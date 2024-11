El jersey de leopardo de Mango calentito y gustoso que las de 50 llevan con pantalones anchos y bailarinas.

cccc

El estampado de leopardo es uno de esos clásicos atemporales que aportan personalidad a cualquier look. Lo hemos visto resurgir temporada tras temporada (sobre todo, esta última), adaptándose a las tendencias y demostrando que es versátil y estiloso a cualquier edad. Después de adueñarse pantalones anchos y blusas, ahora lo encontramos en un calentito y gustoso jersey de Mango que ha desatado la locura entre las mujeres de 50, que adoran llevarlo con pantalones anchos y bailarinas. Auqnue también queda ideal con vaqueros y botines o con una falda y deportivas porque, ya se sabe, los jerséis son súper combinables con todo.

Lo que más nos gusta de este disño, en particular, es que mantiene el equilibrio perfecto: el tono camel suaviza el impacto del estampado, mientras que los detalles a contraste en los puños y el bajo añaden un toque contemporáneo. Puede que esta sea una de las características que ha invitado a las mujeres de 50 a querer ficharlo para sus looks más informales. El caso es que no hay pantalones anchos de su armario que se vayan a quedar sin que los combinen con este calentito y gustoso jersey de Mango.

Cómo llevar un jersey de leopardo con pantalones anchos en un look más 50

Los pantalones anchos, ya sean de corte palazzo, recto o culotte, son una opción elegante y cómoda que estiliza la figura y aporta sofisticación. Aquí te doy algunas ideas para combinar este jersey con pantalones anchos de forma impecable:

Con pantalones de lana gris y bailarinas de punta : Un look perfecto para el día a día que combina confort y estilo. Mete ligeramente el jersey por dentro de unos pantalones anchos de lana gris para marcar la cintura y añadir definición. Completa con unas bailarinas de punta en color negro o camel y un abrigo masculino largo. Este conjunto es ideal para un día en la ciudad o una reunión informal.

: Un look perfecto para el día a día que combina confort y estilo. Mete ligeramente el jersey por dentro de unos pantalones anchos de lana gris para marcar la cintura y añadir definición. Completa con unas bailarinas de punta en color negro o camel y un abrigo masculino largo. Este conjunto es ideal para un día en la ciudad o una reunión informal. Con pantalones blancos y mocasines : Los pantalones anchos en color blanco son perfectos para iluminar el estampado de leopardo. Opta por un modelo con pinzas para un aire más elegante. Combina con mocasines de charol o unos zapatos planos con hebilla para un look de oficina cómodo pero sofisticado. Un bolso estructurado en tonos neutros será el toque final.

: Los pantalones anchos en color blanco son perfectos para iluminar el estampado de leopardo. Opta por un modelo con pinzas para un aire más elegante. Combina con mocasines de charol o unos zapatos planos con hebilla para un look de oficina cómodo pero sofisticado. Un bolso estructurado en tonos neutros será el toque final. Con pantalones negros fluidos y botines : Para un look de noche o un evento más especial, apuesta por unos pantalones fluidos en negro que creen un contraste elegante con el estampado camel del jersey. Agrega unos botines de tacón medio y accesorios dorados para elevar el conjunto sin esfuerzo.

: Para un look de noche o un evento más especial, apuesta por unos pantalones fluidos en negro que creen un contraste elegante con el estampado camel del jersey. Agrega unos botines de tacón medio y accesorios dorados para elevar el conjunto sin esfuerzo. Con pantalones culotte y cinturón llamativo: Si quieres un toque más atrevido, combina el jersey con pantalones culotte en un tono neutro, como beige o chocolate, y añade un cinturón llamativo para acentuar la cintura. Este detalle aporta estructura al look y lo hace más moderno. Remata con unas bailarinas con textura, como terciopelo o estampado animal en pequeñas dosis.

Así es el jersey de leopardo calentito y gustoso que las de 50 llevan con pantalones anchos y bailarinas

El jersey en cuestión combina un estampado de leopardo en tonos camel con puños y bajo a contraste. Su diseño ligeramente holgado lo convierte en la prenda perfecta para jugar con las proporciones: funciona igual de bien con pantalones ajustados como con unos pantalones anchos, tendencia clave de esta temporada. Además, su textura suave y calentita lo hace ideal para esos días en los que el confort no está reñido con el estilo.

Jersey en animal print de Mango. / Mango

El jersey de leopardo calentito y gustoso de Mango que las mujeres de 50 llevan con pantalones anchos y bailarinas tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 77005668