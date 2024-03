La bomber de entretiempo de Lefties que afina la cintura y llevarás con vaqueros blancos esta primavera.

El entretiempo suele durar bastante poco, pero en ese periodo se hace indispensable fichar una buena chaqueta con la que no sólo nos mantegamos abrigadas, sino con la que también subamos de nivel cualquiera que sea nuestro look de primavera. Una de las prendas pensadas para esta misión que más se llevan esta primavera y que combinan blusas con lazadas y con con la falda que afina la cintura es, sin duda, la clásica bomber. Tendencia absoluta hace ya bastantes primaveras, esta pieza vuelve a las colecciones de nuestras firmas favoritas para que tengamos los looks con más estilo del entretiempo.

Aunque hay un diseño en concreto que nos ha llamado especialmente la atención. Se trata de una bomber de entretiempo de Lefties que afina y que llevarás con vaqueros blancos esta primavera. Al igual que otras prendas que afinan la cintura, esta bomber de Lefties presenta un diseño que hace que esa zona del cuerpo se vea mucho más estilizada. Si estás pensando en renovar tus chaquetas de entretiempo, echa un vistazo a esta bomber de Lefties y no dejes que se te escape.

Las chaquetas que más se llevan esta primavera

Las bombers parecen estar pegando fuerte esta primavera. Ya causaron sensación hace bastentes primavera y ahora regresan renovadas al mundo de la moda. Aunque las bombers no son las únicas chaquetas que están en tendencia esta primavera, echa un vistazo a todas las que se llevan.

Chaquetas tipo bomber : Las chaquetas tipo bomber han sido populares durante varias temporadas y todo parece indicar que tendrán un lugar privilegiado en la primavera de 2024. Las puedes ver en una variedad de materiales ligeros y colores, desde los clásicos verde y camel a los tonos más pastel

: Las chaquetas tipo bomber han sido populares durante varias temporadas y todo parece indicar que tendrán un lugar privilegiado en la primavera de 2024. Las puedes ver en una variedad de materiales ligeros y colores, desde los clásicos verde y camel a los tonos más pastel Chaquetas vaqueras : Las chaquetas vaqueras son un clásico que nunca pasa de moda. Para la primavera de 2024 se reinventan y es muy posible que la veas en corte kimono.

: Las chaquetas vaqueras son un clásico que nunca pasa de moda. Para la primavera de 2024 se reinventan y es muy posible que la veas en corte kimono. Chaquetas saharianas : Inspiradas en la moda utilitaria, las chaquetas saharianas ofrecen un look elegante y funcional. Destacan en tonos neutros, aunque es posible que también las veas en tonos pastel.

: Inspiradas en la moda utilitaria, las chaquetas saharianas ofrecen un look elegante y funcional. Destacan en tonos neutros, aunque es posible que también las veas en tonos pastel. Chaquetas de piel (o efecto piel) : Las chaquetas de cuero son atemporales y pueden añadir un toque de rebeldía a cualquier look primaveral. Siempre se llevan en estilo biker y esta primavera puede que sea el diseño que más destaque.

: Las chaquetas de cuero son atemporales y pueden añadir un toque de rebeldía a cualquier look primaveral. Siempre se llevan en estilo biker y esta primavera puede que sea el diseño que más destaque. Chaquetas oversize : Las chaquetas oversize han ganado popularidad en los últimos años y seguirán siendo una apuesta segura en la primavera de 2024. Las puedes encontrar en gran variedad de estilos, desde blazers hasta chaquetas de mezclilla, con un ajuste relajado y cómodo.

: Las chaquetas oversize han ganado popularidad en los últimos años y seguirán siendo una apuesta segura en la primavera de 2024. Las puedes encontrar en gran variedad de estilos, desde blazers hasta chaquetas de mezclilla, con un ajuste relajado y cómodo. Chaquetas de punto ligero: Este tipo de diseños puede ser una opción práctica y elegante. Las verás en cortes fluidos y colores suaves que complementen los tonos pastel típicos de la temporada.

Así es la bomber de entretiempo de Lefties que llevarás con vaqueros blancos

Al igual que todas las bomber, esta de Lefties se presenta ligeramente abombada en el cuerpo y cuenta con cinturilla y puños elásticos, algo que da la sensación de mayor abombamiento. Confeccionada en un tejido rústico, el color verde kaki hace que sea perfecta para el entretiempo, ya que combina con todo. Presenta dos grandes bolsillos laterales y los botones tienen cierre a presión, mucho más cómodo que en otros diseños. Su corte y su cinurilla, más subida que en otro tipo de prendas, es lo que hace que con esta bomber se afine la cintura ipso facto. Al ser más cortita, la podrás llevar con pantalones y faldas de talle alto, aunque la mejor de las combinaciones es la que fusiona esta bomber con unos vaqueros blancos, muy en tendencia esta primavera.

Disponible desde la talla XS hasta XL, la bomber de entretiempo de Lefties que llevarás con vaqueros blancos en primavera tiene un precio de 25,99 euros. Aunque la verde kaki es la que más nos gusta, debes saber que también está disponible en color crudo, ideal para llevarla con unos vaqueros.