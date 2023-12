Cómo decorar la casa en Navidad de forma original y con muy poco presupuesto.

La decoración de Navidad no es algo que debamos dejar al azar. Tampoco debemos volvernos locos y comprar todo lo que veamos en las tiendas porque, además de ser un despilfarro de dinero innecesario, tiene como resultado una decoración sin sentido alguno. Tanto si vas a decorar el árbol, como si vas a tirar de manualidades con los más pequeños de la casa, la decoración de Navidad no es algo que debamos dejar al hacer. Si tienes poco presupuesto y buscas una decoración navideña muy original, sólo tienes que seguir una serie de tips y tendrás el hogar más navideño del mundo mundial.

Una luces por aquí, un árbol por allá y velas por toda la casa son la mejor forma de darle un toque especial a nuestra casa y volver a sentirnos un poco niños estos días. Que también nos lo merecemos. Toma nota de las ideas de decoración que te proponemos (muchas de ellas completamente artesanales) y dale un toque navideño a tu casa.

Apuesta por un árbol de Navidad original

Olvida el tradicional árbol este año y apuesta por un diferente. No es necesario que inviertas dinero en uno nuevo ni te deshagas del que ya tienes, sólo debes tirar de imaginación y darle un toque creativo esta pieza de decoración. Nosotras apostamos por llenarlos de color y colocarlo en una paredes vistosa, utilizando elementos con forma circular (rollos de papel higiénico, por ejemplo) que previamente hemos pintado. Otra de las opciones es hacer nuestro árbol de Navidad con fotografías.

Centros de mesa con un toque personal

Los centros de mesa son uno de los elementos decorativos más típicos de la Navidad. Es probable que guardes alguno de otros años, pero si no tienes ninguno, te proponemos que elabores los tuyos propios. Sólo necesitas elementos recogidos de la naturaleza, como pueden ser tronquitos y piñas, y alguna vela. Únelos como más te guste y tendrás un personal centro de mesa. Si tienes niños, puedes elaborar con ellos los centros de mesa. Sólo necesitas algodón, un par de tarros de cristal, lazos, y alguna figurita navideña.

Una Navidad con detalles en rojo

Si nos preguntasen cuál es el color que define la Navidad, todos responderíamos lo mismo: el rojo. Por eso, apostar por utilizar elementos decorativos en esta tonalidad ya le da a todo un toque navideño sin la necesidad de recurrir a nada más. Las servilletas, los adornos del árbol, el papel de regalo... Si es rojo, mejor.

La importancia de las velas

Si los centros de mesa son un elemento fundamental de la Navidad, las velas no lo son menos. Siempre son un elemento decorativo muy especial, pero en Navidad cobran especial protagonismo. La idea es que las coloques en zonas determinadas de tu casa. Por ejemplo, en la mesa del salón o el mueble de la entrada.

Al colocarlas apuesta por darles también un toque especial a la decoración que decora la vela. Si te han sobrado tronquitos de los centros de mesa, los puedes utilizar para rodear un vaso de cristal y atarlos con un lazo (a ser posible rojo). Coloca la vela en su interior y listo.

Esferas de colores por toda la casa

Las esferas de colores son el adorno oficial de los árboles de Navidad. De muchos colores, éstas cumplen la finalidad de darle alegría a la decoración navideña. Este año no te molestes en ir a comprarlas, puedes elaborarlas tú misma. Sólo necesitas telas y pompones de colores y mucha imaginación a la hora de colorarlas. Al elaborarlas tú tendrán un sentido mucho más especial y querrás colocarlas por toda la casa. No te lo pienses, ¡hazlo!

Luces de Navidad para el interior de casa

Las luces de Navidad suelen adueñarse de calles y balcones pero, ¿por qué no colocarlas en el interior de casa? No es necesario que recurras a coloridas luces, sólo que utilices una sutil iluminación para darle ese toque especial a tu casa. Luces de estrellas o pequeños círculos son una buena opción para decorar la entrada de casa o un rincón especial del salón.

El año de las manualidades

Todos los años nos decimos que vamos a elaborar la decoración de Navidad de forma artesanal, pero nunca nos da lugar. Este año no tenemos excusa. Árboles de Navidad con bolitas de colores, coronas con telas navideñas o una estrella de lana son algunas de las posibilidades DIY (do it yourself) de esta Navidad.

Que nunca falte una corona de Navidad

Si hay un elemento decorativo que nunca puede faltar en Navidad, esa es la corona. Habitualmente la colocamos en tonos verdes y rojo y siempre acompañadas de muérdago, pero esta Navidad, en la que buscamos transmitir algo de alegría, la apuesta fuerte son las coronas menos convencionales y cargadas de color. Éstas también se pueden elaborar de forma artesanal, ya sea con lana, con retales o incluso papel de regalo.

La decoración de la mesa de Navidad

Recomendamos apostar por una vajilla blanca y jugar con la decoración del resto de la mesa en tonos rojos, verdes y dorados, el trinomio cromático de la Navidad. Nos parece muy original adornar las sillas con un lazo rojo y algo de muérdago.

Puertas decoradas de forma navideña

La puerta de casa es nuestra carta de presentación. Aunque este año no vayamos a recibir visitas. Una estrella, como la que guía a los Magos de Oriente, es la decoración que la Navidad necesita en las puertas de casa.