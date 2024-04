La firma de ropa infantil sevillana que conquista a Lucía Bárcena.

La primavera en Sevilla está cargada de evento y, en el caso de no haberlos, las agradables temperaturas invitan a permanecer la mayor parte del tiempo en la calle. Esto implica que la búsqueda de looks tenga que ser mucho más exahustiva, ya sea para ir la noche del pescaíto a la Feria de Abril o para marcarse el mejor look de invitada a una boda de mañana. Si ya de por sí las adultas lo tenemos complicado a la hora de encontrar opciones para los diferentes eventos, cuando toca plantear estilismos para los más pequeños de la casa, la cosa no mejora mucho más. Con diseños poco versátiles y demasiado anidados en el cliché, la moda infantil no termina de satisfacer las necesidades de estilo de los más pequeños de la casa, por eso hacer un nuevo descubriemiento se celebra como una victoria.

Es una de las influencer con más tirón en Instagram y ahora se ha convertido en fuente de inspiración para muchas madres que buscan prendas para sus hijos que se salgan de lo establecido. Lucía Bárcena, madre de dos niñas, ha encontrado en una firma de ropa infantil sevillana la respuesta que muchas andan buscando. Se llama MignonBaby, acaba de lanzar su colección de primavera-verano 2024 y sus looks para los más pequeños se basan en la versatilidad, la atemporalidad y la durabilidad.

MignonBaby, la firma sevillana que conquista a las influencers

Allá por Junio de 2020 en plena pandemia, con un contexto de máxima incertidumbre y en la espera de su primer hijo, Silvia Llamas, fundadora de MignonBaby empezó a materializar un sueño: crear su propia marca de moda infantil que ofertase algo diferente a lo que hoy está en el mercado.

Con el bagaje de haber diseñado diferentes vestidos de invitada, flamenca e incluso su propio vestido de novia y la inspiración francesa de los años que vivió en el país vecino, esta sevillana licenciada en Administración y Dirección de Empresas especializada en comercio internacional, se puso manos a la obra.

A la hora de plantear el concepto de la marca, su fundadora tenía claro que la versatilidad sería un pilar fundamental. Prendas aptas para diferentes usos, prendas unisex y atemporales que realmente pudieran servir para varias generaciones pero, también, prendas con un toque significativo, divertido, actual y único. "La idea es plantear ropa versátil que puedan usarse en diferentes temporadas y tanto niñas como niños, de ahí que los patrones estén muy trabajados para que puedan compañar al niño durante su crecimiento y qu elos colores sean muy fáciles de combinar, aunque el blockprint sigue siendo una de nuestras señas de identidad", apunta Silvia Llamas.

Bajo esta premisa nacía el pasado 2023 la primera colección de la firma, todo un éxito entre influencers como Bearuma, Belén Íñiguez (Belenyni) Pipa Porras o incluso la propia Lucía Bárcena (toda una sorpresa para la fundadora), y que esta primavera presenta nuevas propuestas impregnadas de ese sello tan característico de la firma.

Diseños atemporales para los más pequeños

"En esta ocasión los diseños son bocetos míos, que luego hemos digitaliazod para llevarlos a cabo, siempre con la misma filosofía. Para la colección de primavera-verano 2024 hemos querido apostar por tejidos básicos que combinan con todo y también nos hemos enfocado en los eventos de temporada, como bodas, bautizos y comuniones, siempre pensando en dar una segunda oportunidad a las prendas", explica la fundadora. Otro de los puntos fuertes de la firma es la posibilidad de vestir a los hemanos iguales, con prendas adaptadas a cada edad.

Así, entre las piezas de la nueva colección destacan conjuntos con los que los pequeños pueden asistir a una boda, pero que luego pueden usar en el día a día con unas zapatillas deportivas o con una mallorquinas. Todo un océano de looks infantiles en el que adentrarse y dejarse llevar. Ahora, además, con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina, también se pueden encontrar diseños para las pequeñas flamencas de la casa.

Cuando Silvia Llamas habla de inspiración, ella lo tiene claro, el día a día y los detalles son sus musas. "A la hora de encontrar la inspiración para mis diseños cualquier cosa me sirve, un día en el parque con mis hijos, un paseo, los colores de las verduras y hortalizas de una frutería, las sábanas y toallas e incluso la propia ropa de los mayores", apunta esta sevillana madre de tres niños que hizo de una necesidad de estilo su verdadera vocación.