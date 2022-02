La blusa de Rocío Carrasco de Mango, ahora en versión vestido para tus bodas de primavera

Cada vez que aparece en televisión para dar testimonio de su realidad, todo el estilismo de Rocío Carrasco es estudiado al milímetro. Nada es casual en ella, todo tiene un significado en su indumentaria y por eso nada se le escapa a ningún espectador. Ha hecho del color rosa todo un símbolo y ahora ha agotado una blusa naranja y rosa de Mango que desató pasiones en redes. Rocío Carrasco ha llegado para convertirse en todo un revulsivo televisivo, primero con la impactante docuserie emitida en Telecinco, ahora con el especial Montealto, también en Telecinco y está visto y comprobado que no sólo sus declaraciones se convierten en titulares, también su apuesta de estilo termina por acapararlo todo.

Como ya hemos avanzado al principio, Rocío Carrasco apostó en su última intervención en Telecinco por una blusa de Mango súper fresca y juvenil que jugaba con la combinación revelación de la primavera: el rosa y el naraja. Tanto gustó su apuesta de estilo, que la blusa ha sido todo un éxito de ventas. Si te has quedado sin ella, no te precuopes, Mango ha lanzado la versión vestido de la blusa de Rocío Carrasco para que lo fiches para tus bodas de primavera.

Las bodas de primavera ya están aquí y no son sólo dos. Después de dos años algo convulsos la primavera de 2022 se ha convertido en la estación favorita de los novios para darse el sí, quiero y nosotras andamos un poco locas buscando vestidos de invitada low cost con los que sobrevivir a todas nuestras bodas de primavera.

Debemos reconocer que ya le habíamos echado el ojo a ese vestido de lunares básico que salva el look de cualquier boda (y bautizo y comunión, todo sea dicho) y que el vestido verde que hace tipazo se ha presentado ante nosotras con infinitas posibilidades de combinación, pero las bodas de primavera se nos siguen acumulando y no tenemos bolsillo que lo aguante. Eso por no hablar del cambio de tendencia en los looks de invitada.

Si estábamos acostumbradas a looks de invitada súper sobrecargados ahora toca despedirnos de esa tendencia barroca (gracias a Dios) para abrazar propuestas mucho más sencillas y minimalistas. En ese sentido, nuestro último descubrimiento en Mango se antoja más que perfecto. Naranja y camisero, así es el vestido de invitada de Mango con más estilo de las bodas de primavera.

En uno de los colores más en tendencia de la primavera (hola, colores vitamina), el vestido de invitada de Mango también presenta un original estampado de rayas que le da un toque súper fresco y juvenil. En un tejido satinado y muy vaporoso, el vestido de Mango se presenta en versión camisera y con un frunce lateral que le da un toque muy desenfadado y acorde con el tipo de estilismos que ahora impera en las bodas, ya sean de primavera, de verano o de invierno.

Muy en tendencia, ya sea por el color, por el corte o por el estilo, el vestido de invitada de Mango es perfecto para aquellas que huimos de convencionalismos y buscamos el glamour en lo sencillo. Muy favorecedor y cómodo, el vestido de invitada de Mango es la mejor inversión de estilo para las bodas de primavera.

Así es la versión vestido de la blusa de Mango de Rocío Carrasco

Perteneciente a la colección de fiesta y a la línea Committed, el vestido que versiona la blusa de Rocío Carrasco de Mango se presenta en un tejido satinado y con un estampado de rayas. El largo de la prenda es midi, lo que la hace muy favorecedora y el diseño es cruzado y algo evasé. Presenta en escote de pico con solapa, la manga larga y abotonada y, además, cuenta con un detalle en nudo en la parte delante que le da un toque súper favorecedor y desenfadado. Muy acorde con las bodas actuales y muy en la línea de las invitadas de primavera.

El vestido de Mango está disponible desde la talla XXS hastal la XL y tiene un precio de 59,99 euros.