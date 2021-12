Los doce looks de Nochebuena con los que tener el mejor look de Navidad (y la mejor foto).

A pesar de que llevamos estudiando los looks de Navidad prácticamente desde octubre, las ideas para vestirnos se nos empiezan a agotar y, eso que todavía tenemos Nochebuena y Fin de Año. Por suerte, nuestra influencers favoritas ya han compartido algunas ideas de looks para celebrar la Navidad con los conjuntos más estilosos, desde los maquillajes de Navidad más rompedores, a las manicuras más originales. Aunque lo que realmente nos interesa son sus propuestas de estilo para conseguir el mejor look de Navidad y la mejor foto de Instagram al estilo influencer.

Este año las plumas, el animal print, el terciopelo y la seda no pueden faltar en tus looks de Navidad. Nochebuena es la noche idónea para lucir un outfit original, pero también es la ocasión perfecta para ir súper cómodas, con un look entre casual y chic que muestre nuestro estilo más personal.

Mery Turiel, Rocio Osorno o Chiara Ferragni son algunas de las influencers que ya han compartido por Instagram sus estilismos más navideños. No importa si celebrarás la Nochebuena con familia o amigos, la ocasión merece un look súper especial. Repasamos los 12 looks de nuestras influencers favoritas para que no te falte inspiración esta Nochebuena y tengas la mejor foto de Instagram, palabra de influencer.

Mini vestido de una manga negro y botas altas de charol

Este look de Chiara Ferragni nos parece perfecto para pasar la Nochebuena. Un little black dress con detalles plateados y una sola manga para marcar la diferencia, y un calzado muy de moda esta temporada, botas altas de charol.

Pantalón campana con brillos y body escotado

Si este año te apetece un look elegante, pero poco llamativo éste te encantará. Pantalones campana con brillos, body escotado y taconazo. Todo al negro pero con toques navideños gracias a las lentejuelas.

Pichi y blusa joya con mangas abullonadas

Nos encanta apostar por combinaciones diferentes y especiales, y Maria F. Rubíes siempre da en el clavo. Una blusa joya con mangas abullonadas y un pichi negro. Lo mejor es que podrás combinar ambas prendas con otras más casuales para un look más informal.

Pantalón campana con brillos, camisa blanca básica y blazer XXL

Está claro que los pantalones campana con brillos son tendencia. Rocío Osorno opta por combinarlos con camisa básica blanca y blazer XXL; look perfecto para pasar la Nochebuena vistiendo cómoda y estilosa.

Total look en tonos marrones

Si estás como loca con el color de la temporada, este look es para ti. Hazte con una camisa y un pantalón en tonos marrones y da protagonismo a los complemento. Un look de 10 de lo más sencillo de encontrar.

Falda y top beige con chaleco estampado

Nos encanta la Nochebuena porque a diferencia de Nochevieja, podemos crear looks más cómodos y casuales. Un dos piezas en tonos claros y un chaleco colorido es una opción estupenda para disfrutar de la tarde y la noche estando calentita y cómoda.

Pantalón de terciopelo y quimono estampado

Pilar de Arce siempre tiene una opción estilosa y sencilla para los eventos más señalados. Hazte con un dos piezas monocolor y súmale un kimono estampado, obtendrás un look increíble. Sumarás puntos si los pantalones son de terciopelo, están súper en tendencia esta temporada.

Traje chaqueta de cuadros vichi

Si hay tradición en tu familia de comenzar la Nochebuena a una hora temprana de la tarde, un look más de día como este encajará perfectamente con la ocasión. Los trajes de chaqueta no pasan de moda, y uno como este de cuadros vichy casa genial con lo especial de la celebración.

Vestido blazer con estampado principie de gales

Si eres fan de los minivestidos, pero estás cansada de llevar siempre lo mismo, una buena opción es un vestido estilo blazer. Con estampado rojo de Príncipe de Gales este look es perfecto para cualquier evento navideño.

Traje de chaqueta morado con top de cuello vuelto

Las comidas de empresa también son un motivo de estrés si no sabemos que ponernos. Un traje chaqueta es súper elegante y acorde con la ocasión. En morado, XL y combinado con un top de cuello alto es perfecto para acudir de lo más cómoda a esa comida sin renunciar a ir a la moda.

Mini vestido con flecos

Tenemos mil vestidos en el armario, pero no podemos evitar enamorarnos cada temporada de uno diferente. Como tenemos ya toda la gama cromática, buscar un vestido elegante con detalles especiales como este azul marino con flecos, es la elección perfecta para aumentar la colección de la manera más original.

Mini vestidos llamativos, con brillos y satinados

Aunque en invierno no seamos muy amigas de los colores, las fiestas son las oportunidad perfecta para crear looks coloridos y llenos de brillos. Apuesta por un mini vestido llamativo de tu color preferido para pasar esta Nochebuena disfrutando al máximo con tu familia y amigos.