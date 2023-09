Las invitadas de otoño más elegantes se inspiran en estas influencers sevillanas

La temporada de bodas irrumpe con mucha fuerza y los estilismos de invitada más glamurosos esperan el momento de ser sacados del armario. Las firmas de invitada son conscientes de ello y no dudan en adelantarse al otoño para lanzar sus nuevas colecciones para esta temporada 2023 (como Cherubina, que también celebra su 20 aniversario).

A pesar de que la oferta es bastante amplia y cada vez más heterogénea, muchas invitadas no tienen claro el estilismo y necesitan encontrar una buena fuente de inspiración que las ilumine ni tendencias de otoño que las entusiasme. Estos días de múltiples bodas se convierten en el escenario perfecto en el que encontrar a esas musas de estilo que a veces se hacen tan necesarias. Fuente de inspiración para múltiples eventos por su estilo y sofisticación, hay una serie de influencers sevillanas que acaban de coronarse como las invitadas mejor vestidas.

Se trata de Bearuma, Belenyni, Macarena Silva y Pipa Porra, cuatro iconos de estilo sevillano que con sus últimas propuestas de looks de invitada han dejado boquiabiertas a sus seguidoras de Instagram. La originalidad viene de la mano de Bearuma y un espectacular diseño de Nicolás Montenegro, la sobriedad la aporta Belenyni, también con diseño de Montenegro, la elegancia tiene el sello de Macarena Silvia y Pipa Porras pone la nota de color elegante a los looks de invitada que marcarán el otoño.

Bearuma, la musa de Nicolás Montenegro

Tanto el diseñador como la influencer no han dudado en compartir este lookazo en sus redes sociales, siendo uno de los más aplaudidos de los últimos tiempo. Compuesto por un conjunto dos piezas con pantalones de color negro, ceñidos hasta la rodilla y campas años 70, el estilismo se convierte en un look sobresaliente gracias a la chaqueta tipo corpiño cruzada y metalizada con un cuello Bardot que firma Nicolás Montenegro.

Macarena Silva, la elegancia del azul noche

No suele dejar indiferente con sus looks a sus seguidoras y, en esta ocasión, no iba a ser menos. En un favorecedor azul noche, el diseño que convierte a Macarena Silva en una de las invitadas más elegantes presenta un largo midi, un escote asimétrico y una manga jamonera que le da un toque de distinción. Apuesta segura para las bodas de otoño, este vestido es perfecto para las invitadas más elegantes.

Belenyni, todo al negro by Nicolás Montenegro

Todo al negro, así es el diseño de Nicolás Montenegro que Belén Yñíguez luce de manera espectacular. Con una capa de tul y apliques en los hombros, este diseño aúna sobriedad, elegancia y originalidad a partes iguales. La influencer complementa el estilismo con sandalias y bolso negro y aporta la nota de color con el tono borgoña de su labial, a contraste con su melena rubia.

Pipa Porra, el sí de las asimetrías by Claro Couture

Apostar por un diseño de Fernando Claro siempre es un sí, por eso este diseño que luce Pipa Porras se convierte en un referente para las invitadas más estilosas. En un tono gris verdoso, el diseño juega con las asimetrías y presenta una manga larga de tul y toda la zona del pecho con pequeños pliegues.