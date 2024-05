Las camisas bonitas y originales de Lefties con las que llevar a otro nivel tus vaqueros blancos esta primavera.

A estas alturas de la primavera no hay mujer que no haya fichado ya unos vaqueros blancos o que no los haya rescatado del fondo del armario. Prenda clave en primavera (y también en verano), los vaqueros blanco son el comodín perfecto cuando no sabemos qué ponernos. Aunque comparte reinado con los pantalones blancos de lino, los vaqueros ofrecen muchas más posibilidades de combinaciones. Al igual que los pantalones de rayas, los vaqueros blancos combinan a la perfección con camisas bonitas y originales, porque estas tienen el don de subir de nivel el estilismo.

Con originales estámados, holgaditas y muy cómodas, las camisas de Lefties son la opción perfecta para llevar a otro nivel tus vaqueros blancos esta primavera. Además, en función de la camisa, podrás llevar zapatillas deportivas, bailairas, alpargatas o incluso sandalias de tacón. Si no sabes cómo combinar tus vaqueros blancos esta primavera, cha un vsiatzo a estas bonitas y originales camisas de Lefties.

Las camisas con las que llevar a otro nivel tus vaqueros blancos

Unos vaqueros blancos combinan prácticamente con cualquier cosa que se te ocurra, desde una camiseta gráfica a una blusa satinada, pasando por una camisa vaquera. Pero si lo que de verdad quieres es llevar a otro nivel tus vaqueros blancos, los puedes combinar con estas opciones de camisas.

La camisa vaquera : Da igual si es de mangas cortas o de mangas largas, con ella siempre llevarás a otro nivel tus vaqueros blancos.

: Da igual si es de mangas cortas o de mangas largas, con ella siempre llevarás a otro nivel tus vaqueros blancos. La camisa con estampado colorido : Nada como añadirle un print en tonos saturados a unos vaqueros blancos para darle el toque luminoso que le hace falta.

: Nada como añadirle un print en tonos saturados a unos vaqueros blancos para darle el toque luminoso que le hace falta. La camisa en animal print : No necesariamente tiene que ser de leopardo, cualquier otro estampado salvaje puede subir de nivel tus vaqueros blancos.

: No necesariamente tiene que ser de leopardo, cualquier otro estampado salvaje puede subir de nivel tus vaqueros blancos. La camisa en tonos pastel: Para un look romántico esta es la mejor de las combinaciones.

De rayas e inspiración romántica

Ideal para llevarla con unos vaqueros blancos un poco más ajustaditos, esta blusa es perfecta para un look de inspiración romántica. Con unas alpargatas en el mismo color de los pantalones y un bolso de mimbre tendrás un look de primavera irresistible.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa de rayas e inspiración romántica de Lefties para llevar a otro nivel tus vaqueros blancos tiene un precio de 12,99 euros.

Con estampado blanco y negro

Si lo que buscas es un look más bohemio, puedes aposar por unos vaqueros blancos más sueltecitos y combinarlos con esta blusa y unas sandalias planas. El bolso, mejor un diseño sencillo, minimalista y cruzado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa con estampado blanco y negro de Lefties para llevar a otro nivel tus vaqueros blancos tiene un precio de 9,99 euros.

Holgada y en tie dye

Es el estampado más original de todos los de la lista y nos encanta cómo queda con unos vaqueros blancos de estilo flare. Para un look con mucha personalidad, lo puedes combinar con unas zapatillas deportivas abotinadas y una cazadora vaquera. Olvídate del bolso y apuesta por una riñonera de estilo bandolera.

Diponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa con estampado tie dye de Lefties para llevar a otro nivel tus vaqueros tiene un precio de 9,99 euros.

Rosa y de estilo rústico

Otra opción para un estilo muy romántico sería combinar esta blusa con unos vaqueros balnacos wide leg de tiro bastante alto. Mete por dentro tu blusa y apuesta por un cinturón con hebilla ancha. Unas bailarinas originales y un tote bag rematarían el estilismo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa rosa y rústica de Lefties con la que llevar a otro nivel tus vaqueros tiene un precio de 12,99 euros.

Vaquera y anudada

La opción de mezclar dos tejidos denim siempre es un acierto, pero lo es todavía más si uno de los dos tejidos es en color blanco y el otro en azul índigo. Esta camisa, que además es anundada a la cintura, queda ideal con unos vaqueros blancos de tiro alto y unas alpargatas de cuña.

Disponible desde la talla S hasta la XL, la camisa vaquera y anundada de Lefties para llevar a otro nivel tus vaqueros blancos tiene un precio de 9,99 euros.