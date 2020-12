Los cinco vestidos de fiesta de Zara que te salvarán la Navidad por menos de 20 euros

Se acercan los días señalados de Navidad y, aunque este año vaya a ser diferente, nos hemos propuesto hacernos con un modelazo con el que invocar la alegría y olvidar (sólo por unas horas) lo terrible que ha sido 2020. Estamos deseando despedir el año y no se nos ocurre mejor modo que plantarnos un vestido de fiesta con el que sentirnos guapas esta Navidad, aunque no vayamos a salir de casa. O justo por eso mismo. Porque, si algo hemos aprendido este año, es que debemos hacer las cosas para nosotras mismas, querernos, mimarnos y cuidarnos. Y no se nos ocurre mejor opción que enfundarnos un vestido de fiesta con el que sentirnos las reinas de la Navidad.

Puede que la particularidad de este año no te haya llevado a buscar tu vestido de Navidad todavía, pero lo que tienes claro es que este año, más que nunca, necesitas que tu vestido de fiesta sea de lo más barato. Las firmas lo saben y por eso han lanzado propuestas bastante económicas. Como el vestidazo de Lidl, que causó furor nada más colgarlo en la web, el vestido de H&M cargado de brillibrilli o las propuestas con lentejuelas de Zara, Mango y Sfera. Lo económico y lo glamuroso se dan la mano esta Navidad para que podamos conseguir el look perfecto sin que nuestros bolsillos se vean demasiado resentidos.

Nosotras, siguiendo la pista de las tendencias más económicas, hemos encontrado a nuestro mejor aliado en los special price de Zara. De todas las propuestas económicas de Inditex, nosotras hemos seleccionado cinco vestidos con los que, además de ir divina esta Navidad, estarás súper contenta porque todos valen menos de 20 euros. Nosotras ya los hemos añadido a nuestra cesta.

Vestido mini con estampado de flores

No tiene lentejuelas ni brillibrilli pero nos parece un súper vestido para esta Navidad. El estampado de flores, que le da un aire oriental, nos parece un estampado perfecto para un vestido de corte tan sencillo. El escote en pico, con el corte justo debajo del pecho, y la falda evasé combinan a la perfección en un diseño en el que las mangas ablusonadas son súper top. Nos parece un conjunto ideal para Nochebuena, con unas botas altas en versión XXL y un moño alto con efecto despeinado. Lo mejor del vestido es que ahora está a 15,99 euros en los special price de Zara.

Vestido negro muy vaporoso

Un LBD nunca puede faltar en nuestros armarios y éste nos parece absolutamente maravilloso para llevarlo en Navidad. También tiene un corte sencillo y eso mismo es lo que lo hace especial. Su tejido es semitransparente, una opción muy trendy para los días de Navidad (aunque tiene forro por dentro, para evitar malas pasadas).

Lo que más nos gusta de esta propuesta de Zara es que es muy vaporosa y fluida y eso hace que este vestido tenga infinitas posibilidades de combinación. A nosotras nos gusta con un taconazo negro, los labios en rojo, pendientes geométricos y un recogido con trenza, aunque unas ondas rotas también le van fenomenal a este conjuntazo. Ahora lo puedes comprar a 15,99 euros en los special price de Zara.

Vestido con hilos dorados

Es el vestido perfecto para Navidad. Es negro, tiene un corte súper cómodo y favorecedor y, además, está repletos de hilos metalizados en dorado, el color estrella de la Navidad. Tenemos que reconocer que ya teníamos fichado este vestido desde principios de temporada, pero ahora que está rebajado y lo podemos comprar por 19,99 euros somos muy felices.

Este vestido de corte camisero nos parece súper apropiado para Navidad. Su corte, además de ser comodísimo (una bendición para las cenas navideñas) resulta favorecedor midas lo que midas y tengas el cuerpo que tengas. Nosotras te proponemos que lo lleves con botas de caña alta y que apuestes por despejar tu cara, ya sea con un moño alto y despeinado o con una diadema en terciopelo negro. La apuesta ganadora es combinar el lookazo con unos pendientes XXL en dorado.

Vestido de estampado oriental

Esta propuesta de Zara nos parece súper elegante para Navidad. No sólo el estampado oriental hacen de este vestido un conjunto ideal, el corte, con el cuello subido y la manga corta, nos tiene absolutamente fascinadas. Es un vestido ideal para las que quieran apostar por la sofisticación navideña pero alejarse de los clásicos brillibrilli y lentejuelas.

Es un vestido con entidad propia al que poco o nada le falta. Nosotras te recomendamos que te calces un taconazo negro y te recojas el pelo para que quede muy pulido y apuestes por un maquillaje que enmarque tu mirada. Si eres de las que adoran los vestidos de corte oriental, tienes que saber que éste de Zara ahora tiene un precio de 19,99 euros.

Vestido con encaje en negro

Si te encantan los vestidos negros pero empiezas a estar cansada de que los más bonitos siempre sean ceñidos, éste es el vestido con el que puedes seguir adorando el negro y apostar por lo fluido. De mangas ablusonadas y con un ligero corte evasé en la falda, este vestido nos ha enamorado por su escote. De pico y muy pronunciado, el escote presenta una terminación de encaje que nos parece súper sofisticada, lo que necesita cualquier look de Navidad.

Es un vestido muy sencillo al que le puedes añadir los complementos que más te gusten. Aunque nosotras apostamos por esa sencillez y, en esta ocasión, preferimos no sobrecargar el outfit. Melena suelta y natural, pendientes y maquillaje discreto y unos tacones de infarto, es una nuestra recomendación. Este vestido ahora tiene un precio de 15, 99 euros.