auténtica clave para diferenciar un estilismo normal de un look de infarto. Por eso, esta Navidad, más que nunca, vamos a apostar por peinados con estilo con los que podamos brillar como una estrella con nuestros looks.

A la hora de dar con el peinado adecuado, no sólo influye el vestido que hayamos escogido o las dotes que tengamos a la hora de hacernos un peinado, también son importantes los accesorios para el pelo que escojamos. No es necesario que seas una experta peluquera para conseguir un peinado de Navidad espectacular, sólo tienes que dar con los complementos adecuados para llevar a otro nivel tus peinados de Navidad.

Para que gastemos poco, Primark nos propone una selección de accesorios para el pelo muy bonitos y baratos con los que conseguir ese toque sofisticado que nuestros peinados necesitan en Navidad. Nosotras hemos seleccionado los más bonitos (y por menos de 10 euros) y te contamos cómo puedes ponértelos para que tu peinado esta Navidad sea una absoluta fantasía.

Una diadema efecto joya

Las diademas se han convertido en nuestro accesorio para el pelo preferido, sobre todo las maxi diademas con pedrería que se llevan este año y con las que podemos conseguir peinados súper glamurosos sin la necesidad de pasarnos un buen rato con el secador. Esta de Primark nos encanta porque, además de ser de terciopelo negro, tiene una piedras de colores en el centro que hacen que tu peinado no necesite nada más.

Apuesta por ella en Navidad si decides llevar un look total black, para darle algo de color, y deja tu pelo suelto y con un aspecto desenfadado. Nos gusta con ondas deshechas, es otro rollo de peinado. La diadema de Primark tiene un precio de 6 euros.

Una diadema con perlas

Esta diadema va a ser la preferida de las chicas más románticas. Las perlas siempre han sido sinónimo de sofisticación, por eso, apostar por incluirlas en una diadema nos parece fabuloso. Es una diadema que tiene entidad propia, por lo que deberíamos apostar por ella en el caso de que nuestro look sea sencillo. No hay que pecar de excesivas.

Nos parece una opción perfecta para un conjunto dos piezas en negro, de tipo sastre. En esta ocasión, recomendamos una melena más pulida, para que combine con la elegancia de este accesorio. La diadema tiene un precio de 10 euros.

Complemento para el pelo con forma de estrella

¿Hay algo más característico de la Navidad que las estrellas? Están presentes en adornos, en vestidos, en el portal de Belén, en el árbol de Navidad y hasta en el papel de regalo. Por eso, las horquillas con forma de estrella que nos propone Primark están en nuestra lista de accesorios para el pelo con los que conseguir un peinado súper trendy en Navidad. Además, las horquillas son una súper tendencia que esta temporada pisa muy fuerte.

Este accesorio nos parece perfecto para combinarlo con un vestido rojo, otro color muy propio de la Navidad. Nosotras te proponemos que ondules tu melena y la coloques toda hacia un lado para poner las horquillas en el otro lado y que así tengan todo el protagonismo. Las horquillas de Primark tienen un precio de 4 euros.

Horquillas con pedrería verde

Seguimos con las horquillas, aunque la siguiente propuesta de Primark es algo más discreta. Pero eso no significa que sean menos glamurosas. En un pack de tres y con pedrería verde estas horquillas nos parecen perfectas si eres de las que apuestan por llevar el pelo suelto y sin grandes artificios. Son tan bonitas, que con ellas te puedes permitir llevar el más sencillo de los peinados.

Una falda lápiz en color negro, combinada con una blusa en el mismo color pero muy vaporosa, combina a la perfección con una melena suelta, la raya al centro y las horquillas sujetando los mechones de los laterales. Las horquillas tienen un precio de 4 euros.

Diademas con incrustaciones

Estamos in love con esta diadema. Además de estar elabora en nuestro tejido preferido del invierno, el terciopelo, tiene unas incrustaciones en pequeñas piedras que nos parecen maravillosas para conseguir un look elegante y un peinado súper sofisticado para Navidad. Esta diadema es perfecta para estilismos más sobrios que requieran un punto de luminosidad.

Un vestido negro de cuerpo abullonado y cuello a la caja y falda ceñida o, nuestro preferido, chaqueta y pantalón negro efecto kimono. Apuesta por llevar una melena voluminosa y colócate unos pendientes llamativos y los labios rojos, serás la estrella de la Navidad. La diadema de Primark tiene un precio de 10 euros.

Horquillas con pedrería rosa

Si eres de las que siempre lleva el pelo recogido y en Navidad no tienes pensado innovar con tu peinado, estas horquillas son para ti. En tonos rosas y combinadas con dorado nos parecen la opción perfecta si eres de las que apuestan por un recogido bajo y sueles sujetar los mechones sueltos con algún accesorio.

Aunque, para nuestra propuesta de peinado de Navidad proponemos llevar un recogido bajo algo desenfadado y que las horquillas sólo sean un elemento decorativo. Aunque también puedes apostar por un moño de bailarina y colocar las horquillas en la base del mismo. Nos gustan combinadas con un vestido en tonos pastel, para darle un toque lady a los looks de Navidad. Las horquillas de Primark tienen un precio de 4 euros.