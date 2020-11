El vestido de Fin de Año de Cristina Pedroche que ahora puedes comprar en Zara por 20 euros

Cristina Pedroche es ya un rostro más que consagrado la noche e Fin de Año. La de Vallecas ya es la auténtica reina de las Campanadas de Atresmedia, siendo éste el sétimo año consecutivo que se pone al frente de la noche más importante del año (sobre todo este año). Aunque este año, a pesar de la expectación que generan sus vestidos, Pedroche tiene una muy fuerte competidora: Ana Obregón. A pesar del reto que supone para la joven enfrentarse un año más a las Campanadas, Cristina Pedroche ya está sumida en los preparativos del que, sin duda, termina siendo el vestido más tendencia de la noche de Fin de Año, aunque este año la joven no quiera que la tachen de frívola en redes.

Se estrenó dando las uvas en la Nochevieja 2014-2015 junto a Frank Blanco en La Sexta. Un año después pasó a la cadena principal, donde el próximo 31 de diciembre firmará sus séptimas Campanadas como protagonista indiscutible. Desde aquella primera aparición, Cristina Pedroche nos ha dejado mudos con sus estilismos para la noche de Fin de Año.

La hemos visto con un vestido transparente con incrustaciones de Pronovias, con un corsé de terciopelo plagado de estrellitas, con un mono transparente de encajes, con un biquini de flores y hasta con una escultura sobre su propia figura. Pero, de todos los looks elegidos por la presentadora para la noche de Fin de Año, el que más impacto causó fue el que la colaboradora de Zapeando escogió para sus primeras Campanadas. Corría el año 2014 y la joven se estrenaba junto a Frank Blanco como presentadora de las Campanadas.

La joven eligió para la ocasión un vestido negro de tul con encaje totalmente transparente, de manera que cuando se movía o estiraba la falda (como hizo en varias ocasiones durante la emisión del programa) dejaba casi al descubierto su ropa interior, del mismo color. Su atrevido modelo no pasó desapercibido y aquel año se convirtió en todo un fenómeno que revolucionó las redes.

Diseñado por Charo Ruiz, aquel vestido de Cristina Pedroche no dejó indiferente a nadie. A pesar de las críticas que recibió por las transparencias, el diseño que escogió Pedroche era muy favorecedor y una apuesta súper sexy para recibir el año. Un vestido que ahora está al alcance de cualquiera porque nosotras lo hemos encontrado en la versión low cost y no podemos estar más in love. Se trata de un vestido de encaje negro de Zara que ahora, gracias a los descuentos de los special price puede ser tuyo por solo 19,99 euros.

El vestido es una absoluta fantasía y también cuenta con las transparencias del diseño de Cristina Pedroche. Aunque no es exactamente igual, nos parece una opción bastante similar y muy asequible por la que apostar en los looks navideños. Sobre todo si buscamos un efecto rompedor para despedir por todo lo alto este fatídico 2020.

Completamente de encaje, el modelo de Zara también presenta unas aperturas laterales y, al igual que el de Cristina Pedroche, también se muestra transparente con el movimiento. El escote es de pico y tiene unos pequeños volantes en la zona del pecho, una tendencia muy top esta temporada. Está disponible desde la XS hasta la XL y estamos seguras de que va ser el conjunto con el que muchas apuesten por decirle adiós a 2020 y lanzarse a por 2021.

Sabemos que todavía queda bastante para Navidad y que, dadas las circunstancias actuales, celebrarla de la forma habitual va a ser bastante complicado. Aun así, muchas de nosotras ya estamos echando un vistazo a las propuestas para hacernos con el conjunto perfecto con el que triunfar esta Navidad. Porque, aunque no vayamos a celebrarla como de costumbre ni vayamos a tener grandes eventos, esta Navidad nos merecemos más que nunca hacernos con un conjuntazo con el que ir espectaculares y celebrar la vida. Que de eso se trata.