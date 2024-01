No hay que tenerle miedo al frío, sólo hay que saber cómo gestionar los looks para ir calentitas sin renunciar a la elegancia. Partiendo de la base de que los estilismos invernales son mucho más elegantes que los estivales, no debería ser un drama vestirse en esta época del año. Sobre todo ahora que las tendencias de 2024 plantean un amplio abanico de estilos de abrigos que, además, podemos comprar más baratos en las rebajas.

En el caso de las mujeres de más de 50, los abrigos se convierten en sus mejores aliados a la hora de configurar looks estilosos y con los vestidos como protagonistas. Aunque hay piezas que ya de por sí tienen encanto, estas son algunas de las formas más elegantes y originales de combinar un abrigo con más de 50 para no pasar frío y arrasar con el look.

Abrigo con capas y superposiciones

Aunque los abrigos son prendas de por sí bastante calentitas, jugar con las capas y superposiciones, además de aportar un extra de calor, da como resultado un look de lo más rompedor. Rocío Osorno juega con las capas en un look que se mueve entre las mismas tonalidades para no resultar demasiado recargado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocioosorno)

Una mezcla de colores ácidos

¿Quién ha dicho que el invierno es una estación vacía de color? Vale que las tonalidades ácidas nos recuerdan al verano y parecen estar reservadas para esta estación, pero nada mejor que saltarse las normas y convencionalismos para jugar con estas tonalidades. Intenta que la combinación sea de colores complementarios, como hace Nuria Roca con el verde y el rojo anaranjado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Lujo silencioso

Mucho se está hablando del lujo silencioso esta temporada y nada resulta más fácil que apostar por él. En el caso de los abrigos, la idea es apostar por una tonalidad clara (blanca o cruda) y combinarla de forma muy sencilla. Vicky Martín Berrocal contrasta el blanco de su abrigo con complementos en negro, pero se puede continuar con la misma gama cromática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Sudadera y animal print

Mezclar tendencias y estilos es lo mejor para tener como resultado un look con mucha personalidad. Las sudaderas hace tiempo que dejaron de ser exclusivas de las actividades deportivas y se convirtieron en prendas básicas del día a día. Combinarlas con unos vaqueros o unos pantalones plateados y subir de nivel el look con un abrigo animal print es algo al alcance de los estilismos más atrevidos y originales, como el de Carmen Gimeno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Gimeno (@carmen_gimeno)

Oversize y combinado con colores neutros

Tamara Falcó no suele destacar por looks excesivamente atrevidos, ella prefiere estilismos sencillo y más convencionales que destaquen por la naturalidad. En esa línea, podemos hacer como ella y combinar un abrigo oversize de color negro con colores neutros. Ella apuesta por este estilismo para viajar y a nosotras nos encanta para cualquier día en el que sentirnos cómodas sea clave.